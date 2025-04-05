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Результаты матчей в КХЛ за 5 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф, расписание, календарь

«Ак Барс» вновь вынес «Автомобилист», будет седьмой матч! Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей в КХЛ за 5 апреля 2025 года
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Магнитогорский «Металлург» сложил чемпионские полномочия, а ЦСКА второй год подряд вылетел в первом раунде плей-офф.

5 апреля в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

«Авангард» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Металлург» со счётом 4-2 в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. «Авангард» выиграл серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дважды). В составе гостей отличились Дмитрий Силантьев и Данила Юров.

Перед началом третьего периода хозяева вели с преимуществом в три шайбы. В заключительной двадцатиминутке гости смогли отыграть две из них, но сравнять счёт у команды Андрея Разина не получилось.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Таким образом, «Авангард» стал третьей командой, вышедшей во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее дальше прошли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». В свою очередь, магнитогорский «Металлург» сложил свои полномочия, не сумев защитить звание действующего чемпиона КХЛ. В этом сезоне лига обретёт нового чемпиона.

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Минское «Динамо» победило ЦСКА в серии и впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    

В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков. Две из шести шайб минчан влетели в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. Белорусский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф КХЛ – 2025. В свою очередь, армейский клуб второй сезон подряд вылетел из плей-офф уже на стадии первого раунда.

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

Заброшенными шайбами «Ак Барса» отметились Никита Дыняк, Митчелл Миллер, Александр Барабанов и Эрик О'Делл (дважды). В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Данил Романцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Таким образом, казанская команда сравняла счёт в серии. Решающая, седьмая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 7 апреля. На данный момент серия «Ак Барса» и «Автомобилиста» стала первой в нынешнем плей-офф, в которой для определения победителя потребуется седьмой матч.

Матчи на 6 апреля:

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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