Магнитогорский «Металлург» сложил чемпионские полномочия, а ЦСКА второй год подряд вылетел в первом раунде плей-офф.

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«Ак Барс» вновь вынес «Автомобилист», будет седьмой матч! Итоги дня в КХЛ

5 апреля в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

«Авангард» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Металлург» со счётом 4-2 в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. «Авангард» выиграл серию со счётом 4-2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дважды). В составе гостей отличились Дмитрий Силантьев и Данила Юров.

Перед началом третьего периода хозяева вели с преимуществом в три шайбы. В заключительной двадцатиминутке гости смогли отыграть две из них, но сравнять счёт у команды Андрея Разина не получилось.

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Таким образом, «Авангард» стал третьей командой, вышедшей во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее дальше прошли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». В свою очередь, магнитогорский «Металлург» сложил свои полномочия, не сумев защитить звание действующего чемпиона КХЛ. В этом сезоне лига обретёт нового чемпиона.

Минское «Динамо» победило ЦСКА в серии и впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков. Две из шести шайб минчан влетели в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. Белорусский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф КХЛ – 2025. В свою очередь, армейский клуб второй сезон подряд вылетел из плей-офф уже на стадии первого раунда.

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-3.

Заброшенными шайбами «Ак Барса» отметились Никита Дыняк, Митчелл Миллер, Александр Барабанов и Эрик О'Делл (дважды). В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Данил Романцев.

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Таким образом, казанская команда сравняла счёт в серии. Решающая, седьмая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 7 апреля. На данный момент серия «Ак Барса» и «Автомобилиста» стала первой в нынешнем плей-офф, в которой для определения победителя потребуется седьмой матч.

Матчи на 6 апреля: