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Анализ Великой погони Овечкина за Гретцки, главная статистика рекорда Овечкина, рекорд Овечкина по голам в НХЛ в цифрах

Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Владимир Лаевский
Анализ Великой погони Овечкина за Гретцки
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Кто стал любимейшей «жертвой» капитана «Вашингтона» и кто больше всех помог ему обойти Уэйна Гретцки?

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Это произошло. Капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в НХЛ — результат, прежде казавшийся невозможным.

И пока мы пытаемся осознать, свидетелями насколько великого события мы только что стали, предлагаем ознакомиться с главной статистикой, касающейся рекорда Овечкина.

20 лет Великой погони — в цифрах.

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Главные «жертвы» Ови

Начнём мы, естественно, с тех, без кого Овечкин не смог бы добраться до рекорда. Со всех вратарей, которым забивал нападающий «Вашингтона».

Главной «жертвой» в карьере Ови стал Марк-Андре Флёри, пропустивший аж 28 шайб от капитана «столичных». Больше 20 голов Алекс забил Хенрику Лундквисту (24), Кари Лехтонену и Кэри Прайсу (у обоих — по 22).

За всю карьеру Овечкин успел «распечатать» 15 российских вратарей. Больше всех досталось Сергею Бобровскому (16).

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Франшизы, которым забивал Овечкин

Капитан «столичных» за 20 лет в НХЛ успел забить 31-й франшизе. «Любимейшей» стала «Виннипег»/«Атланта», в ворота которой Ови забросил 57 шайб в 75 матчах. Всего же не менее 50 голов пропустили четыре франшизы.

50+ голов

Шести командам Ови забросил от 40 до 49 шайб, трём — от 30 до 39, четырём — от 20 до 29, 11 — от 10 до 19 и ещё трём — меньше 10.

40+ голов

30+ голов

20+ голов

10+ голов

Меньше 10

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«Любимые» тренеры

Примечательна статистика и по тренерам, командам которых Овечкин чаще всего забивал. Перечислять всех было бы слишком долго, поэтому мы собрали тех, в матчах с которыми нападающий забросил хотя бы семь шайб. Таковых набралось чуть больше 50.

А главной «жертвой» стал Джон Торторелла (36 голов). Интересно, что на третьем месте расположился Питер Лавиолетт — бывший тренер «Вашингтона».

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Главные ассистенты в карьере Овечкина

Не будем забывать и о тех, без кого нападающий «Вашингтона» точно бы не справился — о главных распасовщиках в карьере.

Естественно, с колоссальным отрывом самым эффективным ассистентом для Ови стал Никлас Бекстрём (279 передач). Более 100 результативных передач на голы Александра также на свой счёт записали Джон Карлсон (160) и Евгений Кузнецов (110).

Главные тренеры в карьере Ови

Но при ком же Овечкин был наиболее эффективен? Любимейшим тренером в карьере капитана «Вашингтона» стал Брюс Будро, при котором нападающий забил почти 200 голов (197).

Более 100 шайб Александр также забросил при Барри Тротце, Питере Лавиолетте и Глене Хэнлоне.

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Когда забивал Овечкин

Форвард «столичных» наиболее результативен в начале весны. Март — любимый месяц Ови. Александр привык немало забивать в самом конце осени — в ноябре, а также в начале календарного года — в январе.

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