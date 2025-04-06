Внезапный хет-трик от русского ветерана НХЛ! Таким Дадонова не видели семь лет

У «Далласа», готовившегося в рамкаха очередного игрового дня в регулярнмо чемпионате НХЛ принимать на своей площадке «Питтсбург», дела в последнее время складывались очень даже хорошо – «звёзды» победили в семи матчах подряд, благодаря чему сохраняли шансы на то, чтобы забрать себе первый посев в плей-офф.

«Пингвины» же, по сути, уже борются только за свой престиж – да, математические шансы оказаться в восьмёрке лучших команд Востока по итогам гладкой части сезона у подопечных Майка Салливана остаются, но об их реальности говорить не приходится. Уж слишком многое должно сойтись, чтобы «Пингвинз» вышли в розыгрыш Кубка Стэнли в этом году.

Тем не менее, именно сегодняшние гости открыли счёт в матче и сделали это довольно быстро – Мэйсон Марчмент отправился в штрафной бокс уже на третьей минуте, а ближе к его возвращению на лёд Сидни Кросби всё-таки воспользовался численным преимуществом своей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ответ нашёлся в середине первого периода, при этом дал его тот, от которого это ожидали далеко не в первую очередь. Дело в том, что Евгений Дадонов уходил со льда без заброшенных шайб на протяжении последних 17 матчей. Ещё две игры он даже пропустил, а последний точный бросок в его исполнении произошёл в ночь на 23 февраля мск.

И сегодня его, что называется, прорвало. Сперва Оскар Бек отправил 36-летнего россиянина в отрыв, по итогам которого Дадонов без особых проблем обыграл голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри.

На этом Евгений решил не останавливаться – в середине второй двадцатиминутки форвард откликнулся на передачу Мэтта Дюшейна и в касание реализовал удаление Криса Летанга, чем вывел «Даллас» вперёд в этом матче.

Игра превратилась в мини-соревнование Дадонова и Кросби, когда капитан «пингвинов» вновь восстановил равновесие всего через 20 секунд после второго перерыва – оба форварда оформили по дублю. И следующий шаг в этом противостоянии оказался за Евгением.

Меньше чем через три минуты ветеран «Старз» удачно сыграл на пятаке и в третий раз в этом матче переиграл Джерри – есть хет-трик! Для Дадонова он стал всего вторым за время его выступления в НХЛ – первый случай произошёл больше восьми лет назад, в феврале 2018 года, поэтому второй, ещё и с учётом голевой «засухи», получился довольно внезапным. Забавно, что соперником «Флориды», за которую на тот момент выступал Евгений, был… «Питтсбург»! Оба хет-трика россиянина пришлись на матчи с «Пингвинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Удержать это преимущество «Далласу» не удалось – ещё до середины периода Брайан Раст в очередной раз уравнял шансы команд на победу, а в последние минуты основного времени подопечные Питера Дебура потеряли концентрацию и позволили Блейку Лизотту вырвать победу для «пингвинов».

А последнее слово в матче осталось за Кросби – канадец поразил пустые ворота «звёзд», вышел на чистое второе место по хет-трикам в истории «Питтсбурга», опередив Евгения Малкина, и установил окончательный счёт встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

День, который должен был стать особенным для Дадонова, оказался омрачён поражением его команды, чему Евгений не мог быть доволен: «Очевидно, из-за поражения я не так наслаждаюсь хет-триком, как мог бы. Не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, мы остались в прошлой игре, где мы забили четырежды в третьем периоде. Подумали, что сможем сделать это снова. 40 бросков по нашим воротам, определённо, не лучший знак. Нужно это исправлять», – рассказал форвард после матча.

Благодаря поражению «Виннипега» «Юте» у «Далласа» остаются шансы на лидерство в Западной конференции, при этом «Старз» имеют на один матч меньше относительно «Джетс». Концовка регулярного чемпионата обещает быть очень интересной.