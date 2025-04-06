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Сравнение голов Овечкина и Гретцки под номером 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, Овечкин повторил рекорд Гретцки, видео

Овечкин против Гретцки! Как оба повторили великие рекорды НХЛ и какой гол лучше?
Владимир Лаевский
Овечкин против Гретцки!
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Вторая часть крутейшей рубрики. Решайте, кто из легенд забил красивее!

Александр Овечкин с 30 марта совершил потрясающий рывок, забив пять голов в четырёх матчах и повторив рекорд Уэйна Гретцки. Ови наконец-то добрался до легендарной отметки — 894.

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Несмотря на то что рекорд пока что только повторён — ещё не побит, — уже состоялось празднование. Впереди, конечно, ждут шикарная церемония и хоккейное сумасшествие, как только Овечкин нанесёт 895-й точный бросок в карьере, но не отметить 894-ю шайбу нападающего было попросту невозможно.

Капитан «Вашингтона» сравнялся с Гретцки. А это значит, что настало время выпустить предпоследнюю часть нашей крутой рубрики — сравнение решающих 25 шайб Уэйна и Алекса.

Мы начали с отметки «870» и в первом материале показали голы с 870-го по 875-й, попутно рассказав, когда, кому и как они были забиты. Во втором были оценены шайбы с 876-й по 882-ю. А в третьей части мы осветили голы с 883-го по 887-й.

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Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 870-го по 875-й
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й
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Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 883-го по 887-й
Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 883-го по 887-й

Мы продолжаем и подходим к заключительным главам нашей рубрики. Теперь у нас на очереди шайбы с 888-й по 894-ю. Кроме того, мы покажем гол Гретцки под номером 801 — тот самый, благодаря которому он повторил рекорд Горди Хоу. И сможем сравнить предрекордные шайбы и Ови, и Уэйна.

Насладимся финальными голами вместе и сравним исторические моменты двух легенд!

888

Когда забил Овечкин: 21 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Филадельфии» Самуэлю Эрссону
Время: 14:25
Как забил: Овечкин нашёл открытое пространство слева от ворот, Тревор ван Римсдайк бросил с правого фланга от синей линии. Алексей Протас на пятачке протолкнул шайбу капитану «Вашингтона», который нанёс бросок по пустому углу ворот и открыл счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 29 ноября 1998 года
Кому забил: вратарю «Нэшвилла» Майку Данэму
Время: 9:15
Как забил: в первой игре с «Нэшвиллом» после расширения НХЛ Гретцки записал в свой актив три результативных очка, включая третий гол в сезоне, а также помог «Рейнджерс» одержать крупную победу со счётом 5:1. Данэм совершил спасение после добивания Кевина Стивенса, однако Уэйн подоспел на отскок и пробил голкипера, прервав восьмиматчевую «засуху» и увеличив преимущество «Нью-Йорка» — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

889

Когда забил Овечкин: 26 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Виннипега» Коннору Хеллебайку
Время: 56:00
Как забил: получив поперечную передачу от Алексея Протаса в левом круге вбрасывания, Овечкин бросил с кистей и пробил лучшего вратаря сезона Коннора Хеллебайка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 1 декабря 1998 года
Кому забил: вратарю «Флориды» Шону Бурку
Время: 24:02
Как забил: Гретцки во второй раз подряд набрал три очка, забросив шайбу и отдав два ассиста, а также сумев помочь «Рейнджерс» вырвать победу в овертайме — 5:4. С гола канадца в большинстве начался камбэк «Нью-Йорка» со счёта 0:2. Получив передачу от Петра Недведа, Гретцки щёлкнул из верхней части правого круга, попав над ловушкой Бурка и забросив свою четвёртую шайбу в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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890

Когда забил Овечкин: 30 марта 2025 года
Кому забил: вратарю «Баффало» Джеймсу Раймеру
Время: 49:11
Как забил: Овечкин подставил клюшку под прострел Расмуса Сандина от синей линии и переправил шайбу в ворота Раймера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 2 декабря 1998 года
Кому забил: вратарю «Айлендерс» Томми Сало
Время: 44:10
Как забил: Гретцки довёл голевую серию до трёх матчей и помог «Рейнджерс» вырвать победу в дерби с «островитянами» — 3:2. Уэйн на форчеке в чужой зоне поборолся за шайбу, позволив Кевину Стивенсу совершить перехват. Гретцки от левого борта сместился в центр и из слота нанёс бросок с неудобной руки, пробив Томми Сало и оформив свой пятый гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

891

Когда забил Овечкин: 2 апреля 2025 года
Кому забил: вратарю «Бостона» Джереми Свейману
Время: 15:43
Как забил: во время игры в большинстве Джон Карлсон отдал передачу на Дилана Строума, который в одно касание с неудобной переправил шайбу на Овечкина, вколотившего её в пустой угол ворот и сделавшего счёт 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 16 декабря 1998 года
Кому забил: вратарю «Нью-Джерси» Мартину Бродо
Время: 53:35
Как забил: Гретцки забил первый гол за шесть матчей, а также отдал две результативные передачи, хоть «Рейнджерс» и потерпели поражение — 3:6. Никлас Сундстрём отдал эффектный пас между ног, находясь спиной к Уэйну, и отправил того один на один с Бродо. Гретцки пробил голкипера броском над ловушкой, оформив свой шестой гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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892

Когда забил Овечкин: 3 апреля 2025 года
Кому забил: вратарю «Каролины» Фредерику Андерсену
Время: 39:25
Как забил: во время игры в двойном большинстве Овечкин получил передачу от Джейкоба Чикрана и в касание щёлкнул из вершины левого круга вбрасывания.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 10 января 1999 года
Кому забил: вратарю «Тампы» Биллу Рэнфорду
Время: 54:21
Как забил: Гретцки завершил девятиматчевую сухую серию, забив в большинстве и поучаствовав в победе «Рейнджерс» — 5:2. Уэйн отдал передачу Брайану Личу, который щёлкнул от синей линии. Рэнфорд спас ворота, но шайба отскочила к Гретцки, который, подработав её, пробил голкипера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

893

Когда забил Овечкин: 5 апреля 2025 года
Кому забил: вратарю «Чикаго» Спенсеру Найту
Время: 3:52
Как забил: Овечкин в касание бросил из правого круга вбрасывания после передачи Дилана Строума и забил, выведя «Вашингтон» вперёд — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 4 февраля 1999 года
Кому забил: вратарю «Ванкувера» Гарту Сноу
Время: 36:21
Как забил: Гретцки набрал 3 (1+2) очка в победном для «Рейнджерс» матче с «Ванкувером» — 8:4. Он сделал счёт 4:0 в большинстве. Устроив перепасовку с Петром Недведом, Уэйн получил передачу на краю правого круга вбрасывания и в касание послал шайбу в пустой угол ворот. Гретцки забил восьмой гол в сезоне, завершив девятиматчевую сухую серию, и 1071-й на профессиональном уровне (с учётом как НХЛ, так и WHA, как регулярных чемпионатов, так и плей-офф), повторив рекорд Горди Хоу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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894

Когда забил Овечкин: 5 апреля 2025 года
Кому забил: вратарю «Чикаго» Спенсеру Найту
Время: 46:14
Как забил: Овечкин забил в большинстве, выведя «Вашингтон» вперёд — 4:3. Алекс получил передачу в левом круге вбрасывания и нанёс бросок в касание, пробив Найта и повторив рекорд Гретцки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 29 марта 1999 года
Кому забил: вратарю «Айлендерс» Уэйду Флаэрти
Время: 57:53
Как забил: Гретцки вывел «Рейнджерс» вперёд за две минуты до конца третьего периода, забив свой 91-й и последний победный гол в карьере. «Нью-Йорк» же обыграл «островитян» со счётом 3:1. Тревор Линден оказался первым на шайбе после отскока, но Джон Маклин запрессинговал соперника, в результате чего шайбу заполучил Гретцки. Флаэрти спас ворота после первой попытки Уэйна, однако канадец успешно добил шайбу, нанеся свой последний, 894-й точный бросок в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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801

Когда забил Гретцки: 20 марта 1994 года
Кому забил: вратарю «Сан-Хосе» Артуру Ирбе
Время: 59:11

Мы не можем не вспомнить 801-й гол Гретцки в лиге. Интересно сравнить его с 894-й шайбой Овечкина — потому что оба точных броска позволили хоккеистам повторить снайперский рекорд НХЛ.

Ещё в первом периоде матча с «Шаркс» канадец забил 800-й гол в карьере, ставший для него 35-м в сезоне. Но главное событие произошло в концовке встречи. «Лос-Анджелес», уступая со счётом 5:6, получил возможность провести вбрасывание в зоне «акул». «Кингз» выиграли его, Яри Курри отдал передачу на Алексея Житника. Защитник «королей» проехал вдоль левого фланга и, приблизившись к воротам, отдал поперечную передачу. В сутолоке на пятачке расторопнее всех оказался Гретцки, протолкнувший шайбу в сетку, сравнявший счёт за 49 секунд до конца игры и повторивший рекорд Горди Хоу.

В этот момент радости Уэйна не было предела. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» набросились на канадца, и даже болельщики «Сан-Хосе» наградили его стоячими овациями.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Если сравнивать рекордные голы — те, которые позволили повторить рекорд — Гретцки и Овечкина, конечно, можно будет ощутить разницу. Но и условия, в которых шайбы были заброшены, отличались. Уэйн сделал это на гостевой площадке, в то время как Ови добрался до 894-го гола перед домашними трибунами.

Однако есть и нечто общее у обеих шайб. Например, то, что они стали важными для команд. Гол Овечкина стал победным для «Вашингтона», а точный бросок Гретцки принёс «Лос-Анджелесу» ничью.

По красоте уж тут каждый оценит по-своему.

А впереди у нас остаётся последняя часть этой рубрики, в которой мы сравним рекордные голы Овечкина и Гретцки.

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