Требовать результата от нынешнего ЦСКА абсурдно. Это совсем сырая команда

Поражение ЦСКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ от минского «Динамо» не стало какой-то сенсацией. Наоборот, всё именно к этому и шло. Конечно, армейские болельщики раздосадованы, ведь москвичи ещё с советских времён приучили свою публику к легендарным чемпионским сезонам, да и по нынешним временам в активе красно-синих уже есть три Кубка Гагарина.

Однако тогда у Игоря Никитина и Сергея Фёдорова были мощнейшие составы, команда строилась и собиралась долгие годы, закладывался фундамент. Сейчас же армейцы затеяли серьёзную и вполне объяснимую перестройку состава, сменив летом едва ли не 70% состава. Могло ли это не сказаться на результате? Разумеется, нет.

— Минское «Динамо» с победой. Очень жёсткая серия, из старой школы. Потеряли мы много ребят, сегодня играли практически в три звена. Бились честно, но не хватило.

— Майстренко попал в заявку, а почему не было Долженкова?

— Травмы у обоих: и у Фатеева, и у Долженкова.

— Ошибка Просветова в эпизоде с первым голом повлияла на сегодняшнюю игру?

— О вратарях не говорят обычно… Гол был не лучший, конечно.

— Что пошло не так в целом в игре и со злополучным запросом, это ключевой момент матча?

— Там был ключевой момент, да. Мы видели, что шайба зашла до касания, но судьи увидели по-другому.

— Вам сказали брать повтор, была подсказка коллег?

— Да, надо было рисковать, мы так это видели.

— Итоги сезона можете подвести?

— Наверное, ещё рано. Надо всё переосмыслить, обдумать. Интенсивная серия, поэтому по итогам ещё рано, — заявил вчера главный тренер хозяев Илья Воробьёв.

Илья Воробьёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После поражений зачастую принято спрашивать именно с тренерского штаба, но проблемы нынешнего ЦСКА зарыты гораздо глубже. Ответственность несут все, однако вешать всех собак на одного человека в корне неверно. В профессиональном командном спорте вина лежит на всех.

Мало того, что армейский состав в своём нынешнем виде отыграл лишь сезон (посмотрите, например, сколько дали времени Игорю Никитину на строительство команды в «Локомотиве»), толком не привыкнув к реалиям КХЛ, так ещё и проблемы начали сваливаться одна за другой.

Из-за тяжёлой травмы выбыл до конца сезона набравший сумасшедшую форму Виталий Абрамов, в результате чего сразу распалось ударное звено с Соркиным и Полтаповым. Далее случилась допинговая история с Владиславом Каменевым — центром, ради которого в клубе недоплатили Светлакову и расстались с Андреем, ныне прекрасно себя проявляющим в «Тракторе». Лишиться прямо перед плей-офф ведущего центрфорварда — уже сродни приговору.

В результате играть серию с мощными динамовцами, у которых нет лимита на легионеров и есть многоопытный Шипачёв, пришлось едва ли не в три звена, а из профильных центров в составе ЦСКА был только Соркин. Карнаухову удобнее играть с краю, Исхаков хорош с шайбой, но совсем не отрабатывает в защите, а Мингачёв и вовсе игрок из ВХЛ.

В пух и прах проиграл конкуренцию приглашённый в дедлайн Рурк Шартье, после попадания шайбы в лицо по ходу серии с «зубрами» выбыл Касселс, но и из него помощник оказался никакой. Однако больше попросту некого было ставить. Совсем потерялся и крайний нападающий Галиев — ещё один человек, пришедший под занавес трансферного окна. Зато покинул клуб обменянный в «Авангард» Окулов. В общем, селекция оказалась неудачной.

Многое зависит в Кубке Гагарина от вратаря. Иван Просветов по ходу регулярного чемпионата играл волнами, долго залечивал травму, но имел все возможности проявить себя. Однако, если внимательно изучить его статистику в Северной Америке, то в среднем меньше трёх-четырёх шайб за игру, начиная с сезона-2020/2021, россиянин не пропускал. Решать с таким голкипером максимальные задачи, ещё и при наличии других дыр в составе, нереально. Посмотрите, например, на вчерашнюю первую заброшенную шайбу минчан.

Посыпать голову пеплом и требовать немедленной отставки тренерского штаба Воробьёва — самое лёгкое, что сейчас можно сделать. Важно разобраться в ситуации и, коль уж пригласили человека на долгосрочный контракт, дать ему спокойно работать. Обыгрывать всех подряд с нуля и завоёвывать без должного задела чемпионства при сильно возросшем общем уровне КХЛ не под силу даже волшебнику.