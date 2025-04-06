Носилки на льду, невероятное удаление и игра-огонь! «Сибирь» утащила Уфу в седьмой матч

От серии «Салавата» и «Сибири» вряд ли можно было заранее ожидать какого-то огня и упорной борьбы, а первые две встречи в Уфе только усугубили ощущение мощного превосходства башкирской команды. Но переезд в Новосибирск изменил всё: «Сибирь» дома предстала совсем другим коллективом, а вот у уфимцев вскрылись давние проблемы с характером в кубковых матчах и критической зависимостью от легионеров.

В пятой встрече уже была другая картина, нежели на старте серии, «Сибирь» в гостях открыла счёт, но всё решил перформанс Шелдона Ремпала, который оформил хет-трик в ворота Дениса Костина и позволил «Салавату» вплотную подобраться к выходу в четвертьфинал. Однако впереди юлаевцев ждала шестая встреча в Новосибирске.

Первый период этой игры прошёл достаточно буднично, несмотря на обилие удалений. «Сибирь» не нашла путей к голу в ворота Александра Самонова, а вот гости забили, причём это снова сделал Ремпал.

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Зато вторая двадцатиминутка получилась одной из самых «горячих» и захватывающих во всём первом раунде этого плей-офф. Всё началось с печального события – серьёзной травмы форварда «Сибири» Кирилла Рассказова. Григорий Панин упал на ногу игроку хозяев, и в результате тот смог покинуть площадку только на носилках. Здоровья Кириллу!

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Следом у гостей случилось удаление, и главное оружие «Сибири» в этом сезоне вновь сработало. Бек и Широков раскачали оборону «Салавата», а Андреофф с пятачка сравнял счёт. Прошло буквально полминуты, и «Сибирь» уже вышла вперёд! Это Иван Климович ударно поработал на добивании.

Игра перевернулась с ног на голову, но ещё через 36 секунд «Салават» отыгрался. Пётр Хохряков вспомнил молодые годы, когда он был одним из самых быстрых и взрывных форвардов КХЛ, прорвался к воротам Костина и со второго предъявления отправил шайбу в ворота. Счёт вновь стал равным, однако в середине сумасшедшего периода «Салават» опять остался в меньшинстве и опять пропустил! Валентин Пьянов завершил очередную классную комбинацию «Сибири».

После этого произошёл редчайший эпизод. На 36-й минуте защитник «Салавата» Зоркин очень грубо сыграл против Сергея Широкова и получил пятиминутный штраф. При этом капитан «Сибири» ушёл со льда не на скамейку, а через выход в подтрибунное помещение, и получил за это две минуты за незаконное покидание площадки! Вы такое когда-нибудь видели? В формате «4 на 4» команды голами не отметились, затем наступило большинство «Сибири», которое усугубило ещё одно удаление в составе гостей. И в формате «5 на 3» хозяева забили вновь, отличился Тревор Мёрфи! Более того, новосибирцы на флажке периода отличились ещё и в стандартном формате большинства, но арбитры определили, что шайба пересекла линию ворот уже после сирены. Не период – огонь!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На третий отрезок «Салават» уже не смог собраться, к тому же вскоре «Сибирь» отличилась в пятый раз. Это Иван Климович, внезапный герой новосибирской команды, оформил дубль, причём забил в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И это уже был удар под дых уфимцам. В оставшееся время они ни разу не распечатали ворота Костина, вновь пропали с радаров легионеры во главе с лучшим снайпером регулярки Ливо, и «Сибирь» спокойно довела дело до победы. Новосибирцы потеряли очередного хоккеиста из-за травмы (и это ещё с Яковлевым обошлось после попадания шайбы в лицо в первом периоде), но утащили «Салават» в седьмой матч! Во вторник в Уфе нам предстоит невероятное зрелище.