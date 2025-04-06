«Казалось срежиссированным в своём совершенстве». Реакция Америки на 894-й гол Овечкина

Кажется, никто не расстроился, что звезда «Вашингтона» не побил рекорд в матче с «Чикаго».

Весь сезон-2024/2025 мы публиковали материалы о том, как в Северной Америке реагируют на каждый гол Александра Овечкина. К счастью или сожалению, наша постоянная рубрика подходит к концу.

Конечно, мы ещё будем собирать реакции на самые яркие моменты в хоккейном мире. Но такое пристальное внимание к шайбам Ови… что ж, это был славный путь. Он показал нам, какие чувства, эмоции и мысли порождал каждый новый шаг капитана «Вашингтона» к истории. Он позволял нам сравнить реакции людей по ту сторону океана со своими. А попутно ещё и понять, насколько все мы похожи — ведь реакции отечественной публики едва ли отличались от реакций североамериканской общественности.

Пожалуй, именно в этом и заключается основная прелесть нашей рубрики. В этом и заключается основная прелесть хоккея и спорта в целом.

Однако, к сожалению, любое путешествие однажды подходит к концу.

Это не значит, что наши реакции резко начнут отличаться, что мы сами резко начнём отличаться друг от друга. Совсем нет. Просто… у всего есть конец. Сама погоня Овечкина подходит к концу. И это нормально. Наши тексты в любом случае сохранятся — и не только реализуют свою основную цель, показав нашу схожесть, но и однажды, возможно, станут артефактом эпохи и приятным «путеводителем», благодаря которому можно будет отследить, как менялись настроения и ожидания людей от Великой погони.

Как бы то ни было, в субботнем матче с «Чикаго» Александр повторил рекорд НХЛ по количеству голов. Сначала он забросил шайбу под номером 893, вплотную приблизившись к Уэйну Гретцки. А затем наконец добрался до числа, ставшего историческим, легендарным, сакральным. Овечкин выбил 894.

Впереди ждёт рекордный, 895-й гол. А пока мы приводим реакцию Северной Америки на шайбу номер 894, благодаря которой Овечкин разделил титул лучшего голеадора в истории НХЛ.

«Овечкин максимально близок к тому, чтобы сотворить неизбежное»

Журналист The Athletic Шон Гентайлл отметил, чем важны рекорд и погоня Овечкина.

«На пустом месте сказать, что Овечкин гонится за бессмертием, было бы неправильно; это рыбка, которую он поймал давным-давно. Однако он всё ещё гонится кое за чем важным. За самым крупным рекордом в своём виде спорта. За самым известным и крупным именем. За самым большим числом. Забить один гол — это сложно. Забить больше, чем кто-либо другой, — это совершенно иной уровень, и Овечкин вот-вот переступит за порог этой двери.

В субботу он постучал в неё.

Овечкин начал матч с «Чикаго» с 892 голами в карьере, в трёх — от побития рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ. Он закончил встречу с 894. Он был в нескольких дюймах от 895-й шайбы. И от 896-й. И от 897-й.

В другой вечер, при других обстоятельствах это можно было бы расценить как своего рода разочарование. В расписании регулярного чемпионата «Вашингтона» осталось шесть матчей — начиная с выездной встречи в воскресенье с «Айлендерс», — что делает покорение рекорда почти неизбежным. Однако только два из них пройдут на «Кэпитал Уан-Арене» — перед фанатами, которые любят Алекса больше всего. Если вы стремитесь к идеальному сценарию, к сценарию мечты, то такая математика не очень радует.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тем не менее того, что Овечкин сделал в субботу — то, что он дал людям на стадионе, и то, как он это им дал, — было более чем достаточно.

Если вы сомневались, что Овечкин побьёт рекорд в субботу, то не обратили внимания на важную вещь. Дело не только в его послужном списке, каким бы замечательным он ни был; дело в том, как Алекс играл в последние несколько недель. Он забивал в каждой из своих последних трёх встреч. С 1 января Ови не провёл больше двух матчей без голов. В ходе сезона Алекс каким-то образом шёл на 54 гола за чемпионат, и только сломанная нога смогла сдержать его.

В хоккее нет ничего по-настоящему неизбежного. Границы слишком узкие. Игра по определению слишком хаотична. Однако Овечкин — забивающий кучу голов — максимально близок к тому, чтоб сотворить неизбежное.

Если бы вы попросили самого преданного поклонника Овечкина представить себе одну из его шайб — придумать платонический идеал, — это был бы гол №894. За 13:47 до конца матча, когда «Кэпиталз» играли в большинстве, защитник Джон Карлсон отдал передачу Овечкину, который ждал в левой точке вбрасывания. Он пробил Найта более чистым броском, попав в более узкую щель, чем в первый раз.

Материалы по теме Эксклюзив Босс НХЛ ответил на вопрос, встал ли теперь Овечкин на один уровень с Гретцки

Овации, которым наградили Овечкина, длились плюс-минус шесть минут. Начались скандирования, и они не прекращались. Алекс нашёл время, чтобы отпраздновать с товарищами по команде, которые присоединились к нему на льду.

Он указал на небо в память о своём брате Сергее, который умер, когда ему было 10 лет. Он праздновал вместе со своей женой Настей, а также с сыном — тоже Сергеем, конечно же, — у заградительного стекла.

Ови повернулся к человеку, в чью компанию он только что вступил и чью компанию скоро покинет, и отдал дань уважения.

Примерно через час после встречи Овечкин и Гретцки сидели вместе в District E — открытом театре напротив арены. На фоне вывески Gr8 Chase позади них две легенды отвечали на вопросы об этом моменте и его значении. Гретцки был любезен и забавен; Овечкин был расслаблен и, по его словам, испытывал облегчение», — написал Гентайлл.

«Я не могу быть единственным, кто тайно надеется, что Овечкин не забьёт в следующем матче»

Журналист The Hockey News Кевин Бартечко рассказал, почему надеется, что нападающий «Вашингтона» не сможет отличиться в следующей встрече с «Айлендерс».

«В разгар того, что в противном случае было бы ничем не примечательным матчем конца регулярки с «Чикаго», занимающим последнее место, все в «Вашингтоне» прекрасно знали о главной сюжетной линии встречи — Овечкин находился в трёх голах от того, чтобы побить рекорд.

Хет-трик дома с «Блэкхоукс», которые испытывали большие сложности, — не слишком ли многого мы просим?

Незадолго до 3:52 первого периода Овечкин на самом деле выглядел так, будто собирается претворить это в реальность. Получив пас из-за ворот от Дилана Строума, Ови метко бросил в верхний угол над вратарём «ястребов» Спенсером Найтом, приблизившись к рекорду Великого на расстояние одного гола.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Вскоре я написал Сэмми (Сильбер, журналистка The Hockey News и коллега Бартечко. — Прим. «Чемпионата») и отметил, как было бы забавно увидеть, как Райан Леонард забьёт свой первый гол в НХЛ сегодня вечером, но никто этого не вспомнит, потому что Овечкин оформил хет-трик и побил рекорд.

Возможно, к счастью для Леонарда, произошло только одно из этих событий. И, возможно, к сожалению для домашней публики, рекордсмену придётся подождать ещё один матч (хотя они и стали свидетелями того, как он сравнялся с Гретцки… так что никто не ушёл с пустыми руками).

Какое-то время казалось, что «Чикаго» успешно испортит вечер «Вашингтону».

Но в третьем периоде, прямо со своей точки, где он забил примерно четверть из своих 894 голов, Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки.

Волнение и фанфары. Овации от верных фанатов «Кэпс», которые с надеждой пришли на встречу, чтобы увидеть историю.

После долгих оваций толпы и щелчка, перевернувшего число на счётчике — 894, мы продолжили играть, надеясь увидеть следующий большой гол. К сожалению, этого так и не произошло, хотя это было не из-за недостатка моментов.

Возможно, Спенсер Найт может найти утешение в том факте, что он не будет тем вратарём, который позволит рекордсмену стать живой легендой НХЛ.

Далее «Кэпиталз» отправятся в Нью-Йорк, чтобы сразиться с «Айлендерс», в матче, в котором, я думаю, мы все надеемся, что Овечкин не забьёт. Чтобы он мог вернуться домой в четверг и попытаться забить гол «Каролине».

Я не могу быть единственным, кто тайно на это надеется», — написал Бартечко.

«Почему бы нам не насладиться этим моментом, этой Великой погоней, ещё немного?»

Журналистка Sportsnet Эмили Сэдлер нашла плюсы в том, что Овечкин не сумел побить рекорд в матче с «Чикаго».

«У Величайшего появился компаньон.

Рекорд, который долгое время считался недостижимым — даже для самого Алекса Овечкина — теперь принадлежит паре великих игроков.

Это рекорд, которого Овечкин был обречён достичь с тех пор, как присоединился к Гретцки и легендарному Горди Хоу в «Клубе 800» в декабре 2022 года, рекорд, к которому он стремился с тех пор, как вскоре после этого обогнал Хоу в списке лучших голеадоров всех времён. И это рекорд, который Гретцки рад разделить — по крайней мере, на один день, во всяком случае.

Овечкин признался, что всё ещё чувствовал дрожь, всё ещё не мог поверить, что он добрался до исторической вехи. Что он сделал это дома, в окружении друзей, семьи и одноклубников прошлого и настоящего, в ночь, которая началась с памятной церемонии с членами чемпионов Кубка Стэнли 2018 года. Всё это сотворило чрезвычайно особенный момент для него и для хоккея, сделало его тем более памятным.

Это казалось срежиссированным в своём совершенстве.

Погоня за голом №895 действительно набрала обороты в этом сезоне и в конце пути разожглась с новой силой. Мир хоккея был так сосредоточен на этой единственной цели — поместить Восьмёрку на вершину пьедестала по количеству голов в хоккее, но, возможно, уместно, что нам дали момент, чтобы признать оба момента. Чтобы насладиться тем фактом, что величие — это не личное дело. (Или, возможно, это был способ хоккейных богов немного дольше поиграть с сердечным ритмом каждого болельщика.)

Когда Ови забросил 893-ю шайбу, арена взорвалась не только потому, что это был ещё один гол, приблизивший его к истории, но и потому, что было непреодолимое ощущение, что это не единственный его гол в этой встрече.

Он забросил историческую 894-ю шайбу в начале третьего периода.

И в этот момент человека, известного своими радостными, восторженными празднованиями — почти так же, как и голами, которые им предшествуют, — самого наградили хорошим празднованием. Его товарищи по команде выскочили со скамейки запасных, устремившись на лёд, чтобы обнять его. Вырвавшись из медвежьих объятий размером с целый состав, Ови проехал прямо через всю площадку, чтобы дать пять своему сыну через стекло. Он помахал своей семье, поклонился в сторону наблюдающего Гретцки и поднял руку в центре площадки, наслаждаясь моментом на домашней арене.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В этот момент гол №895 казался почти неизбежным. И он почти состоялся. Рекордная шайба была у него на крюке всего за четыре минуты до конца матча, но он не смог реализовать момент.

Скоро на горизонте ещё одно празднование для «Кэпиталз», которые отправятся на Лонг-Айленд на воскресную встречу — и, возможно, в историю, если Овечкин сможет продолжить эту серию. Следующий гол коронует его. И если он получится похожим на тот, что был в Вашингтоне, это будет чистый театр.

Но сейчас мы запомним этот щелчок и впишем его в историю хоккея. В конце концов, почему бы нам не насладиться этим моментом, этой Великой погоней, ещё немного?» — написала Сэдлер.