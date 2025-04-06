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Реакция Америки на 893-й и 894-й гол Овечкина в НХЛ, Овечкин повторил рекорд Гретцки, реакция, погоня Овечкина за рекордом

«Казалось срежиссированным в своём совершенстве». Реакция Америки на 894-й гол Овечкина
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
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Кажется, никто не расстроился, что звезда «Вашингтона» не побил рекорд в матче с «Чикаго».

Весь сезон-2024/2025 мы публиковали материалы о том, как в Северной Америке реагируют на каждый гол Александра Овечкина. К счастью или сожалению, наша постоянная рубрика подходит к концу.

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Конечно, мы ещё будем собирать реакции на самые яркие моменты в хоккейном мире. Но такое пристальное внимание к шайбам Ови… что ж, это был славный путь. Он показал нам, какие чувства, эмоции и мысли порождал каждый новый шаг капитана «Вашингтона» к истории. Он позволял нам сравнить реакции людей по ту сторону океана со своими. А попутно ещё и понять, насколько все мы похожи — ведь реакции отечественной публики едва ли отличались от реакций североамериканской общественности.

Пожалуй, именно в этом и заключается основная прелесть нашей рубрики. В этом и заключается основная прелесть хоккея и спорта в целом.

Однако, к сожалению, любое путешествие однажды подходит к концу.

Это не значит, что наши реакции резко начнут отличаться, что мы сами резко начнём отличаться друг от друга. Совсем нет. Просто… у всего есть конец. Сама погоня Овечкина подходит к концу. И это нормально. Наши тексты в любом случае сохранятся — и не только реализуют свою основную цель, показав нашу схожесть, но и однажды, возможно, станут артефактом эпохи и приятным «путеводителем», благодаря которому можно будет отследить, как менялись настроения и ожидания людей от Великой погони.

Как бы то ни было, в субботнем матче с «Чикаго» Александр повторил рекорд НХЛ по количеству голов. Сначала он забросил шайбу под номером 893, вплотную приблизившись к Уэйну Гретцки. А затем наконец добрался до числа, ставшего историческим, легендарным, сакральным. Овечкин выбил 894.

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Впереди ждёт рекордный, 895-й гол. А пока мы приводим реакцию Северной Америки на шайбу номер 894, благодаря которой Овечкин разделил титул лучшего голеадора в истории НХЛ.

«Овечкин максимально близок к тому, чтобы сотворить неизбежное»

Журналист The Athletic Шон Гентайлл отметил, чем важны рекорд и погоня Овечкина.

«На пустом месте сказать, что Овечкин гонится за бессмертием, было бы неправильно; это рыбка, которую он поймал давным-давно. Однако он всё ещё гонится кое за чем важным. За самым крупным рекордом в своём виде спорта. За самым известным и крупным именем. За самым большим числом. Забить один гол — это сложно. Забить больше, чем кто-либо другой, — это совершенно иной уровень, и Овечкин вот-вот переступит за порог этой двери.

В субботу он постучал в неё.

Овечкин начал матч с «Чикаго» с 892 голами в карьере, в трёх — от побития рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ. Он закончил встречу с 894. Он был в нескольких дюймах от 895-й шайбы. И от 896-й. И от 897-й.

В другой вечер, при других обстоятельствах это можно было бы расценить как своего рода разочарование. В расписании регулярного чемпионата «Вашингтона» осталось шесть матчей — начиная с выездной встречи в воскресенье с «Айлендерс», — что делает покорение рекорда почти неизбежным. Однако только два из них пройдут на «Кэпитал Уан-Арене» — перед фанатами, которые любят Алекса больше всего. Если вы стремитесь к идеальному сценарию, к сценарию мечты, то такая математика не очень радует.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тем не менее того, что Овечкин сделал в субботу — то, что он дал людям на стадионе, и то, как он это им дал, — было более чем достаточно.

Если вы сомневались, что Овечкин побьёт рекорд в субботу, то не обратили внимания на важную вещь. Дело не только в его послужном списке, каким бы замечательным он ни был; дело в том, как Алекс играл в последние несколько недель. Он забивал в каждой из своих последних трёх встреч. С 1 января Ови не провёл больше двух матчей без голов. В ходе сезона Алекс каким-то образом шёл на 54 гола за чемпионат, и только сломанная нога смогла сдержать его.

В хоккее нет ничего по-настоящему неизбежного. Границы слишком узкие. Игра по определению слишком хаотична. Однако Овечкин — забивающий кучу голов — максимально близок к тому, чтоб сотворить неизбежное.

Если бы вы попросили самого преданного поклонника Овечкина представить себе одну из его шайб — придумать платонический идеал, — это был бы гол №894. За 13:47 до конца матча, когда «Кэпиталз» играли в большинстве, защитник Джон Карлсон отдал передачу Овечкину, который ждал в левой точке вбрасывания. Он пробил Найта более чистым броском, попав в более узкую щель, чем в первый раз.

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Овации, которым наградили Овечкина, длились плюс-минус шесть минут. Начались скандирования, и они не прекращались. Алекс нашёл время, чтобы отпраздновать с товарищами по команде, которые присоединились к нему на льду.

Он указал на небо в память о своём брате Сергее, который умер, когда ему было 10 лет. Он праздновал вместе со своей женой Настей, а также с сыном — тоже Сергеем, конечно же, — у заградительного стекла.

Ови повернулся к человеку, в чью компанию он только что вступил и чью компанию скоро покинет, и отдал дань уважения.

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Примерно через час после встречи Овечкин и Гретцки сидели вместе в District E — открытом театре напротив арены. На фоне вывески Gr8 Chase позади них две легенды отвечали на вопросы об этом моменте и его значении. Гретцки был любезен и забавен; Овечкин был расслаблен и, по его словам, испытывал облегчение», — написал Гентайлл.

«Я не могу быть единственным, кто тайно надеется, что Овечкин не забьёт в следующем матче»

Журналист The Hockey News Кевин Бартечко рассказал, почему надеется, что нападающий «Вашингтона» не сможет отличиться в следующей встрече с «Айлендерс».

«В разгар того, что в противном случае было бы ничем не примечательным матчем конца регулярки с «Чикаго», занимающим последнее место, все в «Вашингтоне» прекрасно знали о главной сюжетной линии встречи — Овечкин находился в трёх голах от того, чтобы побить рекорд.

Хет-трик дома с «Блэкхоукс», которые испытывали большие сложности, — не слишком ли многого мы просим?

Незадолго до 3:52 первого периода Овечкин на самом деле выглядел так, будто собирается претворить это в реальность. Получив пас из-за ворот от Дилана Строума, Ови метко бросил в верхний угол над вратарём «ястребов» Спенсером Найтом, приблизившись к рекорду Великого на расстояние одного гола.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Вскоре я написал Сэмми (Сильбер, журналистка The Hockey News и коллега Бартечко. — Прим. «Чемпионата») и отметил, как было бы забавно увидеть, как Райан Леонард забьёт свой первый гол в НХЛ сегодня вечером, но никто этого не вспомнит, потому что Овечкин оформил хет-трик и побил рекорд.

Возможно, к счастью для Леонарда, произошло только одно из этих событий. И, возможно, к сожалению для домашней публики, рекордсмену придётся подождать ещё один матч (хотя они и стали свидетелями того, как он сравнялся с Гретцки… так что никто не ушёл с пустыми руками).

Какое-то время казалось, что «Чикаго» успешно испортит вечер «Вашингтону».

Но в третьем периоде, прямо со своей точки, где он забил примерно четверть из своих 894 голов, Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки.

Волнение и фанфары. Овации от верных фанатов «Кэпс», которые с надеждой пришли на встречу, чтобы увидеть историю.

После долгих оваций толпы и щелчка, перевернувшего число на счётчике — 894, мы продолжили играть, надеясь увидеть следующий большой гол. К сожалению, этого так и не произошло, хотя это было не из-за недостатка моментов.

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Возможно, Спенсер Найт может найти утешение в том факте, что он не будет тем вратарём, который позволит рекордсмену стать живой легендой НХЛ.

Далее «Кэпиталз» отправятся в Нью-Йорк, чтобы сразиться с «Айлендерс», в матче, в котором, я думаю, мы все надеемся, что Овечкин не забьёт. Чтобы он мог вернуться домой в четверг и попытаться забить гол «Каролине».

Я не могу быть единственным, кто тайно на это надеется», — написал Бартечко.

«Почему бы нам не насладиться этим моментом, этой Великой погоней, ещё немного?»

Журналистка Sportsnet Эмили Сэдлер нашла плюсы в том, что Овечкин не сумел побить рекорд в матче с «Чикаго».

«У Величайшего появился компаньон.

Рекорд, который долгое время считался недостижимым — даже для самого Алекса Овечкина — теперь принадлежит паре великих игроков.

Это рекорд, которого Овечкин был обречён достичь с тех пор, как присоединился к Гретцки и легендарному Горди Хоу в «Клубе 800» в декабре 2022 года, рекорд, к которому он стремился с тех пор, как вскоре после этого обогнал Хоу в списке лучших голеадоров всех времён. И это рекорд, который Гретцки рад разделить — по крайней мере, на один день, во всяком случае.

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Овечкин признался, что всё ещё чувствовал дрожь, всё ещё не мог поверить, что он добрался до исторической вехи. Что он сделал это дома, в окружении друзей, семьи и одноклубников прошлого и настоящего, в ночь, которая началась с памятной церемонии с членами чемпионов Кубка Стэнли 2018 года. Всё это сотворило чрезвычайно особенный момент для него и для хоккея, сделало его тем более памятным.

Это казалось срежиссированным в своём совершенстве.

Погоня за голом №895 действительно набрала обороты в этом сезоне и в конце пути разожглась с новой силой. Мир хоккея был так сосредоточен на этой единственной цели — поместить Восьмёрку на вершину пьедестала по количеству голов в хоккее, но, возможно, уместно, что нам дали момент, чтобы признать оба момента. Чтобы насладиться тем фактом, что величие — это не личное дело. (Или, возможно, это был способ хоккейных богов немного дольше поиграть с сердечным ритмом каждого болельщика.)

Когда Ови забросил 893-ю шайбу, арена взорвалась не только потому, что это был ещё один гол, приблизивший его к истории, но и потому, что было непреодолимое ощущение, что это не единственный его гол в этой встрече.

Он забросил историческую 894-ю шайбу в начале третьего периода.

И в этот момент человека, известного своими радостными, восторженными празднованиями — почти так же, как и голами, которые им предшествуют, — самого наградили хорошим празднованием. Его товарищи по команде выскочили со скамейки запасных, устремившись на лёд, чтобы обнять его. Вырвавшись из медвежьих объятий размером с целый состав, Ови проехал прямо через всю площадку, чтобы дать пять своему сыну через стекло. Он помахал своей семье, поклонился в сторону наблюдающего Гретцки и поднял руку в центре площадки, наслаждаясь моментом на домашней арене.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В этот момент гол №895 казался почти неизбежным. И он почти состоялся. Рекордная шайба была у него на крюке всего за четыре минуты до конца матча, но он не смог реализовать момент.

Скоро на горизонте ещё одно празднование для «Кэпиталз», которые отправятся на Лонг-Айленд на воскресную встречу — и, возможно, в историю, если Овечкин сможет продолжить эту серию. Следующий гол коронует его. И если он получится похожим на тот, что был в Вашингтоне, это будет чистый театр.

Но сейчас мы запомним этот щелчок и впишем его в историю хоккея. В конце концов, почему бы нам не насладиться этим моментом, этой Великой погоней, ещё немного?» — написала Сэдлер.

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