Лучший спорт 7 апреля: «Наполи» в Серии A, «Чикаго» Михеева против «Питтсбурга» Малкина в НХЛ, «Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» и регулярка НБА!

Топ-события понедельника: Медведев против Хачанова, «Авто» — «Ак Барс» в КГ и Месси в МЛС

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🏒 0:30: «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 апреля 2025, понедельник. 00:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Флорида» серию поражений?

Действующие обладатели Кубка Стэнли попали в пике – команда проиграла четыре матча подряд и, скорее всего, выпала из борьбы за первую строчку в Атлантическом дивизионе. «Детройт» тоже очень нестабилен в последнее время: команда чередует победы и поражения и рискует в очередной раз не попасть в плей-офф. Забьёт ли Владимир Тарасенко бывшей команде?

«Флорида» досрочно попала в плей-офф: Стал известен ещё один участник плей-офф НХЛ

🏒 1:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Чикаго» серию поражений?

И «Чикаго», и «Питтсбург» уже не за что не борются: обе команды пролетели мимо плей-офф и спокойно доигрывают сезон. Впрочем, это отличный шаг для «ястребов» и «пингвинов» обкатать молодёжь из фарм-клуба. По крайней мере, у «Блэкхоукс» её в достатке. Илья Михеев в такой ситуации стал игроком топ-6 и полноправным лидером команды. Отличится ли Илья в этом матче?

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⚽️ 2:00: «Интер Майами» — «Торонто», МЛС

Интрига: справятся ли Месси и компания с одним из аутсайдеров Восточной конференции?

«Интер» неплохо стартовал в новом сезоне. Он одержал четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата МЛС, набрал 13 очков и оказался на второй строчке в таблице Восточной конференции. До первого места — всего два очка (у «Интера» два встречи в запасе). Если команда Хавьера Маскерано одержит победу в предстоящей игре, то возглавит таблицу конференции. «Торонто» тоже располагается на второй строчке, но только с конца. По итогам шести матчей канадский клуб набрал всего лишь два очка. Он до сих пор не одержал ни одной победы в турнире.

«Интер» неудачно провёл первый четвертьфинал в ЛЧ: «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл ФК «Лос-Анджелес» первый матч 1/4 финала ЛЧ

🏀 3:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 апреля 2025, понедельник. 03:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: когда Карри и компания остановятся?

Для «Голден Стэйт Уорриорз» каждый оставшийся матч в регулярном чемпионате сродни финалу. Команда во главе с Карри, Грином и Батлером борется за прямое попадание в плей-офф. На данный момент «воины» идут пятыми на очень плотном по результатам Западе. Одно поражение — и ты спокойно можешь вылететь из топ-6. «Хьюстон» уже обеспечил себе вторую строчку в таблице, однако продолжает играть основным составом. Сумеют ли «воины» продлить свою победную серию до шести встреч кряду?

🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Карен Хачанов (Россия), Монте-Карло, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Хачанов реванш за Доху?

Даниил Медведев выпал из топ-10 рейтинга ATP, а также не попал в восьмёрку посева на «Мастерсе» в Монте-Карло. И теперь ему придётся начинать борьбу уже с первого круга. Соперник ему достался очень сложный — соотечественник Карен Хачанов. Соперники только на официальном уровне провели восемь матчей, и счёт пока 6-2 в пользу Медведева. Причём за ним осталась их недавняя встреча на «пятисотнике» в Дохе. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Камило Уго Карабельи.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: кто выдержит напряжение седьмого матча лучше?

«Ак Барс» и «Автомобилист» ожидаемо доигрались до седьмого матча, но подопечные Заварухина пока крайне не убеждают – два провала в Казани нельзя списать на плохой день. Успокоить екатеринбуржцев может тот факт, что после первого казанского погрома команда собралась и одержала сухую победу. Нас ждёт очень аккуратная, вязкая игра с минимумом ошибок?

Форвард «Ак Барса» назвал ключевой фактор в предстоящей игре: Дыняк — о седьмом матче с «Автомобилистом»: ключевым фактором будет начало

🏐 18:30: «Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 1/2 финала, третий матч

Интрига: узнаем первого финалиста?

В этой серии пока одностороннее движение. Казанский клуб и первый матч выиграл на классе 3:0, а во втором просто уничтожил соперника. Теперь предстоит встреча в Сосновом Бору, где динамовцы наверняка постараются порадовать болельщиков. Но «Зенит-Казань» явно намерен завершить серию в трёх матчах. Даст ли бой «Динамо-ЛО»?

⚽️ 21:45: «Болонья» — «Наполи», Серия А, 31-й тур

Интрига: сократит ли «Наполи» отставание от «Интера» в борьбе за чемпионский титул?

«Наполи» продолжает борьбу за скудетто. А тут ещё пришёл подарок от «Интера». Лидер чемпионата Италии потерял очки в игре с «Пармой» (2:2), так что у неаполитанцев есть возможность вплотную приблизиться к миланцам. Правда, соперник очень серьёзный. «Болонья» одержала шесть побед подряд во всех турнирах и ворвалась в топ-4 в Серии А. В случае успеха в игре с «Наполи» команда Винченцо Итальяно сократит отставание от соперника до пяти очков. Остановят ли южане набравшего ход соперника?

⚽️ 22:00: «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 31-й тур

Интрига: справится ли «Ньюкасл» с одной из худших команд АПЛ?

«Лестер» почти наверняка начнёт новый сезон во втором дивизионе. Сейчас команда занимает второе с конца место в таблице, а до спасительной зоны — 15 очков. Это очень большое отставание. Помимо этого, «Лестер» проиграл пять раз в пяти предыдущих матчах. «Ньюкасл» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока он находится на седьмой строчке, но до четвёртого места — два очка, до пятого — одно. «Ньюкасл» одержал три победы в четырёх предыдущих встречах в АПЛ.