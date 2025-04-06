895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!

Перед матчем с «Айлендерс» все понимали: сегодня мы можем узреть саму историю. Александр Овечкин благодаря дублю в ворота «Чикаго» сравнялся с Уэйном Гретцки, доведя свой общий снайперский счёт до 894 голов.

Один точный бросок — и Ови получает титул лучшего голеадора в истории.

Напряжение, ещё до стартового вбрасывания царившее не только на домашней арене «островитян», но и по всему миру, было невозможно передать словами. Все ощущали, что сегодня может случиться нечто невероятное. Многие чувствовали небольшую дрожь и тремор. Слишком великий момент. Слишком уж он близок.

На «UBS Arena» в Элмонте собралось большое количество болельщиков «Вашингтона» — столько людей пришло в джерси Овечкина! «Кэпиталз» будто бы играли на домашнем стадионе.

Особой остринки этому матчу придавал тот факт, что российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин ни разу не пропускал от капитана «Вашингтона». Единственный соотечественник, которому удавалось остановить Овечкина, начинал встречу в старте.

Сами «островитяне» подходили к встрече как 12-я команда Восточной конференции, отстающая на семь очков от зоны плей-офф. Математически они ещё сохраняли шансы на попадание в топ-8, поэтому не собирались так просто сдаваться. Но напряжение великого момента наверняка давило и на них.

На четвёртой минуте Овечкин получил первую возможность забить. Капитан «Вашингтона» подставил клюшку под бросок Расмуса Сандина — Сорокин плечом спас «Нью-Йорк».

В целом «столичные» задавили соперника на первых минутах. Хоть и не могли никак пробить российского голкипера.

В середине периода хоккеистов «Вашингтона» огорошили. На восьмой минуте «Айлендерс» неожиданно открыли счёт. Симон Хольмстрём отдал передачу в слот на Бо Хорвата, канадец хлёстко бросил и пробил Чарли Линдгрена. 1:0! А спустя всего 114 секунд «островитяне» удвоили преимущество. Хоккеисты хозяев убежали в контратаку, Кайл Маклин прорвался по левому флангу и отдал поперечную передачу — Марк Гэткомб нанёс вторую пробоину в столичном корабле, пропустившем два гола после двух первых бросков в матче.

На первый перерыв «Вашингтон» ушёл, проигрывая со счётом 0:2. Но болельщиков «столичных» сегодня волновало совершенно другое.

В середине второго периода «Кэпс» остались в большинстве. Алекс наконец получил свой шанс. Нападающий «Вашингтона» бросил и…

И ГОЛ!!! 895!!! ОВЕЧКИН СТАЛ ЛУЧШИМ ГОЛЕАДОРОМ В ИСТОРИИ НХЛ!!! РЕКОРД ГРЕТЦКИ ПАЛ!!!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Полнейшее безумие и сумасшествие. Гретцки удерживал титул главного снайпера в хоккее 31 год. А теперь это звание переходит Овечкину. Браво!!!

Друзья, мы стали свидетелями истории. Момент, который случается реже, чем раз в жизни. И мы это увидели.

Спасибо, Ови. Спасибо, хоккей.