«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина

Александр Овечкин наконец стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Он сделал это.

После того как на 28-й минуте Ови поразил ворота Ильи Сорокина, на льду началась вакханалия.

Александр прыгнул на лёд и прокатился по нему на животе.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Одноклубники выскочили на лёд и зажали Ови в объятиях. Вся команда оказалась на льду.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Камеры навели на главных людей, которые находились не на льду. На семью Ови и на самого Уэйна Гретцки, официально лишившегося титула лучшего голеадора в истории НХЛ.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемпионата». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Затем Овечкин вышел в центр площадки и поприветствовал всех собравшихся на арене болельщиков. Он поаплодировал фанатам.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А затем началась официальная часть. Стартовало всё с видеоролика на кубе. Естественно, первые поздравления оказались на счету семьи. Сначала — жены Анастасии с сыновьями Серёжей и Илюшей, после — мамы Татьяны Николаевны.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отдельно Овечкина поздравили хоккеисты «Айлендерс». И, конечно же, Илья Сорокин, впервые пропустивший от Александра — и в какой момент!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На льду появилась ковровая дорожка, все действующие лица собрались вместе. На площадку вышли комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и, естественно, сам Гретцки. Уэйн успел пожать руку главному тренеру «Айлендерс» Патрику Руа — бывшему легендарному вратарю НХЛ, против которого не раз играл.

Величайшему вручили микрофон. Все затаили дыхание в ожидании речи легенды, только что потерявшей столь важный рекорд, державшийся 31 год.

«Я из первых рук знаю, как тяжело забить 894 гола. Забить 895 — это нечто особенное. Поздравляю Алекса, его маму с папой, семью, жену и детей. Когда я бил рекорд, мои дети были того же возраста, что его сейчас. Это навевает воспоминания, и я так рад, что два моих сына сегодня тоже здесь.

Говорят, рекорды созданы, чтобы их бить, но не уверен, кто забьёт больше этого. Это величайшая игра в мире. Хочу поздравить все организации, комиссионера и лигу. И судей, которые делают отличную работу. Спасибо всем.

Алекс, я говорил, что первым пожму тебе руку, когда ты побьёшь рекорд», — на этом моменте Гретцки пожал руку Овечкину и обнял хоккеииста.

А затем обратился к владельцу «Кэпиталз» Теду Леонсису.

«Поздравления владельцу «Вашингтона». Когда я побил рекорд, мне подарили «Роллс Ройс», так что тебе сегодня предстоит работа», — заключил Гретцки.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Наконец наступила очередь Овечкина. Первая речь в статусе лучшего голеадора в истории.

«Что за день, да? Как я всегда говорю — это командный вид спорта и без моих ребят, без организации, болельщиков, тренеров я бы здесь никогда не стоял. И никогда бы не обогнал Великого. Ребята, спасибо огромное, я так вас люблю! Знаю, здесь Ник Бекстрём, Ти Джей Оши — ребята, люблю вас! Мы сделали это, парни! Мы это сделали. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю, люблю тебя, брат!

И последнее — всем болельщикам, всему миру: русские, мы это сделали! Мы сделали, это история. Да!

И самое главное — моей маме, семье, прекрасной жене, моему тестю: спасибо, я так вас люблю! Без вашей поддержки я бы здесь не стоял. Люблю вас», — сказал Овечкин.

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Хоккеисты сделали фото, которое теперь будет носить статус легендарного и исторического.

А после церемонии Александр заменил джерси и клюшку. Само собой, они пошли в музей самого Ови.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Конечно, церемония не заняла очень много времени. Наоборот, показалось, что всё произошло очень быстро. Матч в дальнейшем возобновился. Но это было не так уж важно.

Овечкин побил рекорд. И это теперь навсегда.