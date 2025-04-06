СКА вылетел из плей-офф КХЛ! «Динамо» сломало команду Ротенберга за четыре минуты

Серия между московским «Динамо» и СКА, как и ожидалось, становится украшением первого раунда плей-офф. Немного скупое начало противостояния с двумя рабочими победами «Динамо» на домашней площадке сменилось карнавалом в петербургской части серии: множество голов, камбэки, два овертайма в четвёртой игре со спорной отменой гола СКА… Армейцы после этого встали на вылет, но смогли добыть победу в Москве благодаря голу в овертайме от защитника Сапего, и серия вернулась в Петербург.

Первый период шестой встречи прошёл с ощутимым бросковым преимуществом СКА, однако ближе всех к голу был форвард «Динамо» Артём Ильенко. Отличиться во втором матче подряд ему помешал невероятный сейв вратаря армейцев Артемия Плешкова. Всё-таки иногда маленькие габариты могут стать плюсом для голкипера!

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Раскрылась же игра уже во втором отрезке. На 25-й минуте защитник «Динамо» и сын главного тренера бело-голубых Артём Кудашов завершил позиционную атаку дальним броском, попал в находившегося на пятачке Максима Джиошвили, и счёт в матче был открыт.

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Но СКА отреагировал мгновенно, предложив москвичам в ответ свои, как любят говорить хоккеисты, «мусорные» голы. Автором двух шайб, заброшенных с интервалом в три минуты, стал Валентин Зыков. Сначала форвард хозяев подставил клюшку под бросок Андрея Педана.

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А затем взял в соавторы голы Арсения Грицюка.

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Второй гол вызвал вопросы у тренерского штаба «Динамо», Алексей Кудашов взял челлендж на «пропущенную остановку игры перед взятием ворот». Имелся в виду пас рукой во время позиционки, который не заметили судьи, но «военная комната» чётко определила, что после игры рукой от Захара Бардакова первым шайбы коснулся защитник бело-голубых. Так что чистый гол, СКА очень быстро перевернул эту игру.

Но в начале третьего периода «Динамо» повторило этот трюк, да ещё как! Возможно, бело-голубых так вдохновило известие из-за океана, ведь воспитанник бело-голубых Александр Овечкин побил рекорд Гретцки как раз к концу второго перерыва. Так или иначе, москвичи вышли и смяли СКА. Максим Комтуа реализовал выход «один в ноль» после изящного паса Рашевского на синей линии. А через минуту гости воспользовались крайне неудачными действиями обороны армейцев и вратаря Плешкова, и Адамчук дальним броском вывел «Динамо» вперёд. А ещё через три минуты Евгений Кузнецов получил удаление за атаку вратаря, и Никита Гусев очень быстро реализовал большинство.

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Это был приговор для СКА. Армейцы, конечно, пытались отыграться, в фирменном стиле рано сняли вратаря, но игра вшестером ничего не дала против организованной и спокойной обороны «Динамо». А бело-голубые ещё и отправили пятую шайбу в пустые ворота СКА, окончательный счёт 5:2 установил Джиошвили.