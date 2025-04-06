Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?

Пока Александр Овечкин гнался за рекордом, наиболее интересными и частыми были насущные вопросы в стиле «Сможет ли он обойти Гретцки?» и «Когда он побьёт рекорд?» Однако теперь, когда капитан «Вашингтона» покорил заветную планку, самое время поговорить о чём-то более вечном и глобальном.

А что рекорд Овечкина значит? Для НХЛ, для хоккея, для спорта, для мира…

Логичный вопрос, который приходит в голову: мы только что стали свидетелями главного события в Национальной хоккейной лиге в XXI веке?

На первых порах хочется дать однозначный и неумолимый — естественно, положительный — ответ. Однако, удерживаясь от поспешностей, спустя мгновение спрашиваешь себя: а что в этом 100-летии лига уже повидала? С чем вообще сравнивать рекорд Ови?

А ведь за 24 года (да, век начался 1 января 2001 года) произошло очень много знаковых событий. Что могло бы посоперничать с достижением нападающего «Вашингтона»?

Может быть, самая крупная забастовка в истории НХЛ — локаут-2004/2005?

Доминирование команд, получивших статус великих, типа «Детройта» 2000-х, «Чикаго» — 2010–2015, «Лос-Анджелеса» — 2012–2014, «Питтсбурга» — 2016–2017, «Тампы» — 2020–2022?

Безумная игра Никиты Кучерова в сезоне-2023/2024 (144 очка) или с отрывом лучший перформанс Коннора Макдэвида в регулярке-2022/2023, когда он набрал 153 (64+89) очка и показал 15-й результат в истории НХЛ?

Никита Кучеров и Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Исторический успех «Сент-Луиса», в 2019-м добравшегося от последнего места в таблице лиги в начале года до Кубка Стэнли летом?

Сумасшедшая игра Макдэвида в плей-офф-2024, когда капитан «Эдмонтона» оформил 42 (8+34) очка, продемонстрировав четвёртый показатель в истории НХЛ?

Пандемия, «пузыри» и ограничения, связанные с коронавирусом в 2020-2021-м годах?

Исторический успех в сезоне-2022/2023 «Бостона», установившего ряд рекордов НХЛ, в том числе по количеству побед и очков за одну регулярку?

А может, изящная и эффективная игра Павла Дацюка, повлиявшая на ряд поколений хоккеистов?

Или геройства Сидни Кросби в регулярках и плей-офф?

Или другие мощные рекорды? Наподобие достижения того же Сида по количеству сезонов со средним показателем 1+ очко за матч за регулярку.

Или шикарные вратарские перформансы типа Андрея Василевского, Мартина Бродо, Сергея Бобровского, Коннора Хеллебайка, Кэри Прайса, Джонатана Куика, Тима Томаса, Марка-Андре Флёри?

Или рекордные 69 голов Остона Мэттьюса в сезоне-2023/2024?

Установление потолка зарплат?

Изменения правил наподобие введения буллитов с сезона-2005/2006?

Появление новых команд и, например, безумные достижения юного «Вегаса»?

Или… или… или…

Задумываясь о том, что пережила НХЛ в XXI веке, вспоминаешь огромное количество событий, личностей, эмоций. Выбирать из них тяжело. Что-то было мгновенной вспышкой, что-то растянулось на годы, дабы в определённый момент после многих лет напряжения привести к катарсису…

Однако, как бы то ни было, рекорд Овечкина кажется вершиной всех событий в НХЛ в этом столетии. Он заключил в себе все черты, которыми запомнились другие знаменательные моменты лиги.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Рекорд пришлось ждать целых 20 лет. Конечно, в начале карьеры Ови никто и подумать не мог, что однажды он обойдёт Уэйна Гретцки. Первые робкие разговоры начались только в далёком 2016 году. Так что этого рекорда пришлось ждать почти десять лет. Погоня выдержала проверку временем.

Эмоции? Ещё бы! В течение всей карьеры Овечкин сталкивался с рядом сложностей. Драфт в команду-неудачницу, долгое время не видевшую плей-офф. Жёсткий кризис в начале 2010-х, когда Александра даже хотели прогнать из НХЛ. Локаут, усечённые из-за него и из-за пандемии сезоны, обиднейшие регулярки с 48-49 голами, постоянные провалы в плей-офф и со сборной России. Статус героя, быстро сменявшийся клеймом неудачника и лузера, неспособного вести за собой команду в решающие моменты. Скандалы с журналистами и громкие любовные похождения. Чудесная долгожданная победа в Кубке Стэнли. Трагическая потеря отца, наложившаяся на худший сезон в карьере. Ощущение, что Овечкин — всё, что с ним покончено. Тяжелейшая травма в карьере — в момент, когда он, героически вернувшись на прежний уровень, рвал всю НХЛ…

Разнообразных эмоций было предостаточно.

Путь, растянувшийся на долгие годы, привлекал всё больше внимания людей разных поколений, а постоянные качели «да, побьёт — нет, не побьёт» лишь подогревали интерес и обостряли эмоции от каждого успеха, каждого провала.

Этот рекорд — венец хоккейного наследия Овечкина. Все были уверены, что рекорд Гретцки — вечный. Нерушимый. Недосягаемый.

Ови не просто вернул его в пределы досягаемости. Он превзошёл его. Причём с солидным запасом — с ещё целым сезоном впереди.

Так что этот рекорд — не просто красивое число. Это не просто красивая история. Это глобальная история, которая объединила миллионы людей по всему свету. Она заставила эти миллионы прильнуть к экранам телефонов и телевизоров, к мониторам компьютеров. Она заставила всех чувствовать примерно одно и то же — причём как тех, кто находится в метре от тебя, так и тех, кто следит за погоней с другого конца света. Эта история помогла преодолеть границы предрассудков, ненависти, внешних и внутренних манипуляций. Или хотя бы сделать шаг в эту сторону.

Показала, что люди, по сути, везде одни и те же. Люди есть люди.

А ещё показала, что упорный труд, любовь к своему делу и преданность оному, искренняя радость от занятия тем, что любишь, и детский энтузиазм даже через десятилетия усердных тренировок — всё это способно помочь сломать рамки, покорив невозможное.

Конечно, все мы взрослые люди и понимаем, что этого может оказаться недостаточно. Так уж устроен мир. Однако Овечкин показал, что «невозможное» всё-таки возможно. И «невозможного» вполне реально достичь при правильном подходе. Естественно, должно и немного (а то и много) повезти. Но без правильного подхода, без упорного труда, без стараний, без любви к делу невозможное точно останется невозможным.

…так можно ли считать рекорд Овечкина главным событием Национальной хоккейной лиги в XXI веке?

Автор сего текста считает, что, пожалуй, да.

Конечно, решать за вас мы не вправе. Но все основания для положительного ответа есть.

Другой логичный вопрос: а можно ли назвать рекорд Ови главным событием в истории НХЛ? В истории хоккея? В истории спорта?

Это законные вопросы. И мы обязательно ответим на них. Но не сейчас. Для качественной, здравой оценки должно пройти какое-то время, чтобы мы могли посмотреть на достижение хоккеиста более объективно. Время — вот главный фактор в такой ситуации. Только оно сможет показать реальное наследие, его реальную ценность и значимость.

А пока просто позволим себе порадоваться одной из величайших историй, свидетелями которой мы только что стали. Вероятно, величайшей в XXI веке.