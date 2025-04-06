«Чё как, Ови? 1000 возможна?» Реакция легенд мирового спорта на рекорд Овечкина

Рекорд Александра Овечкина — эпохальное событие для НХЛ, хоккея и всего мира спорта. Невозможно удержаться в стороне от того, что сделал капитан «Вашингтона».

Этот тот самый случай, когда соперники уже перестают быть соперниками. Поэтому после того, как Ови забросил историческую 895-ю шайбу, многие давние оппоненты нападающего выступили с поздравлениями нападающего. Среди соперников оказались и многие соотечественники.

Приводим главные поздравления в адрес Овечкина.

Защитник «Каролины» и бывший хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов: «Привет, старый! Хочу поздравить тебя с тем, что обошёл Гретцки и установил новый рекорд НХЛ по голам. Великое достижение для тебя, твоей семьи и твоих друзей, которые тебя поддерживают. У тебя великая карьера, ты легенда, будущий член Зала славы. Наслаждайся этим, в твоей жизни начинается новая глава, и я желаю тебе удачи и всего наилучшего. Люблю тебя, мужик!»

Один из главных соперников, заклятый друг и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин: «Это настоящее безумие, сегодня ты вошёл в историю. Я считаю, это один из самых тяжёлых рекордов в хоккее, и ты сделал это. Позволь от всей души поздравить тебя, твоих друзей, семью, партнёров по команде. Я уже тебе говорил, ты — игрок, который невероятно любит хоккей. Я не видел ни одного игрока, который безумно влюблён в эту игру. И ты достоин быть №1. Хочу тебе пожелать, чтобы ты не останавливался на достигнутом. Ты — единственный игрок в хоккее, который может покорить отметку в 900 голов, я тебе этого желаю. Оставайся здоровым, без травм, пусть удача будет на твоей стороне. Радуй своих поклонников игрой, детей. Тебя любят миллионы поклонников по всему миру. Ещё раз хочу поздравить тебя с этим невероятным, тяжёлым рекордом. Наслаждайся хоккеем, наслаждайся жизнью и продолжай радовать нас своей игрой».

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Капитан «Флориды» и финн с русскими корнями Александр Барков: «Алекс, поздравляю с потрясающим рекордом. Это честь — наблюдать за твоей игрой с детства, а затем играть с тобой в НХЛ. Очень счастлив за тебя и твою семью, не останавливайся».

Тренер «Ванкувера» и бывший защитник «Вашингтона» Сергей Гончар: «Алекс, поздравляю с великим достижением! Отличная работа, побил рекорд Уэйна Гретцки, счастлив за тебя. Молодец, поздравляю, супер!»

Бывшие нападающие «Ванкувера» и давние соперники Ови Хенрик и Даниэль Седины: «Алекс, поздравляем с тем, что побил рекорд Уэйна Гретцки. Нам всегда нравилось играть против тебя, а также наблюдать за тобой со стороны, за твоей физической мощью, твоими снайперскими способностями. Всегда было весело на это смотреть. Поздравляем и наслаждайся моментом».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров: «Ови, это Куч. Просто хотел сказать: поздравляю с выходом на первое место по голам в истории НХЛ. Многие думали, что этот рекорд никогда не побьют. Надеюсь, ты классно отпразднуешь с друзьями и близкими».

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский: «Ови, я рад, что смог помочь тебе побить рекорд. Поздравляю, наслаждайся!»

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв: «В детстве Восьмёрка был моим любимым игроком, моим кумиром. Мы собирали фотографии с матчей и хайлайты Ови, и, как только в интернете появлялось что-то новое, мы сразу же это скачивали и хвастались перед другими. Мы копировали его стиль, жёлтые шнурки, высовывали языки на коньках, мы так старались быть им, что иногда даже пытались согнуть загиб на наших клюшках.

У нас не было возможности смотреть встречи НХЛ, и мы смотрели его матчи только на чемпионатах мира раз в пару лет, и это было лучшее время в году. Что может быть лучше, чем маленьким смотреть, как Ови забивает голы! Его страсть к игре и к забиванию голов вдохновила так много детей играть в хоккей.

Я никогда не думал, что буду играть против него или с ним, и очень благодарен, что у меня был такой шанс. Спасибо за всё, Великая восьмёрка».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов: «Ови, это Кирилл. Поздравляю с тем, что наконец побил рекорд по голам! Теперь не останавливайся забивать, я так горжусь тобой и твоей семьёй. Так горжусь, что играл с тобой и против тебя. Спасибо за то, что сделал для меня и для хоккея».

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц: «Ови, поздравляю. Величайший снайпер всех времён, как и должно быть. Мне нравится, что ты сделал это по-своему, со стилем, со страстью, с радостью. Просто очень горжусь тобой. Люблю тебя».

НХЛ также показала видеоролик с великими спортсменами и деятелями культуры, которые поздравили Овечкина. Среди них были пловец Майкл Фелпс, хоккеисты Марк Мессье, Сидни Кросби, Джереми Рёник и Сергей Фёдоров, гимнастка Симона Байлз, бейсболист Дерек Джитер, теннисист Роджер Федерер, рестлер Коди Роудс, баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, актёры Стив Карелл, Винс Вон и Дэнни Де Вито, а также музыкальные исполнители Снупп Догг и Пэт Монахэн.

Фелпс: «Чё как, Ови? Номер один, поехали! Поздравляю. А 1000 возможна?»

Мессье: «Алекс, это Месс. Просто хотел поздравить тебя со снайперским рекордом НХЛ всех времён!»

Байлз: «895 голов, вау!»

Кросби: «Ты сделал это, поздравляю!»

Джитер: «Ты не только побил рекорд, ты зацементировал своё место в истории».

Карелл: «Поздравляю, мистер Овечкин. Это потрясающе!»

Федерер: «Очень счастлив за тебя. Надеюсь, ты навсегда удержишь этот рекорд».

Догг: «Поздравления от большого Снупп Догга. Продолжай сиять».

Джордан: «Привет, Алекс, поздравляю. Вот это рекорд!»

Роудс: «Чтобы быть мужиком, тебе надо побить мужика. Теперь, сэр, ты мужик».

Монахэн: «Теперь гонятся за тобой, раз ты обогнал Великого».

Рёник: «Поздравляю, Ови. Ты заслужил это, приятель. Вау!»

Вон: «Ови, поздравляю. Это… Боже, ну и достижение!»

Фёдоров: «Алекс, так держать. Продолжай».

Де Вито: «Алекс, так держать, мужик. Кстати, рекорды созданы, чтобы их бить!»

Джеймс: «Великая восьмёрка, поздравляю. Салютую тебе, брат».

А самое главное — праздник только начался.