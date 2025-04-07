«Мне понадобятся недели, чтобы осознать, что значит быть №1». Яркое выступление Овечкина

Капитан «Вашингтона» говорил честно, будто гора спала с его плеч. А Гретцки почти выбил Александру «Роллс Ройс».

Александру Овечкину теперь придётся привыкать к новому статусу. С 6 апреля 2025 года именно Ови — лучший голеадор в истории НХЛ. Официально.

После исторического матча с «Айлендерс» все ожидали, когда же нападающий даст свою первую пресс-конференцию в новом статусе. Её, конечно, пришлось подождать — в раздевалке собрался народ, чтобы поздравить Александра.

Туда пришёл, например, Илья Сорокин — соавтор рекордного, 895-го гола Овечкина. Вратарь пообщался с капитаном «Вашингтона», а также вручил ему свою клюшку. Вероятно, ту самую, с которой пропустил историческую шайбу.

А после Сорокин поговорил с журналистами. Было что обсудить.

— Сильное давление чувствовали перед матчем?

— Немного давления было, но я чувствовал лишь малую часть того, что Ови чувствует всю свою жизнь (смеётся). Это хороший опыт для меня.

— Ваша реакция, когда он упомянул вас в своей речи на льду?

— Я не понял, что он говорил на льду, но ребята засмеялись, и я понял, что он сказал что-то обо мне.

— Он сказал: «Спасибо, что дал забить мне 895-й, люблю тебя, брат».

— А, ну нормально. В любое время! — сказал Сорокин.

Представители СМИ подловили и другого героя дня — Тома Уилсона. Именно канадец отдал результативную передачу на рекордный гол Ови.

«Много эмоций от этого, потому что я крайне высоко ценю Алекса. Мне очень повезло, что у меня была возможность вписать себя навечно рядом с ним в этом важном голе. Очень горжусь быть частью этой истории. Но она вообще не обо мне», — сказал Уилсон.

Конечно, Том скромничает, недооценивая свой вклад в погоню Овечкина. Всё-таки он стал одним из главных ассистентов в ходе всего пути.

Но в этот день основное внимание было приковано к другим личностям. Например, к Уэйну Гретцки, который заглянул в раздевалку «Кэпиталз» и вновь обратился к Александру.

«Алекс, ты невероятен, не устану говорить, насколько ты хорош для Вашингтона, для НХЛ, для твоей страны России. Это по-настоящему потрясающе. У меня было ощущение, что это я забил, когда ты забросил шайбу, честно. Настолько я был за тебя рад.

Я ношу значок с цифрой «9» в честь Горди Хоу, он был моим кумиром. Для меня он был величайшим игроком в истории. Сегодня ты обошёл его, молодец. Поздравляю всю организацию. Я сказал Леонсису, что мне подарили «Роллс Ройс», когда я побил рекорд, так что, надеюсь, и тебе что-то подарят», — сказал Гретцки.

— Мы обсудим это! — парировал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

— Я не хочу обманывать потолок зарплат, — шутя, добавил Гретцки, намекая на то, что «Роллс Ройс» придётся вписать в платёжную ведомость «Кэпиталз».

А затем, конечно же, настало время самого Овечкина. Его пресс-конференции ждали — и наконец дождались.

И начал нападающий с ответа на главный вопрос.

— Твои партнёры говорили о том, сколько давления ты испытывал во время этой погони. Чувствуешь облегчение, будто гора с плеч упала?

— Да, наконец-то меня не будут спрашивать, когда я побью рекорд, это уже сделано. Пытаюсь понять, какие теперь будут вопросы (смеётся). Думаю, для меня и для всех ребят это классные времена. Сами видите, сколько людей приехали со всего мира, чтобы увидеть этот момент. Это нечто особенное, — сказал Ови.

На этой игре присутствовал Никлас Бекстрём — главный ассистент в карьере капитана «Вашингтона» и его близкий друг. Он поучаствовал в предматчевой церемонии. И, само собой, был в раздевалке в нужный момент.

— Сегодня у Уилсона первая передача, а ещё на встрече был Ник Бекстрём — лучший ассистент в твоей карьере. Что это значит для тебя?

— Захотелось заплакать, когда увидел Никки. Мы обнялись… Он был очень важной частью моего успеха. Мы вместе росли, вместе играли, столько разных ситуаций вместе пережили. Наши отношения и то, что он и Оши были на матче, в такой момент… это потрясающе. Такая поддержка — они всегда мне её оказывали, так было всегда. Я сказал им, что без них мне бы не покорилось это достижение.

Ови уделил внимание и другим одноклубникам.

— Кто больше всех радуется твоему голу?

— Наверное, Строумер (Дилан Строум, нападающий «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») сейчас самый счастливый человек в мире, потому что он с ума сходит по статистике, знает всё и просто хочет быть частью этой истории.

Александра также спросили о его необычном праздновании. Форвард «столичных» упал на живот и прокатился так по льду. Ови был лаконичен: «Лёд сегодня был плохим, так что я упал. Уверен, это прикольный момент. Было прикольно».

Чтобы понять, насколько историческим стал рекордный момент, стоит вспомнить один факт: когда Гретцки забил свой последний гол, Овечкину было всего 12 лет. С тех пор прошло 26 лет. А с момента, как Величайший побил рекорд Горди Хоу, — 31 год.

— Каким был рекордный момент для тебя?

— Если честно, когда повторил рекорд, то всё равно не мог в это поверить. Было столько эмоций, такой классный день, но это — это какое-то безумие. Мне, наверное, пару дней понадобится, может, пару недель, чтобы осознать, что значит быть номером один. Могу сказать, что очень рад, горжусь собой, семьёй, всеми партнёрами, которые помогли мне в этом достижении, всеми моими тренерами. Это круто, невероятный момент. Я счастлив, — заключил Ови.

Кажется, мы все можем немного понять хоккеиста. Теперь нам тоже понадобится некоторое время, чтобы осознать этот момент.

И мы тоже счастливы.