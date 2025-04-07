Путь к рекорду длиной в 20 лет. Какими были юбилейные голы Овечкина в НХЛ?

ОН СДЕЛАЛ ЭТО! Александр Овечкин – лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги. Теперь единолично. Если в матче с «Чикаго» (5:3) он повторил достижение Уэйна Гретцки, то уже в следующей игре с «Айлендерс» (1:4) сбросил Величайшего с этой вершины и стал первым игроком с 895 голами.

По случаю нового рекорда вспоминаем юбилейные вехи Александра на пути к абсолютному величию.

1 – 05.10.2005 vs «Коламбус»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин не стал откладывать дело в долгий ящик и открыл свой голевой счёт в НХЛ уже в дебютном матче. Его шайба в середине второго периода помогла «Вашингтону» сравнять счёт в игре с «Коламбусом». Спустя несколько минут Александр проделал то же самое ещё раз, отличившись уже в большинстве. Интересно, предполагал ли тогда кто-нибудь, что это будет началом Великой погони?

100 – 12.10.2007 vs «Рейнджерс»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первую сотню голов Ови закрыл в большинстве. И сделал это в стиле, который сейчас является для него нетипичным – красиво обыграл защитника при приёме шайбы, а затем так же ловко расправился с самим Королём Нью-Йорка Хенриком Лундквистом. Сделал он это в своём 167-м матче в НХЛ – до него в XXI веке так быстро до этой отметки не добирался никто. К несчастью для молодого форварда, тот гол остался для «Вашингтона» единственным в матче, в то время как «синерубашечники» забросили трижды.

200 – 05.02.2009 vs «Лос-Анджелес»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Свою 200-ю шайбу Александр забросил из круга вбрасывания. Но не из того, о котором вы подумали – восьмой номер «Вашингтона» перехватил неудачный пас игрока «королей» справа от ворот и незамедлительно направил шайбу мимо Джонатана Куика. Путь от 100 до 200 голов в НХЛ Овечкин прошёл всего за 129 игр. Этот юбилей пришёлся на его 296-й матч в лиге – на тот момент быстрее управились лишь четыре хоккеиста.

300 – 05.04.2011 vs «Торонто»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

300-й гол – вновь большинство, вновь круг вбрасывания, на этот раз уже тот самый. Фирменный щелчок из «офиса» Александр нанёс по воротам «Торонто», в которых находился Джеймс Раймер. Отразить такой бросок у канадца не было ни единого шанса. Тем голом Овечкин ответил на гол Николая Кулёмина, который вывел «листья» вперёд также при розыгрыше лишнего. В серии послематчевых буллитов оба россиянина свои попытки не реализовали, а сильнее оказался «Вашингтон», благодаря чему уже капитан «столичных» в 473-м матче в НХЛ впервые отметил подобный юбилей победой.

400 – 20.12.2013 vs «Каролина»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

634-я игра Овечкина в НХЛ завершилась его 400-м голом – «Вашингтон» вёл 3:2 в гостях и пытался выдержать натиск «ураганов» в концовке, а заброшенная Александром за 24 секунды до финальной сирены шайба окончательно сняла вопросы о победителе встречи. Защищавший в тот день последний рубеж «Харрикейнз» Кэм Уорд не пострадал – он потащил четыре броска от Ови, а поразил капитан «столичных» уже пустые ворота.

500 – 10.01.2016 vs «Оттава»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

500-ю шайбу в НХЛ Александр тоже забросил при розыгрыше лишнего и тоже из «офиса» – там его нашёл Никлас Бекстрём, находившийся на лицевой линии рядом с и без того настрадавшимся Эндрю Хэммондом. В 801-м матче Овечкина в лиге «Вашингтон» разгромил «Оттаву» со счётом 7:1, а сам россиянин к юбилейному голу позже добавил ещё один, который стал последним в той встрече.

600 – 12.03.2018 vs «Виннипег»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За несколько месяцев до того, как поднять Кубок Стэнли, в 990-м матче в лиге Александр отметил очередной юбилей. Встречу с «Виннипегом» он начал 599-м голом в НХЛ, отличившись в большинстве, а во втором периоде ещё раз вывел «Вашингтон» вперёд, закрыв шестую сотню точных бросков. И вот этот гол точно является для него нетипичным – Овечкин буквально «закопал» шайбу в ворота Коннора Хеллебайка, которого, помимо капитана «столичных», также пытались пробить Евгений Кузнецов и Том Уилсон.

700 – 22.02.2020 vs «Нью-Джерси»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кузнецов помог Овечкину забросить и следующую юбилейную шайбу – 700-й гол Александра в его 1144-м матче в лиге пришёлся на игру с «Нью-Джерси», и «Вашингтон» сравнял счёт в третьем периоде. Справиться с этим мощнейшим щелчком Маккензи Блэквуд не сумел – бросок был из ряда неберущихся. «Дьяволы» в тот день всё-таки вырвали победу, но самым главным стало вхождение Александра в элитный клуб снайперов – он стал всего лишь восьмым (символично, не правда ли?) хоккеистом, добравшимся до отметки в 700 заброшенных шайб.

800 – 13.12.2022 vs «Чикаго»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последний на сегодня юбилей пришёлся на матч с командой, с которой Овечкин позже повторит рекорд Уэйна Гретцки. К тому моменту Александр успел оформить дубль, однако на этом не остановился – в середине третьего периода россиянин забросил свою третью шайбу и 800-ю в 1305 матчах в НХЛ. Снова не обошлось без Кузнецова, ставшего вторым ассистентом во время гола, который позволил капитану «Вашингтона» стать третьим хоккеистом в истории лиги, сумевшим записать на свой счёт такое количество точных бросков.

802 – 23.12.2022 vs «Виннипег»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это не юбилейный гол, однако благодаря ему Александр вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, оставив перед собой лишь Уэйна Гретцки. Забросить шайбу ему и здесь помог Евгений Кузнецов, ставший единственным ассистентом Овечкина в этом эпизоде. Примечательно, что тогда Александр оформил дубль, поразив пустые ворота – а вот выходить на единоличное первое место таким способом он не захотел.

895 – 06.04.2025 vs «Айлендерс»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что тут ещё говорить? Жирная точка Великого снайпера в Великой погоне.