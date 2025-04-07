«Я вижу, как СКА победит». Что сказал Ротенберг после вылета из плей-офф КХЛ

СКА завершил сезон домашним поражением в матче с московским «Динамо» и вылетом уже по итогам первого раунда Кубка Гагарина – 2025. После встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

«Динамо» реализовало моменты, а мы — нет. Поэтому такой исход»

– Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера, полные трибуны гнали команду вперёд. Не передать словами, насколько мы это ценим. Хочу поблагодарить команду, всех ребят за самоотверженную игру. Игра полностью была под нашим контролем, два периода не давали сопернику никаких шансов. Должны были сами забивать. Но у нас ребята – Грицюк, Бардаков – молодые. 2001 года рождения, это надо понимать. Хотя потом две шайбы забросили.

Исход матча и серии решило неоправданное удаление в конце второго периода. Дальше – неправильная смена игрока, который удалился. В хоккее всё решают детали. Все наши ребята – много ребят с травмами, на уколах – бились, ни к кому нет вопросов. Сегодня Галенюк получил очень серьёзное сотрясение, он в больнице. Не знаю, что произошло. Лицо в крови. Он уже получал сотрясения, это тоже повлияло. Это повлияло и на исход, нам пришлось играть в пять защитников. Нам не хватило одного. Надо разобрать, был ли там удар в голову. Это не первое сотрясение у СКА в сезоне.

Хочу поздравить Александра Овечкина с рекордом. Историческое событие для всех, для нашего хоккея, для России. Тот человек, который ведёт за собой всех наших хоккеистов, всех нас, чтобы мы всегда стремились идти вперёд и никогда не сдавались. Мы все берём пример с Овечкина.

Хочу поблагодарить «Динамо». Сильная команда. Такие игроки, как Комтуа, который на чемпионате мира создал много проблем, играя за сборные команды. И наши ребята – Гусев сегодня замечательно сыграл. Надеюсь, что эти ребята достойно проведут плей-офф и выиграют после победы над сильнейшей командой. У нас была серия уровня финала, очень высокий уровень. Это все подтвердят. «Динамо» сегодня реализовало свои моменты, мы – нет. Поэтому такой исход.

– Можно ли сказать, что приглашение Кузнецова себя не оправдало?

– Не буду подводить итоги по игрокам, это будет неправильно с моей стороны. Проговорим на итоговой пресс-конференции. Эта же команда выиграла в овертайме в Москве. Эта же команда полностью доминировала два периода сегодня. Есть детали, которые повлияли на исход, в том числе наше большинство. Мы дали команде полное доверие, за семь минут до конца сняли вратаря. В сборной России так сравняли в прошлом сезоне в игре с белорусами в финале Кубка Первого канала, в этом сезоне – так же. Много раз так забивали, сегодня не забили. Обязаны такие моменты реализовывать. Тогда бы мы сегодня готовились к вылету на седьмую игру.

«Время Комтуа, Пакетта и Уила пройдёт, а наши ребята выиграют Кубок Гагарина»

– Почему Демидов мало играл в первом и третьем матчах?

– Он всегда играл много. Ваня – молодец, где-то давали ему отдохнуть. Ему всего 19 лет, он играл в первом звене и тащил на себе команду. Физически и эмоционально это не так просто, его постоянно провоцировали. Он должен быть к этому готов, это развивает его. Он много играл в большинстве. Это наш лучший бомбардир в плей-офф. Какие могут быть к нему вопросы? Это игрок мирового уровня.

Ему надо много работать, чтобы выходить на уровень таких игроков, как Александр Овечкин. Нужно проделать огромную работу, чтобы доказать, что ты лучший. В хоккее много компонентов. Любой игрок должен ловить шайбу на себя, здорово играть в обороне. В КХЛ это важно. Требуем это от каждого, и от Вани тоже. Он ярко себя проявил, у него отличное будущее. Но нужно работать над собой, чтобы достичь максимального уровня.

– Готовы ли вы его отпустить в «Монреаль» прямо сейчас?

– Не знаю насчёт «Монреаля», он игрок СКА. Не думали ни про Монреаль, ни про Торонто, ни про Квебек, ни про Нью-Йорк. Думали, как пройти «Динамо». Всему своё время.

Иван Демидов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Есть ли у вас претензии к себе по итогам серии?

– Это командный вид спорта. Мы проиграли два матча в овертайме. Эти детали повлияли на исход серии. Выиграй мы эти встречи, было бы всё по-другому. Равная игра двух сильных команд. В раздевалке сказал ребятам контролировать эмоции и не обращать внимания на провокации. Это плей-офф, нужно терпеть. Команда, которая контролирует эмоции лучше, побеждает. Сегодня мы это делали, но не до конца. Нашим ребятам важно это понимать. Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно контролировать эмоции всю игру.

– Что должно произойти, чтобы вы себе сказали «хватит»?

– У нас есть совет директоров. Я всегда готов работать, люблю хоккей. Я вижу, как мы победим. Мы можем выиграть не один кубок. Для СКА есть только одно место – первое. По игре мы не уступили «Динамо», играли на равных. Исход решили микронюансы. Надо пообщаться с руководством, максимально хотим сохранить команду. Эта команда намного моложе «Динамо». Есть опытные ребята, а есть молодые, которые лидеры уже сейчас. Миша Григоренко и Сергей Плотников переживают вторую молодость, по скоростям не уступают нашим молодым ребятам. Но в целом у нас лидеры молодые. Пройдя через такие ситуации, они привезут Кубок Гагарина в Петербург. Уверен на 100%. Будет время, когда мы все будем праздновать.

Когда я выиграл первый Кубок, помню, насколько это было тяжело. Тогда команда ничего не выигрывала 70 лет. Это был самый сложный шаг. У СКА много очень сильных игроков в системе. Система развивается. Молодые ребята играли на равных с Никитой Гусевым, Игорем Ожигановым. Эти ребята в будущем могут стать такими, как Гусев и Овечкин. Нужно продолжать работу с ними.

Мы играли вообще без легионеров. Наши молодые ребята выиграли у них конкуренцию, поэтому мы от них отказались. Эти ребята бились на равных с Комтуа, Пакеттом, Уилом. Скоро их время пройдёт, а наши ребята будут доказывать, что они лучшие в России и КХЛ. Эти ребята выиграют Кубок Гагарина.

– Вы готовы повторить судьбу Ларионова?

– Ларионов очень сильный человек. Он сделал много хорошего для нашего хоккея как игрок и тренер. Отношусь к нему с огромным уважением. Не стоит за глаза такие вещи про него говорить. Это наш подход – мы всегда говорим в глаза. Вам тоже советую.

«Этот бой мы проиграли, но по жизни выиграли»

– Почему не удалось избавиться от неоправданных удалений?

– Молодость. Желание молодых игроков искать справедливость, когда тебя бьют в спину. Не удаляйся, не отвечай обратно – нас не удаляют. У «Динамо» очень сильное большинство, все это понимали. Они не хотели удалиться специально, но это эмоции. У молодых ребят нет такого опыта, как у Пакетта, Комтуа. Нашему капитану 23 года, не надо это забывать. Не надо реагировать, когда тыкают исподтишка в спину. «Динамо» об этом знало, разобрало эмоциональную составляющую наших ребят. Они делали это из благих намерений, бились за команду, считали, что это справедливо – ответить. А в хоккее не надо отвечать. Холодная голова нужна и горячее сердце.

А что сказал главный тренер «Динамо»? Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Всегда за мужской подход, поддерживаю силовой хоккей кость в кость. Но есть вещи, которые судьи должны разбирать. Например, сегодняшний момент с Галенюком, когда он получает сотрясение. Он еле встал, его уводили. Как он его получил – не знаю. Я против таких вещей – если удар в голову, то это должно быть 5+20, чтобы разбирал судейский департамент. Если он без сознания лежит в раздевалке, а сфоливший игрок получил только две минуты, это тоже влияет. Будем стремиться, чтобы был жёсткий хоккей, но удары в голову нужно исключать.

Да, по факту мы вылетели в первом раунде, но мы играли с сильнейшей командой с сильными легионерами и опытными ребятами. Сыграли с ними на равных. Не знаю причин, почему не засчитали гол в овертайме. Даже не разбирал. Просто знаю, что шайба была в воротах. Всё решили микродетали.

– Не погорячились ли с доверием вратарям при отсутствии у них опыта?

– Поражение – не их вина. Набоков в прошлом году выиграл Кубок Гагарина. Наши ребята тоже отличные вратари. Феноменально играет Плешков, здорово играет Заврагин. Этот бой мы проиграли, но по жизни выиграли, потому что эти игроки выиграют Кубок Гагарина.

«Демидову и Никишину лучше остаться в СКА. Мы сделаем всё возможное»

– Как лучше поступить Демидову и Никишину, которые могут уехать?

– Демидову и Никишину лучше остаться в России, в СКА. Тут они лидеры, им доверяют. Продолжаем им доверять, несмотря на ошибки в игре. Их очень много на самом деле. Не будем это разбирать. Бывает так, что ошибся один раз, и больше в НХЛ не играешь, играешь в АХЛ. Например, Василий Подколзин. Говорил ему, что там будет по-другому. Да, он начал в первом звене, но потом его обменяли, был в АХЛ долго. Многое зависит от тренера. У Никишина и Демидова сумасшедший потенциал, однако есть много моментов, которые надо улучшать. Особенно игра в обороне.

В КХЛ часто бывает – зачем развивать игрока, когда можно купить иностранца? Например, Комтуа. Отличный игрок, согласен. Но наш подход другой. Мы хотим развивать Никишина и Демидова, даже если они ошибаются. Даже если мы проигрываем. Как главный тренер сборной России считаю, что это правильно. Наши ребята будут развиваться. Дай бог, дальше они сыграют на Олимпиаде и победят Канаду. Но для этого нужно время.

Мы сделаем всё возможно, но не всё от нас зависит. Есть агенты, владельцы клубов НХЛ, которые на телефоне весь год. Они каждый день звонят и говорят – приезжай на любые деньги. В этом же сезоне эта команда выиграла Кубок Первого канала, для нас это очень важно. Ваня Демидов внёс огромный вклад, Саша Никишин. Да, они проиграли «Динамо». Но за ними будущее.

– Что вы сказали легионерам «Динамо» после матча?

– Да они же канадские хоккеисты, для них это обычная история. Мы с ними хорошо пообщались, им и Гусеву пожелал удачи, побед и здоровья. Это пошло им на пользу, только рад. Они понимают, что мы здорово играли. Это хоккеисты, они честно на это смотрят. Это не журналисты, которые ищут жёлтое.