Рекорд Овечкина — это навсегда?

Сколько придётся ждать, пока его побьют: 10, 15, 50 лет? Или шансов на это нет?

Да! Да, это случилось – снайперский рекорд Уэйна Гретцки пал. Теперь Александр Овечкин – лучший голеадор в истории НХЛ. Удивительный получился путь, достаточно даже прокрутить в голове нынешний сезон, чтобы пропитаться драматургией момента: тяжёлые первые игры, вновь заставившие вспомнить, что Ови не молодеет, затем отличный ноябрь, который закончился неприятной травмой, выкинувшей Овечкина на месяц из игры, и, конечно же, триумфальное возвращение, стабильный темп результативности и великий рекорд.

Ещё до самого рекорда было понятно, что момент 895-й шайбы Овечкина примет статус общемирового события, ведь это действительно объединяет болельщиков по всему миру: не только в России или Вашингтоне.

Что же Александра ждёт дальше? 900-я шайба, Кубок Стэнли, поездка на Олимпиаду или возвращение в «Динамо»? Никто не знает. Пока нам надо просто радоваться, что мы видели это своими глазами.

А вот о другом можно поразмышлять прямо сейчас: есть ли на энхаэловской авансцене игрок, который уже готов штурмовать рекорд Овечкина? Два ближайших преследователя Ови – Сидни Кросби и Стивен Стэмкос. Но всерьёз рассуждать об их амбициях побить великий рекорд наивно – у первого слегка за 600 шайб, а второй эту отметку даже не пробил. А парни они немолодые.

Давайте копнём чуть глубже и остановимся на кандидатуре Давида Пастрняка – человека, который пять лет назад поделил «Морис Ришар» с Овечкиным. Есть ли у него шанс? Нет – если чех настреляет за карьеру 700 шайб, это уже будет грандиозный успех. Может быть, Леон Драйзайтль, который летом подписал большой контракт с «Эдмонтоном», а по итогам этого сезона станет обладателем «Морис Ришара»? Голевой темп немца в последних четырёх сезонах очень хорош, но Леону надо будет забивать больше полтинника каждый сезон, и даже это ничего ему не гарантирует.

Самая реальная кандидатура – Остон Мэттьюс из «Торонто». На сегодняшний день темп 27-летнего американца выше, чем у Овечкина. Капитан «Мэйпл Лифс» в среднем за матч забивает 0,64 гола. С учётом не такого яркого нынешнего сезона показатели фантастические.

Сколько факторов должно сложиться, чтобы Остон смог хотя бы задуматься о рекорде? Во-первых, американец должен по возможности избежать серьёзных травм, потому что пропуск матчей и последующее восстановление могут отнять ценное время на пути к рекорду.

Во-вторых, его команда должна быть как минимум твёрдым участником плей-офф, а вокруг Мэттьюса должны быть партнёры, которые будут подносить снаряды. Пока вопросов насчёт этого нет, но кто знает, что с «Торонто» будет дальше. Вдруг «Мэйпл Лифс» не захотят продлевать того же Митча Марнера, являющегося одним из постоянных партнёров Остона?

В-третьих, не должно происходить событий вне хоккея, которые могут повлиять на целостное проведение сезона в НХЛ: пандемии, локауты и другое. Предпосылок к тому же локауту пока нет, но кто знает. Всё возможно. А уж про пандемии и «другое» и говорить смысла нет – тут как повезёт. Как мы знаем, тот же Овечкин по причине пандемии и локаута пропустил немало матчей.

В-четвёртых, средняя результативность в лиге должна дальше расти. Или как минимум не падать. Кто знает, не ждёт ли нас ещё одна «эра мёртвой шайбы»? Конечно, с учётом того, что НХЛ каждый год работает над тем, чтобы сделать матчи ещё результативнее, это маловероятно. Но при этом говорить, что в лиге все играют открыто, тоже нельзя. Это большое заблуждение.

Остон Мэттьюс Фото: Claus Andersen/Getty Images

В-пятых, это эффективность Мэттьюса в момент, когда он будет становиться всё более возрастным. Дело в том, что Овечкин каким-то неведомым образом посадил в головы людей мысль, что забивать по 40 голов в 39 лет – это вполне обычная и обыденная вещь, которая под силу каждому. Отыграть почти всю карьеру без тяжёлых травм – нормально. Вернуться после серьёзной травмы и забить в двух матчах две шайбы – ничего удивительного. Выиграть девять «Морис Ришаров» — почему бы и нет? А вот не забивать на протяжении 14 матчей (в прошлом сезоне) – это ненормально, Овечкин сдулся, постарел.

Александр Овечкин разрушил множество стереотипов и немного сместил акценты, поэтому картина в глазах людей становится слегка ложной. Мэттьюс может хоть до 700-й шайбы идти с темпом выше, чем у Овечкина, но даже тогда гарантий, что он дотянется до вершины, нет. Остон не выглядит машиной, которая не будет получать травмы, «Торонто» не будет так хорош (в регулярке) на протяжении ещё 12-13 лет, в мире точно что-то будет происходить, что окажет прямое влияние и на хоккей.

Вывод: чтобы Мэттьюс побил рекорд Овечкина, должно воедино сложиться многое. Даже сейчас это выглядит слегка фантастически.

Уэйн Гретцки побил рекорд Горди Хоу по голам в марте 1994 года, то есть канадец был на вершине 31 год. Скорее всего, достижение Овечкина продержится примерно столько же. Оно будет побито в тот момент, когда хоккей будет выглядеть совершенно по-другому: скорее всего, команд в НХЛ станет больше, матчей, соответственно, тоже, игра станет более открытой и атакующей, а забивать будет чуточку проще.