«Ак Барсу» нужно доверять Гатиятулину. Возвращение Билялетдинова – опасная идея

Серия между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» — самая непредсказуемая в первом раунде плей-офф. В ней как будто бы нет никакой логики: яркие разгромы сменяются «низовым» хоккеем, тотальное преимущество казанцев оборачивается умелой системной игрой от Екатеринбурга. Разве что «Сибирь» с «Салаватом Юлаевым» могут поспорить в плане закрученности и «качельности» сюжета.

Но есть в серии одно важное обстоятельство – клуб из Татарстана играет в плей-офф с усиленным тренерским штабом. Ближе к матчам на вылет активно подключился к работе с командой бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. И хотя нынешнего рулевого казанцев Анвара Гатиятулина, кажется, всё устраивает, долго так продолжаться не может – клубу надо определиться, с кем он идёт за Кубком Гагарина.

Зинэтула Билялетдинов на собрании «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Главный прогноз, который давали на серию «Ак Барс» – «Автомобилист», – команды с высокой долей вероятности уйдут в седьмой матч. Неудивительно, что он сбылся: равные по потенциалу составы, схожие игровые модели, да и регулярный чемпионат оба клуба провели примерно на одном уровне. Хорошие отрезки сменялись провальными, что мы наблюдаем и в плей-офф – пока что Казань и Екатеринбург обмениваются победами как дома, так и на выезде. После разгрома в четвёртом матче на «Татнефть-Арене» велик соблазн был поставить на «Ак Барс». Только вот зацепиться за тот успех не удалось, в пятом матче атака подопечных Анвара Гатиятулина упёрлась в Евгения Аликина. Да и полевые, по сути, помешали создать явные угрозы его воротам. Только куда вся эта надёжность системы Николая Заварухина делась через день? Шестой матч – и снова разгром, вновь быстрые четыре шайбы уже в первом периоде.

Обзор пятого матча серии

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Так что решающая игра на «УГМК-Арене» может пройти по любому сценарию. Икс-фактор для Екатеринбурга – состояние вратарской бригады. Владимир Галкин вновь не готов к плей-офф, у Аликина, вероятно, есть проблемы со здоровьем. Казанцы могут переживать за своего капитана Дмитрия Яшкина, но касаемо их перспектив как в этой серии, так и в возможном дальнейшем походе за Кубком Гагарина – важна роль экс главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. После провала в прошлом сезоне, когда Билялетдинов в первом круге уступил всё тому же «Автомобилисту» Заварухина, руководство «Ак Барса» решилось на перемены. Конечно, уволить Билялетдинова никто не мог. Но его убедили отойти от прямого руководства клубом, согласовали с ним возможного преемника и назначили «советником исполнительного директора по хоккейной вертикали». Грубо говоря, отправили на почётную пенсию, пообещав прислушиваться к его советам раз в год.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru

И по началу всё работало как надо. Кандидатура Анвара Гатиятулина вызывала сначала скепсис, однако Анвар Рафаилович сумел доказать, что у него есть своё видение хоккея. Благодаря новому тренеру второе дыхание открылось у Артёма Галимова, Никиты Лямкина, Кирилла Семёнова. Да и в целом «Ак Барс» при Гатиятулине стал играть совсем по-другому. Нет, конечно, не стоит ждать здесь феерии в атаке, как у «Спартака» или «Северстали». Гатиятулин верно нащупал баланс между активностью в зоне соперника и надёжной обороной и не обманул, пообещав перед стартом сезона-2024/2025 представить скоростную игру. К концу января команда набрала проектные мощности и всерьёз стала рассматриваться в качестве претендента на чемпионство. Что случилось дальше – до сих пор загадка, но после перерыва на Матч звёзд прежнего лоска не осталось, и вернуться к прежним настройкам в концовке регулярки казанцы так и не смогли.

И тут непонятно, что было первоочерёдным. То ли боссы «Татнефти» забили тревогу перед плей-офф, то ли сам Билялетдинов понял, что без него Гатиятулин не справится. Но так или иначе — на первой же тренировке перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина великий тренер вновь стал работать с командой напрямую. Он мотивировал ребят в раздевалке, много общался с Анваром Рафаиловичем ещё до выезда в Екатеринбург, отправился с командой на Урал и пришёл поздравить со стартовым успехом вместе с Гатиятулиным. Разумеется, у Билялетдинова неоспоримый авторитет перед любым хоккеистом, и в каком-то плане ход с его привлечением может сработать в плюс. Однако, с другой стороны, не бросает ли это тень на авторитет Гатиятулина? Один неудачный пример подобного тренерского тандема в Казани уже был – Билялетдинов поругался с Олегом Знарком ещё на летних сборах.

Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru

В сезоне-2022/2023 закончилось всё тем, что Олег Валерьевич поехал к своему зятю в Нью-Йорк, а Билялетдинов прервал паузу в карьере и вновь возглавил «Ак Барс» – уже официально. В моменте это дало результат, команда тогда была в одной шайбе от чемпионства, только следующий год показал, что на протяжении долгого времени методы Зинэтулы Хайдяровича уже не работают. Поэтому клуб и пошёл на перестройку, пусть и мягкую, оставив Билялетдинова рядом. И неужели в Казани готовы откатить всё назад при первом же шторме? Своей работой в регулярном чемпионате Анвар Гатиятулин заслуживает хотя бы шанса на самостоятельность. Иначе к чему вообще были все эти вбросы про ультиматум от руководства – либо полуфинал, либо отставка? Если тренерские полномочия разделяются, то вместе с ними пропорционально делится и ответственность.

Гатиятулин может советоваться с Билялетдиновым отдельно, в разговорах один на один. Но перед игроками именно он должен выглядеть как вожак стаи – иначе чемпионскую команду не построить. Тем более что ходы Зинэтулы Хайдяровича не особо срабатывают. Константин Лучевников, на включении в состав которого, по слухам, настаивал Билялетдинов, проваливает эту серию. Билялетдинов призывал играть проще и отказываться от давления на ворота «Автомобилиста» с первых минут. Хотя очевидно, что переиграть Заварухина в редутах в средней зоне — глупая затея, которая и привела к вылету казанцев год назад. Анвар Рафаилович также совершает ошибки. До последнего тренер держал в составе Егора Коршкова и Семёна Кошелева. Вера в нападающих иссякла только перед шестой игрой, когда «Ак Барс» оказался на краю пропасти. И во многом именно сменившие их местные воспитанники Радэль Замалтдинов и Артур Бровкин вернули команде нужный ритм.

Артур Бровкин в серии с «Автомобилистом» Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин верно подметил, что седьмая игра – это особый вид хоккея, практически другой вид спорта. Здесь на первый план выйдут эмоции, характер, настрой. А это значит, что команде пора определяться, с кем она идёт дальше – с Билялетдиновым или с Гатиятулиным. И всё говорит в пользу последнего.