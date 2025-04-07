Время и ресурсы были, результата – нет. СКА пора расстаться с Ротенбергом

Плей-офф КХЛ – 2025, как и весь сезон, для СКА закончен. Закончен досрочно – после поражения в шестом матче серии с «Динамо» армейцы выбыли из борьбы за Кубок Гагарина, в очередной раз не сумев добраться до главного в отечественном хоккее клубного трофея.

Назвать этот вылет сенсационным нельзя – СКА сам себе устроил проблемы, завершив регулярный чемпионат лишь на седьмом месте в Западной конференции и попав на одного из самых серьёзных возможных соперников. Бело-голубые сыграли более организованно и осмысленно и по делу прошли дальше – как этого и можно было ожидать ещё до стартового вбрасывания в первом матче серии.

Но является ли уровень оппонента хоть каким-то оправданием для СКА? Вряд ли. Является ли вылет в первом раунде провалом? Однозначно. Особенно для клуба, который каждый год декларирует борьбу за трофей в качестве главной и единственной задачи. Можно ли назвать всего две победы по ходу этого розыгрыша той самой борьбой, которую ждёшь от одного из самых богатых клубов лиги? Думаю, на этот вопрос вы прекрасно ответите самостоятельно.

Можно найти множество причин, по которым СКА оказался вынужден отправиться в отпуск в числе первых из тех, кто пробрался в кубковую стадию сезона, но у этого провала есть вполне конкретный виновник.

Для начала стоит признать, что Роман Ротенберг в первые полгода у руля петербургского клуба не ударил в грязь лицом. Приняв формально бразды правления от Валерия Брагина в январе 2022 года (по факту это произошло ещё раньше), он выступил явно не хуже предшественников: закончил регулярку на первом месте на Западе, не заметил минское «Динамо» и «Спартак» в первых двух раундах плей-офф, после чего в очень упорной борьбе пропустил в финал ЦСКА – вполне привычный сюжет для постчемпионской эры армейцев из Петербурга.

Роман Ротенберг Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Да и первый полноценный сезон в качестве главного тренера получился для него успешным – убедительное первое место на Западе, Кубок Континента, два пройденных раунда плей-офф и вылет от того же ЦСКА. В обоих случаях команда Сергея Фёдорова забирала Кубок Гагарина – фактор поражения от будущих чемпионов как будто бы являлся смягчающим, особенно для «подрастающего специалиста».

Однако затем началось падение – своего рода сенсационный вылет от «Автомобилиста» год назад посеял семена сомнений уже и в Петербурге, где до этого болельщики, конечно, грустили от регулярных вылетов в шаге от финала, но всё-таки более лояльно относились к общим успехам команды, которая держала определённый уровень.

Опять же, оговорюсь – поражения от ЦСКА для поклонников клуба из Северной столицы были горькими, расстраивающими, однако не разочаровывающими. А вот фиаско в противостоянии с екатеринбуржцами, да ещё и во втором раунде, вызывало именно разочарование.

Это разочарование в клубе старательно попытались перекрыть. Но, кажется, перестарались. Хотя в распоряжении Ротенберга перед стартом сезона были: самый статусный – при всём уважении к Александру Радулову, Вадиму Шипачёву, Никите Гусеву и другим признанным мастерам лиги – игрок КХЛ Евгений Кузнецов, чьё возвращение в Россию стало настоящей бомбой; главный талант нового поколения Иван Демидов; лучший на момент перехода в СКА осенью 2023 года вратарь лиги Никита Серебряков; один из лучших российских центрфорвардов Василий Глотов, проведший яркий плей-офф-2024; MVP Кубка Гагарина – 2021 Сергей Толчинский; носители «чемпионского гена» ЦСКА Михаил Григоренко и Сергей Плотников; лучший защитник КХЛ Александр Никишин и многие другие хоккеисты высокого уровня.

По ходу сезона из НХЛ приехал Тони Деанджело – в Санкт-Петербурге собрали настоящую «дрим-тим». И о такой команде остальные коллективы КХЛ действительно могут только мечтать. Тем более какой клуб ещё может позволить себе роскошь уре́зать зарплату таким игрокам, как Никишин и Грицюк?

Вот только собрать из этого победоносную команду Роману Ротенбергу не удалось. И, вероятно, можно было бы сказать, что спортивный директор/генеральный менеджер набрал топовых, но при этом не подходящих друг другу игроков, которые не соответствуют видению главного тренера. Если бы все эти руководители не являлись одним и тем же человеком.

В межсезонье у Ротенберга был настоящий карт-бланш – игроков в СКА приглашал лично он, и та команда, которую мы видели по ходу сезона, от начала и до конца была его проектом. Вопросы к игрокам тоже есть, но как вышло, что Сергей Толчинский за лето превратился из лидера в человека, который забыл, как набирать очки? Что Никита Серебряков, сейчас отлично играющий в «Авангарде», в Петербурге буквально зачах? Что Тони Деанджело, ради подписания которого капитан команды пошёл на понижение зарплаты, не доиграл даже до плей-офф? Что лучшим бомбардиром и лидером атаки доверху забитой звёздами команды оказался пусть и безумно талантливый, но 19-летний парень? Что лишь посреди сезона стала очевидна необходимость усиления защиты, для чего пришлось пожертвовать одним из лучших игроков?

Та самая проблема, о которой я писал в одном из предыдущих текстов про СКА, заключалась в том, что после ухода Глотова у команды не оказалось мотора, который мог бы завести её в первую очередь на льду – энергия и отдача Василия были едва ли не единственными положительными моментами для армейцев в прошлогоднем плей-офф. Частично этот пробел восполнил Захар Бардаков, достигший очень большого прогресса по сравнению с предыдущим сезоном, но это игрок другого функционала. Включения остальных хоккеистов атаки носили скорее эпизодический характер – как, например, камео Михаила Григоренко в третьем периоде четвёртого матча серии с «Динамо».

Говорят, что на построение команды необходимо три года. У Романа Ротенберга эти три года были, однако под его руководством СКА показал только отрицательный рост и в последнем сезоне достиг уже давно забытых в Петербурге «высот». Худший результат в регулярке за всю историю клуба в КХЛ, первый за 15 лет вылет в первом раунде – будет очень странно, если высшее руководство простит Ротенбергу такие «успехи».

И я надеюсь, Роман Борисович (если вы вдруг это читаете), вы поймёте, что в этом тексте нет какой-то необъективности или предвзятого к вам отношения – ваши предшественники после Олега Знарка покинули клуб гораздо раньше и без таких плохих сезонов: Илья Воробьёв провёл у руля всего год и был уволен после того же финала конференции, который является вашим высшим достижением, а Алексей Кудашов, переигравший вас сейчас, сам посчитал нужным уйти, даже не проведя ни одного полноценного плей-офф.

У вас же было всё – и время, и ресурсы. Но результата – нет, так, к сожалению, бывает.

А когда не получается, с тренерами принято расставаться. Так пора поступить и СКА.