Вернётся ли Овечкин в КХЛ и что будет дальше с потолком зарплат? Разговор с Морозовым

Сегодня, 7 апреля, президент КХЛ Алексей Морозов пообщался с представителями СМИ в преддверии решающих стадий плей-офф, традиционно затронув самые важные и насущные темы. Утверждён состав участников на следующий сезон Континентальной лиги, внесены изменения в пол и потолок зарплат.

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О «лимитчиках» в КХЛ

– Вы знаете, что два игрока – «лимитчики» – сейчас вносятся в заявку на матч. Проработали эту тему с клубами, провели опрос, и они поддержали решение оставить всё так, как есть сейчас. Поэтому в следующем году лимит на молодых игроков останется в прежнем виде.

О потолке и поле зарплат

– У нас сокращается разница между полом и потолком зарплат. Мы смотрим так, что в этом году увеличение пола зарплат на 25 млн рублей – это ещё один дополнительный хороший игрок. Если команда, которая живёт на грани пола, например, «Нефтехимик» или Тольятти, усилится хорошим игроком, то в этом случае ещё больше возрастёт борьба за попадание в плей-офф. И тогда станет больше интересных и стыковых матчей.

О действии потолка зарплат

– Когда был введён только потолок, мы говорили, что за год нельзя выровнять команды. Сейчас для достижения результата играют роль не только финансовые возможности, но и менеджерские и тренерские способности. В этом сезоне в первом раунде вылетели не только ЦСКА и СКА, но и действующий чемпион лиги «Металлург». Хотя команда почти сохранила весь свой чемпионский состав.

Это интересно и привлекает болельщиков. Мы бьём рекорды по всем ресурсам. В чемпионате есть конкуренция и интрига. Мы делали опрос среди болельщиков, спрашивали у них, что им больше всего интересно в хоккее. И получили ответ, что для них важнее всего непредсказуемость. И один из последних опросов показал, что хоккей становится спортом №1 в России.

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О новшествах

– Из новшеств в этом году мы принимали финансовые гарантии сразу на пять лет, понимая, что клубы идут с нами в длинный путь. И нам не придётся каждый год заново их утверждать. У нас работает в лиге Комитет по финансовому контролю, который помогал клубам выходить из трудных ситуаций. У «Салавата» и «Барыса» были проблемы с задержками выплат, но на данный момент они уже всё погасили. Следим и контролируем этот вопрос.

Алексей Морозов Фото: пресс-служба КХЛ

Об Овечкине

– Я бы хотел поздравить Овечкина и всех причастных с великим рекордом. Мы с вами счастливые люди, которые своими глазами это видели. Александр — великий человек, который популяризирует хоккей. Поздравляем всю его семью.

Заметили, что это отразилось и на динамовской игре. Следили за серией «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ и видели, как они вчера перевернули ход матча после его гола.

Там и Никита Гусев вошёл в клуб рекордсменов-снайперов КХЛ, ближайший в этой гонке Сергей Широков, пожелаем ему удачи.

О церемониях в КХЛ и возможности возвращения Овечкина в «Динамо»

– Это красиво и здорово, рекорд считался непобиваемым, он держался 31 год. Церемония хорошая – если у нас будут такие рекорды, то будем прорабатывать этот вопрос. Сам пересмотрел церемонию, это здорово. Конечно, хорошо было бы это сделать при своих болельщиках, но молодцы и принимающая сторона – «Нью-Йорк Айлендерс» – которая здорово всё организовала. Все ждали рекорда, болели за Сашку и поддерживали его. Конечно, мы придём к этому, когда будут выдающиеся достижения.

Разговаривали прошлым летом, Саша интересовался, как лига планирует развиваться. Он не исключал возможности сыграть за родной клуб. Количество сезонов не обсуждалось. Будем смотреть, что будет дальше, вернётся ли Александр. У нас много таких примеров: Ковальчук, Дацюк, Кузнецов, Зайцев. Все они возвращались в КХЛ из НХЛ. И мы будем только довольны, если наши болельщики смогут смотреть за игрой Александра Великого.

О возвращении Кузнецова в КХЛ

– Кузнецов в этом сезоне вернулся в КХЛ. Но, видите, у него получился такой сложный сезон. Скомканный. Были травмы. Он получил одну травму, восстановился и сразу же снова оказался в списке травмированных. Да, все ждали от него большего. Может быть, травмы и помешали.

В начале сезона он адаптировался к лиге и показывал хорошую игру, рядом с ним раскрылся Демидов, у них была хорошая связка. Однако в итоге их команда вылетела в первом раунде, а он пропустил значительную часть чемпионата из-за травмы, поэтому не могу назвать его сезон шикарным.

Но он много принёс в лигу, и молодые ребята в СКА получили много пользы, побыв рядом с ним в раздевалке.

Алексей Морозов Фото: пресс-служба КХЛ

О новых аренах в КХЛ

– Если всё пойдёт по плану, то «Торпедо» в следующем сезоне переедет на новую арену. И после этого самым старым в КХЛ станет дворец в Ярославле. Однако он отличный, комфортный, находится в хорошем состоянии. Это такое намоленное место для «Локомотива». Но им нужна победа. В прошлом сезоне они остановились в финале. Возможно, в этом году у них получится.

Нам неизвестны сроки строительства арен для ЦСКА и «Спартака». Хорошо, что у этих клубов на данный момент есть хорошие арены в Москве. Поэтому тут нет никакой спешки. Но мы все понимаем, что на возведение подобного сооружения нужно минимум три года.

О грубости в лиге

– Мы боремся с каждой грубостью. У нас работает СДК, куда входит шесть членов. Каждый эпизод прорабатывается, выносится на голосование, принимается решение. Но у них есть чёткие правила, по которым они выносят вердикт.

«Салават Юлаев» даже не обращался в СДК КХЛ по тому моменту с Мёрфи. Они сами посчитали, что это были эмоции. Что касается Долженкова, то СДК разобрал этот момент. Там много параметров. Насколько я знаю, есть такое понятие, как рецидив. Вот тот же Григорий Панин: если он что-то сделает, то в следующий раз получит пять матчей. И все скажут: это же Панин.

А у Долженкова был первый раз. Вынесли решение о дисквалификации на один матч, мы его [решение] поддерживаем. Он понял, что подвёл команду, и дальше серия пошла так, что грязи уже не было. Давайте задумаемся относительно открытости. Может быть, СДК станет давать развёрнутые комментарии. Но повторюсь, что они действуют по регламенту.