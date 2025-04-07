Уволить нельзя, оставить. Почему Ротенберг должен продолжить работу со СКА?

Вчера закончилась последняя серия плей-офф на Западе – СКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:5 и завершил сезон. Противостояние между старыми знакомыми удалось на славу – три матча закончились только в овертайме, а все игры были очень напряжёнными и непредсказуемыми. Даже во вчерашнем матче петербуржцы два периода владели инициативой и закономерно вели в счёте, но 895-й гол Овечкина в НХЛ оказал зверское влияние на подопечных Кудашова, которые после этого забросили четыре шайбы.

Какие итоги можно подвести для СКА? Команда заняла седьмое место в Западной конференции, правда, лишь в семи очках от второй строчки. Результат невыдающийся, но и конкуренты не ушли далеко вперёд. Также команда забросила больше всего шайб в регулярном чемпионате, порой выдавая матчи, которые точно отложились в памяти болельщиков.

Несмотря на не самое лучшее начало регулярки тренерский штаб СКА смог пересобрать команду, которая была способна бороться с абсолютно любым соперником на равных. Спадов не удалось избежать и в дальнейшем, но есть ли в КХЛ хоть одна команда, стабильно прошедшая регулярку?

Сейчас участились разговоры о том, что Роман Ротенберг может покинуть СКА. Определённая масса людей этого желает особо. Однако есть как минимум четыре аргумента, почему Ротенберг должен сохранить свой пост.

Ротенберг прокачивает медийную составляющую КХЛ

Роман Борисович является главной рекламой в нашей стране, если не брать в расчёт фигуру и достижения Овечкина, а также тем, кто активно прокачивает медийную составляющую всей КХЛ. Главный тренер СКА постоянно выступает в медиа, реагирует на все важные инфоповоды, придавая им больший масштаб, интересно проводит пресс-конференции. Кто-нибудь вообще включает пресс-конференции, если там не Ротенберг или тренер любимой команды? Естественно, нет, потому что там нечего смотреть. Ответы на вопросы по типу «соперник оказался настойчивее», «мы проиграли в микромоментах» и прочие шаблонные фразы никому не интересны.

Плоды медийной активности можно заметить на тех же матчах СКА: полный стадион, новая роскошная арена и довольные болельщики.

Кубок Гагарина каждый год поднимает над головой лишь один тренер. 22 остальных остаются без трофея

Все забывают, что каждый год в лиге 22 тренера заканчивают сезон без Кубка Гагарина. Побеждает лишь один. Не увольнять же теперь всех, кто завершит этот сезон без трофея. Андрей Николишин часто говорит, что не надо дёргать тренеров, надо дать им спокойно поработать, выстроить структуру. Только после этого можно требовать результат. Роман Ротенберг не исключение. Не надо его собственноручно вносить в эту категорию.

Да и предшественники Ротенберга руководили СКА ничуть не лучше: ни Воробьёв, ни Брагин не смогли привезти кубок в Санкт-Петербург.

Развитие молодых игроков

Почему-то в российской медиасреде принято говорить только о просчётах СКА. То есть упоминать тех игроков, которые по разным причинам не заиграли в петербуржской команде. Но при этом не говорят, что у СКА в этом году была самая молодая бригада вратарей, отлично проявивших себя в плей-офф. Серию с «Динамо» начинал Егор Заврагин, который, несмотря на свою неопытность и отсутствия закалки в играх такого уровня, продемонстрировал хороший уровень. Потом в воротах появился Артемий Плешков и тоже не подвёл команду, совершив не одно запоминающееся спасение. В различных телеграм-каналах вы наверняка видели эти нарезки.

Арсений Грицюк, Роман Ротенберг и Артемий Плешков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Александр Никишин в глазах людей воспринимается как опытный мастер, который уже через многое прошёл. Но капитану СКА лишь 23 года, и до перехода к армейцам он и близко не был так результативен и надёжен. В петербуржской команде Александр каждый сезон набирает в четыре раза больше очков, чем в «Спартаке». Можно сказать, что Никишин повзрослел и стал более опытным и мастеровитым, однако факт остаётся фактом: статус звезды КХЛ он обрёл именно в СКА.

Прорывной сезон в плане результативности выдал Захар Бардаков, которого некоторые уже начинают сватать в «Колорадо», а Арсений Грицюк в этом сезоне установил личный рекорд по очкам (44), превзойдя свои показатели времён выступлений за «Авангард».

С Иваном Демидовым всё ясно: он выдал невероятный сезон. А вот прогресс 21-летнего Григория Кузьмина и 19-летнего Матвея Короткого спрогнозировать было сложнее. Но им доверили определённую роль, и они с ней справились.

Григорий Кузьмин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Не хватило тренера по защитникам

Помимо того, что СКА стал самой результативной командой регулярного чемпионата, петербуржцы ещё очень много пропускали. 205 раз соперники поразили ворота армейцев, больше пропущенных только у «Куньлуня», «Сочи», «Амура» и «Барыса». Однако и этому есть объяснение: Константин Шафранов, который прославился тем, что ставит отличное большинство, переместился на роль тренера по защитникам, так как в штабе не хватало ответственного за это. Вопросов к нему, естественно, быть не может – это не его основной профиль. На рынке не оказалось достойных кандидатов, что спровоцировало такие проблемы в обороне.