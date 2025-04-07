Путь Овечкина к рекорду — затыкание скептиков. В него постоянно не верили

Все слова сказаны, всё шампанское выпито и вылито душем, все церемонии проведены. Больше не будет бесконечных отсчётов, калькуляторов и вопросов самым рандомным людям не только из хоккея, но и из спорта вообще. Теперь всё произошедшее вчера можно и переосмыслить.

Уэйн Гретцки к 26 годам выбил четыре 200-очковых сезона и семь лет подряд забирал «Арт Росс». Когда Александру Овечкину было 26 лет, его после пары неудачных сезонов при Брюсе Будро и Дэйле Хантере называли самым переоценённым игроком НХЛ и всерьёз предлагали обменять на Мэтта Моулсона с драфт-пиком (это не шутка). Думаю, это очень хорошо показывает, свидетелями какого невероятного в исторической перспективе события мы сегодня стали.

Реально о потенциальной погоне заговорили где-то осенью 2019-го, когда тему с рекордом начал активно разгонять «Спортс», где я тогда работал. Прекрасно помню, как в соцсетях после каждого гола Ови выходили картинки с обратным отсчётом до Гретцки. Они какой-то момент ещё вызывали и немало отрицательных реакций от тех, кто ни в какую Великую погоню, которая тогда ещё так даже не называлась, не верил. Комментарии тогда тоже были наполнены скептицизмом: заданный темп казался абсолютно нереальным даже оптимистам.

Наверное, Овечкин — парадоксальный пример игрока, который вошёл в вечность благодаря второй половине карьеры, хотя свою лучшую форму он показывал именно в юные годы, когда напоминал ураган на льду. Самыми невероятными числами в графиках, которые рисовались в погоне за рекордом, были те голы, которые Ови должен был положить в последние два-три сезона. А в этой регулярке — просто вдумайтесь в это ещё раз — у Александра лучшая в карьере реализация бросков (18,6%), которая превышает средний карьерный показатель на 5%.

Александр Овечкин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Самое удивительное не в том, что на диете из сабвея и читос он сохранил богатырское здоровье и обходится почти без травм. Большинство хоккеистов, игравших в силовой и чудовищно энергичной манере Ови, уже к 33-34 годам капитально изнашивались и в момент превращались в довольно грузных граждан, словно бы вышедших на лёд из пивной лиги и растерявших бо́льшую часть своих умений. Ярчайший пример — Милан Лучич: конечно, уровень его таланта и близко с Ови не стоит, но за каких-то полтора года он превратился из топового силового форварда НХЛ в обладателя одного из худших контрактов лиги.

Даже великие не всегда заканчивали красиво. Патрик Марло откровенно мучился в последнем сезоне, когда гонялся за рекордом Горди Хоу по количеству игр (показательно, кстати, что про этот рекорд все забыли очень быстро). Коби Брайант получал тонны критики за то, что не стал делать скидку, подписывая свой последний контракт, а команда вокруг него была ужасна. Месси и Роналду к этому возрасту просто уехали в лиги с низким уровнем сопротивления. Сам Гретцки свой последний сезон НХЛ провёл в команде, которая за сезон одержала внушительные 33 победы.

Овечкин же каких-то три года назад обретал новую жизнь в качестве плеймекера и выбивал 40 передач в сезоне, когда половина «Вашингтона» лечилась. Сейчас он ведёт команду к первому месту на Востоке — конечно, менеджмент команды славно поработал этим летом и вообще не промахнулся с летними трансферами. Однако, если кто-то забыл, всё это хейтерами ещё каких-то полтора года назад представлялось как «попытка любой ценой доехать до рекорда». «Вот бы команда начала уже нормальную человеческую перестройку, «Вашингтон» просто теряет время!» — убивалась канадская хоккейная пресса после того, как «столичные» заползли в плей-офф год назад, обогнав полуобморочных конкурентов.

Путь Овечкина в НХЛ даже с самого начала не был простым. Вы просто посмотрите на составы «Вашингтона» и «Питтсбурга» в первом сезоне: молодого Кросби наставлял Марио Лемье, в той команде играла куча хоккеистов с Матча звёзд. Лучшим партнёром Ови в его первый сезон был Дайнюс Зубрус (ну ещё Олаф Колциг, уже завершавший карьеру), но это не помешало ему пробить 100 очков и выиграть свой первый индивидуальный приз – «Колдер». Это не пожалейка, нет-нет, но штука тоже говорящая.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Конечно, ни один великий спортсмен в эру интернета и соцсетей не избежит толпы хейтеров, которые будут обесценивать достижения. «Однотипная пулялка из круга вбрасывания», «никогда не проходил второй раунд», «выпендрёжные шнурки», «Саша-Мерседес», «не отрабатывает в обороне», помните всё это? В России ему часто доставалось ещё и больше, чем в Америке — да вспомните хотя бы ЧМ в Братиславе. Путь Овечкина — это ведь не красная ковровая дорожка, а ежегодное затыкание хейтеров (в чисто которых когда-то и автор этого текста входил, что скрывать). Даже в этом году, когда скорое побитие рекорда стало очевидным для всех, канадцы частенько зубоскалили на тему того, что Овечкин только в пустые и шакалит.

И это затыкание, надо сказать, было удивительно красивым. «Вашингтон» в 2018-м возвращался в серию с «Коламбусом» с 0-2 и вытаскивал финал Востока с «Тампой» с 2-3, в двух решающих матчах вообще не пропустив. Разговоры об однотипности голов были прерваны недавним плеймейкерским всплеском и снижением общей доли голов в большинстве. Даже зубоскалам из комментариев прилетело: Овечкин сказал, что свой 895-й гол ни за что в пустые не забьёт, и обещание выполнил.

Конечно, на просторах интернета остаётся небольшая группа граждан, которые всё равно вопят, но теперь это всё просто смешно. Как там в роликах НХЛ говорили, history will be made? Вот она, история, обновилась в режиме онлайн. Давай, хейтер, поспорь с вечностью: заранее проиграешь.