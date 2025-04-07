«Ак Барс» — в четвертьфинале! Судьбу исторического матча КХЛ решил гол рукой в овертайме

«Автомобилист» и «Ак Барс» доигрались до седьмого матча в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встречи в этом противостоянии получались настолько разными, что сам ход серии с трудом поддавался какому-то анализу. Разве что можно было с уверенностью сказать, что во второй части битвы и уральцы, и казанцы научились извлекать пользу из домашних матчей: «Автомобилист» на «УГМК-Арене» душил плотной и правильной игрой с бережным отношением к моментам, а «Ак Барс» в Казани брал соперника мощным нахрапом в начале игр.

По этой логике следовало ждать, что в седьмой игре будет преимущество «Автомобилиста», которого очень тяжело обыграть, если у уральцев получается действовать в типично кубковый хоккей. Против этого тезиса была статистика, согласно которой «Автомобилист» ещё ни разу в своей истории не выигрывал седьмые матчи. Впрочем, в истории уральцев было лишь две попытки, да и те с одной командой – магнитогорским «Металлургом».

Спецбригады большинства на протяжении этой серии не были хоть сколько-нибудь влиятельным фактором, однако в первом периоде седьмой игры «Автомобилист» и «Ак Барс» обменялись как раз шайбами в формате «5 на 4». Счёт открыл лучший снайпер уральской команды в первом раунде Александр Шаров, подставивший клюшку на пятачке под передачу Стефана Да Косты.

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Уравнял цифры встречи форвард казанцев Илья Сафонов, ударно поработавший на пятачке на 16-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В матче было не слишком много моментов, при этом упрекнуть команды в низкой бросковой активности тоже было нельзя. 42 броска в створ после двух периодов на двоих – вполне нормальный результат, особенно для седьмой игры. Но, видимо, как раз особенный статус встречи, в которой многое стояло на кону, и позволял обороне переигрывать атаку. Неудивительно, что главные шансы для взятия ворот возникали в большинстве, однако во втором отрезке оно вновь перестало работать. Особенно у казанцев, которые не смогли в этом периоде реализовать две попытки. В одном из эпизодов Кириллу Воробьёва пришлось ловить шайбу лицом, чтобы спасти ворота. Выглядело в моменте страшно, но в результате обошлось, однако цена, которую команды готовы заплатить за победу и проход в четвертьфинал, стала предельно понятна всем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Третий период в Екатеринбурге прошёл с преимуществом «Ак Барса», однако «Автомобилист» терпел настолько уверенно, что трудно припомнить моменты для гола у казанцев. Сами хозяева льда вообще практически забыли про атаки, и в результате матч ушёл в овертайм, который по такой игре обещал получиться долгим.

И действительно, первая дополнительная двадцатиминутка прошла без голов, так что впервые в истории КХЛ седьмая встреча серии плей-офф ушла во второй овертайм. А там всё решило… удаление «Автомобилиста». Степан Хрипунов неудачно сыграл высоко поднятой клюшкой, отправился в штрафной бокс, а через полторы минуты «Ак Барс» выиграл седьмой матч и всю серию. И гол-то вышел удивительный! Кирилл Семёнов набросил на пятачок в надежде на подправление от Сафонова, Аликин остановил шайбу, клюшкой попытался отбросить её в сторону, но попал прямиком в своего партнёра Бывальцева, который рукой случайно отправил снаряд в ворота, а свою команду – в отпуск.

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Автоголов в хоккее нет, поэтому автором решающего гола серии стал Семёнов. «Ак Барс» выгрыз победу и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, соперник казанцев определится завтра, по завершении седьмой встречи в серии «Салават Юлаев» — «Сибирь». Ну а для «Автомобилиста» сезон закончен. Уральцы проиграли и третий в своей истории седьмой матч.