Казанцы забили в большинстве и прошли дальше, а у уральцев остались справедливые вопросы к арбитрам.

Всё ли в порядке с решающим удалением в серии «Автомобилист» — «Ак Барс»?

Серию между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» сложно назвать яркой, но это было по-настоящему упорное противостояние равных команд с непредсказуемым сценарием каждой игры. Всё закончилось тем, что соперники доигрались до седьмого матча, и в Екатеринбурге команды выдали историческую встречу. Впервые в КХЛ решающая игра серии плей-офф ушла во второй овертайм.

В нём «Ак Барс» дожал невезучий «Автомобилист». Уральцы проиграли третий седьмой матч из трёх в своей истории, да ещё и таким обидным способом – Бывальцев буквально закинул рукой в собственные ворота решающую шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но дело происходило в большинстве «Ак Барса», и по поводу штрафа Степана Хрипунова возникают определённые вопросы. Неужели именно такое удаление должно влиять на исход овертайма решающей встречи серии?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

У Хрипунова застряла клюшка в сетке ворот – несчастный случай. Движение снизу вверх — попытка выдернуть её и продолжить игру, а не желание проверить на прочность подбородок Никиты Лямкина. Согласен при этом, что практически все нарушения за опасную игру высоко поднятой клюшкой в хоккее происходят без злого умысла, и это не освобождает нарушителей от двух- или четырёхминутной ответственности.

Но была ли у Хрипунова вообще высоко поднятая клюшка? Ведь головы Лямкина коснулся черенок. И даже если формальный повод удалить игрока «Автомобилиста» у арбитров был, то справедливо ли давать такое удаление во втором овертайме седьмой игры? Ни для кого не секрет, что в подобных ситуациях судьи стараются максимально уйти в тень, предоставляя командам выявлять сильнейшего в равных составах и реагируя только на какие-то совсем уж вопиющие вещи или, например, технические моменты – нарушения численного состава или выброс шайбы. Этому негласному правилу следует подавляющее большинство арбитров во всём мировом хоккее, соблюдая тот самый дух игры, о котором в далёком 2012-м нам рассказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

Наконец, даже если принять, что в этом эпизоде по всем правилам нельзя было не выписать штраф Хрипунову, то разве не достоин был удаления и Лямкин за очевидную симуляцию? У арбитров была возможность рассмотреть момент во всех подробностях, и в результате они взяли на себя ответственность вмешаться в ход матча подобным удалением. Которое бесспорным и соответствующим моменту игры ну никак не назвать.

И всё понятно, что «Автомобилист» проиграл не из-за судей. В конце концов, у уральцев у самих были возможности реализовать большинство и забить победный гол, в том числе и в овертайме. Да и к «Ак Барсу» какие вопросы? Даже к Лямкину, который попросту работал на интересы своей команды, и так бы на его месте поступил практически любой хоккеист.

Просто жаль, что исход такой упорной, равной серии решило вот именно такое удаление. Как-то это неправильно и несправедливо.