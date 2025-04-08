«Рекорда не должно было случиться». Реакция Америки на великое достижение Овечкина

Александр Овечкин сделал это. Официально. Ови забросил 895-ю шайбу в карьере. Он побил вечный рекорд Уэйна Гретцки.

А это значит, что мы подходим к завершающей части нашей постоянной рубрики. Она, конечно, продолжится, но её части будут посвящены уже не Великой погоне. Ведь Великая погоня официально завершена.

Так как же Северная Америка отреагировала на рекорд Овечкина?

«Алекс придал концу пути некоторую степень сюрреализма»

Журналист The Athletic Шон Гентайлл рассказал о том, что царило на льду после 895-го гола нападающего «столичных».

«В 895-й раз за свою карьеру в НХЛ Алекс Овечкин забил гол, а затем отпраздновал его вместе с товарищами по команде.

Никто в истории профессионального хоккея не был лучше ни в том, ни в другом.

Суперзвезда «Вашингтона» — уникальный сплав непостижимого мастерства, необычайной стабильности и безудержной радости — побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в воскресенье на «UBS Arena».

После того как празднование гола приостановилось, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн начал церемонию и сказал: «Мы все только что стали свидетелями истории. Уэйн, ты всегда будешь Великим. Ты владел рекордом, который, как все думали, никогда не будет побит. Но, Алекс, ты сделал это. Ты был потрясающим. Ты был непревзойдённым игроком, экстраординарно представлявшим НХЛ на льду и за его пределами».

Гретцки последовал за ним и сказал, в частности: «Я знаю, как трудно забросить 894 шайбы. 895 — это нечто особенное… Говорят, что рекорды должны быть побиты, но я не уверен, что кто-то забьёт больше».

Весь этот момент был свидетельством двух вещей: многолетней, неустанной результативности Овечкина и его быстрого броска в конце карьеры, который наэлектризовал хоккей, обрушил один из величайших рекордов, установленных величайшим хоккеистом, и каким-то образом придал ему ещё больше важности.

Карьера Алекса началась в 2005-м — через год после того, как «Кэпиталз» выбрали его под первым номером — с матча с двумя голами в ворота «Коламбус Блю Джекетс» и сезона новичка с 52 шайбами. За последующие 19 лет он взял три «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона и «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Овечкин лидировал в лиге по количеству голов девять раз. Он установил подавляющее количество рекордов, включая (только вот в пятницу) наибольшее количество победных голов в истории НХЛ. Он женился на своей девушке Насте и стал отцом двух сыновей, Сергея и Ильи. Его волосы поседели.

Несмотря на всё это, Ови никогда не переставал забивать. У него 14 сезонов с 40+ голами, три из которых пришлись на момент, когда ему уже исполнилось 35 лет. На пике своей карьеры он был неземным. На закате карьеры он нашёл способ забивать — и, хотя его катание ухудшилось, бросок остался. Умение забивать, сочетая грубую силу и безупречную точность, он полностью сохранил.

Всё это помогло Овечкину заполучить возможность превзойти рекорд по количеству голов за карьеру, который казался недостижимым, когда Гретцки вышел на пенсию в 1999 году. И Алекс воспользовался ею. С момента возвращения в состав после перелома ноги 28 декабря Ови забил 26 голов в 42 матчах — темп в 50+ шайб за сезон. Шесть из них пришлись только на последние пять встреч, каждая из которых была более значимой, чем предыдущая.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В пятницу, когда Овечкину не хватило третьего гола, чтобы оформить хет-трик и установить рекорд, Гретцки начал следить за «Кэпиталз» в ожидании шайбы под номером 895. В Вашингтоне он наблюдал, как Алекс оформил дубль, сравнявшись с ним. В этот момент Овечкин поклонился в сторону Гретцки на «Кэпитал Уан-Арене». Позже вечером они провели совместную пресс-конференцию.

«Он просто был чемпионом, — сказал Гретцки, — и я так горжусь, что мы сравнялись. Я могу жить с этим ещё 24 часа».

На Лонг-Айленде Гретцки наблюдал, как Овечкин вырывается вперёд. Гол положил конец одному из его фирменных забегов-празднований и снова опустошил скамейку запасных «Кэпиталз».

По мере того, как вечеринка подходила к концу, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сиял. Он родился в 1981 году, что делает его практически ровесником своего 39-летнего нападающего — он ближе к нему, чем подавляющее большинство игроков «Кэпиталз». Это также означает, что, когда для Овечкина всё началось в Вашингтоне в 2005 году, Спенсер не был ребёнком — он был хоккеистом NCAA. И он наматывал на ус.

С самого начала, сказал Карбери в пятницу, один конкретный элемент явления под названием «Опыт Овечкина» выделялся немного больше, чем остальные.

«Вы видели забитый гол и бросок, — сказал тренер. — Но я думаю, что его уникальность, то, что всегда выделялось, — это жажда голов, страсть и огонь. Этим он отличался. Это выглядит иначе, когда ты смотришь хайлайты и когда вживую лицезреешь его реакцию, то, как он праздновал шайбы. Будь то гол при счёте 1:1 или гол в финале Кубка Стэнли, всё выглядело одинаково.

И поэтому, когда вы смотрите хоккей всю свою жизнь, когда вы видите, как он реагирует на забитые голы… многие игроки даже говорят об этом. Они никогда не видели кого-то, кто празднует забитые голы и наслаждается ими, как Алекс Овечкин».

И теперь они никогда не видели никого, кто забивал больше», — написал Гентайлл.

Издание The Athletic объяснило, что было самым удивительным в рекорде Овечкина.

«Расстояние до рекорда Уэйна Гретцки, изначально установленного 31 год назад, а затем доведённого до показателя «894», медленно сокращалось благодаря 14 сезонам Овечкина с 40+ шайбами и его необычайной выносливости. А затем всё случилось очень быстро. Алекс забил шесть голов в своих последних пяти встречах, положив конец возможности продолжения погони в октябре и придав концу пути некоторую степень сюрреализма.

Если вы думаете, что это звучит слишком громко, подумайте вот о чём: хоккейный мир наблюдал, как исторический момент воскресенья перешёл из состояния «возможность» в состояние «вероятность», а затем и в «реальную уверенность» в течение нескольких недель. Овечкин — 39-летний мужик, сломавший ногу 18 ноября. В тот момент ему не хватало 27 голов до рекорда.

Рекорда не должно было случиться — по крайней мере, не в апреле. И вот мы здесь, с пятью матчами в запасе.

Уилсон и, вероятно, остальные игроки «Кэпиталз» вовремя пришли в себя к тому моменту, когда Овечкин проскользил животом по льду после гола. Он почти добрался до центра площадки, но совсем немного не дотянул.

Скамейка опустела. Строум сказал, что ему хотелось ущипнуть себя. Карбери, который провёл два года, объединяя погоню Овечкина с общими амбициями своей команды, испытал всю гамму эмоций на скамейке запасных.

Игроки «Вашингтона» радуются Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Такие вещи немного застают врасплох. Но у Карбери было больше времени, чем он думал. Остановка длилась около 25 минут — всё это часть плана НХЛ. Гретцки и его жена Джанет вышли поздравить Овечкина, его жену Настю и их сыновей, как это сделали Горди Хоу и его жена в 1994 году. А комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, как обычно, купался в освистывании», — написало издание.

«Рекорд убирает внешний шум, критиков и цирк, который казался бесконечным»

Журналист The Athletic Марк Лазерус взглянул на достижение Овечкина с точки зрения истории.

«Это хоккейный эквивалент Барри Бондса, обошедшего Хэнка Аарона с его 756-м хоумраном, или Леброна Джеймса, обошедшего Карима Абдул-Джаббара с его 38 388-м очком — современная легенда, преследующая один из самых почитаемых рекордов в спорте, принадлежащий одному из самых почитаемых спортсменов всех времён.

Вот небольшой исторический взгляд на подвиг Овечкина.

Насколько недостижимым казался этот рекорд, когда Гретцки завершил карьеру?

Всякий раз, когда возникает спор о том, кто является величайшим спортсменом в командных видах спорта — Бейб Рут? Майкл Джордан? Том Брэди? — фанаты хоккея почти всегда приводят одну и ту же ошеломляющую статистику. Гретцки был лучшим голеадором НХЛ за время её существования, и всё же, если вычесть все его 894 гола, у него всё равно будет больше очков, чем у любого другого игрока в истории лиги. Уэйн набрал 2857 очков; Яромир Ягр идёт следующим с 1921 очком, проведя на 246 матчей больше. Доминирование Гретцки не имеет себе равных.

И хотя канадец был величайшим плеймейкером, которого когда-либо видела игра, он также был её самым результативным финишёром. Уэйн занимает первое и второе место в списке лучших по количеству голов за один сезон — 92 шайбы в чемпионате-1981/1982 и 87 — в кампании-1983/1984. У него также было два сезона с 70+ голами, пять сезонов с 60+, девять сезонов с 50+, и он забивал не менее 40 в каждом из своих первых 12 чемпионатов (никогда больше не достигая этой отметки).

Гретцки продержался 20 сезонов, наконец сбавив обороты в регулярке-1998/1999 — забив девять голов в 70 матчах за «Рейнджерс». Овечкин тоже проводит свой 20-й сезон. Он сыграл ровно столько же встреч, сколько и Гретцки: 1487. Однако Алекс не показывает никаких признаков, что сбавит обороты, и уже забросил 42 шайбы в этой регулярке.

Теперь рекорд Овечкина недостижим?

Покорение Ови одной из священных отметок Гретцки должно послужить напоминанием о том, что всё возможно. Но это маловероятно. Среди действующих игроков у Мэттьюса лучшие шансы (его бросок является самым смертоносным в лиге). Даже после неудачного нынешнего сезона Остон в среднем забивает больше голов за матч, чем Гретцки или Овечкин в ходе всей своей карьеры. Мэттьюс забросил 69 шайб в прошлом сезоне — это 15-й по величине результат и лучший — за более чем три десятилетия (Алекс Могильный и Теэму Селянне забили по 76 голов в сезоне-1992/1993 — последнем в эре высокой результативности).

Конечно, когда Гретцки сыграл 600 матчей, то уже забил более 500 голов. Мэттьюс только сейчас приближается к 400. Так что, если Остон надеется когда-нибудь достичь отметки в 900 шайб (или больше), ему нужно будет повторить стабильность и выносливость Овечкина или превзойти их. Это многого требует.

Ови теперь один. И чтобы догнать его, придётся взобраться на огромную гору», — написал Лазерус.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер рассказала, какие чувства испытывал капитан «Вашингтона» в решающий момент.

«Когда Алекс Овечкин скользил по льду на «UBS Arena», было легко заметить, как вес и давление покидают его тело.

Что их заменяет? Эйфория, гордость и другие эмоции, которые капитан «Вашингтона» ещё толком не переварил.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Это высшее, венчающее достижение, которое не только увековечивает Овечкина как величайшего голеадора, когда-либо игравшего в хоккей, но и убирает внешний шум, сомневающихся в Алексе, критиков и цирк, который казался бесконечным.

Теперь, когда Ови переворачивает страницу книги рекордов, он может задуматься о том, каково это — сидеть в одиночестве на вершине горы, став владельцем рекорда, который — по крайней мере сейчас — кажется недостижимым. Такой же, какой отметка «894» Гретцки казалась на протяжении 31 года», — написала Сильбер.

«Теперь каждый элитный снайпер теперь будет преследовать Восьмёрку»

Журналистка The Hockey News Кэрол Шрам предположила, кто мог бы побить рекорд Овечкина в будущем.

«Это официально, официально! 39-летний Овечкин устанавливает рекорд почти через 10 лет после того, как обогнал Сергея Фёдорова и стал лучшим голеадором НХЛ среди россиян. Он превзошёл это достижение, забив 484-й гол в карьере в ворота «Далласа» 19 ноября 2015 года в своей 777-й встрече в лиге.

В том же году Овечкин выиграл четвёртый подряд «Морис Ришар Трофи» — и шестой в общей сложности — и провёл пятый сезон с 50+ шайбами. Но каким бы результативным он ни был, мысль о том, что он сможет забить ещё 411 голов и обойти Уэйна Гретцки, в основном считалась нереалистичной.

Главными залогами успеха Овечкина стали его способность оставаться здоровым и сохранять результативность вплоть до конца своего четвёртого десятка. Это было испытанием для Гретцки.

В начале Овечкин работал над количеством бросков, лидируя в лиге по этому показателю в 10 из своих первых 11 сезонов. Теперь он более разборчив. Его процент реализации в этом сезоне самый высокий, чем когда-либо — и с большим отрывом.

Хотя локаут-2004/2005 задержал дебют Алекса в НХЛ на год, изменения правил, которые сопровождали возвращение хоккея, сработали в его пользу, увеличив количество возможностей для игры в большинстве до самого высокого уровня в истории лиги и положив начало пути Овечкина к рекордной шайбе в численном большинстве.

Но расцвет Гретцки пришёлся на совершенно другую эпоху. Когда Великий нанёс свои рекордные 92 точных броска в сезоне-1981/1982 — в единственном с 1940-х годов, когда средний показатель результативности был выше четырёх шайб за матч, — он оказался одним из 10 снайперов с 50+ голами в лиге. Вратари, игравшие в стиле баттерфляй, ещё даже не обрели популярность, пока только несколько лет спустя Патрик Руа не произвёл революцию на этой позиции. Многие голкиперы в то время всё ещё играли стоя, а средний процент отражённых бросков колебался на отметке чуть выше 87.

Когда в конце 1990-х годов защитники и вратари стали прогрессировать, результативность Гретцки, соответственно, упала. Но когда в середине 2010-х годов игра в нападении по всей лиге пошла на спад, Овечкин продолжал делать своё дело.

Его результаты, возможно, не всегда были сногсшибательными в историческом масштабе, но он выигрывал или разделял «Морис Ришар» семь раз за восемь лет в период с 2013 по 2020 год — серия, которая началась с 32 голов в 48 матчах в сокращённом из-за локаута сезоне-2012/2013 и завершилась 48 шайбами в 68 встречах в регулярке, которая закончилась досрочно из-за пандемии.

Теперь, когда НХЛ празднует исторический момент Овечкина, каждый другой элитный снайпер теперь будет преследовать Восьмёрку. Алекс стои́т выше остальных», — написала Шрам.

Журналист из Филадельфии Джейми Баскоу рассказал, что его впечатлило больше всего.

«Новый рекорд Овечкина ещё более впечатляет, если учесть, что он пропустил два сезона из-за локаута и ковидного сезона и сломал ногу в начале чемпионата. Нереально, нереально», — заключил Баскоу.

Журналист Грант Паульсен написал: «Это безумие, что такой сезон Овечкина затеряется в пылу погони. Вот это да».

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли отметил, что теперь в НХЛ появился новый король.

«895! Более 31 года, ровно 11 338 дней Уэйн Гретцки держал корону, которая, как большинство считало, будет принадлежать ему вечно. В НХЛ появился новый король по забитым голам: Великий уступил место Великой восьмёрке.

Великая погоня заканчивается на Лонг-Айленде — дальше нас ждёт первый в истории хоккея голеадор, забивший 900 голов», — написал Серавалли.