Кучеров – в компании великих! Установил крутое достижение и догнал Маккиннона по очкам

Никита стал четвёртым игроком в истории после Гретцки, Коффи и Орра, который сделал 80+ передач в трёх сезонах подряд.

Пока весь хоккейный мир приходил в себя после того, как Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки, главный тренер «Тампы» Джон Купер рассуждал о том, насколько в лиге недооценён Никита Кучеров.

«Недооценён ли он, если хорошо подумать? Эм, наверное… но не в нашей раздевалке. Мне повезло принять участие в Турнире четырёх наций НХЛ, а когда наблюдаешь и тренируешь элитных талантов, то немного предаёшься воспоминаниям и говоришь, что такие ребята, как Кучеров, должны быть на этом турнире. Надеюсь, это случиться в будущем. Но когда видишь ребят, с которыми мне удалось там поработать, то понимаешь, насколько он особенный игрок. Он бы там вписался как родной. Надеюсь, у него будет такая возможность, как и у Василевского, Драйзайтля – ребят, которые не смогли там сыграть. Надеюсь, скоро у них появится такая возможность, потому что такие ребята заслуживают играть на таких турнирах», — говорил Купер.

Сегодня в матче с «Рейнджерс» Никита повторил достижение, которое до него покорялось лишь трём игрокам в истории – Уэйну Гретцки, Полу Коффи и Бобби Орру. А именно – сделал как минимум 80 передач в трёх сезонах подряд. Неплохая компания!

«Рейнджерс», до сих пор не теряющие надежду на плей-офф, перебросали «Тампу», особенно во втором периоде, но смогли забить всего один гол – и только когда уже «горели» 0:3. Первый период остался полностью за «молниями», которые прибили соперника за счёт убойного большинства. Никита открыл счёт в матче, замкнув передачу Брэйдена Пойнта на пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя всего 34 секунды Янни Гурд провёл вторую шайбу в ворота Игоря Шестёркина, а ещё через минуту с небольшим Кучеров поучаствовал в голе Пойнта (тоже в большинстве), расчертив классическую комбинацию. Российский вратарь с первым броском справился, но канадец не отступал и в итоге затолкал шайбу со второй попытки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Кучеров довёл счёт своих передач в этом сезоне до 81, вновь ассистировав Пойнту в большинстве. «Это просто ещё одна ошеломительная статистика, которая в итоге сделает его членом Зала славы. Просто не воспринимайте его как должное, потому что он действительно особенный игрок», — отметил Купер после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кроме того, российский нападающий вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав Натана Маккиннона. При этом Никита сыграл на пять матчей меньше, а всего в этом сезоне на его счету 115 (34+81) очков. «Тампе» осталось провести в регулярке пять матчей, «Колорадо» — четыре. Развязка битвы за «Арт Росс» будет зубодробительной!