«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде

Мы поговорили со вторым человеком в лиге о церемонии в честь Ови, новой цели форварда и его месте в хоккее.

Рекорд Александра Овечкина стал, пожалуй, самым крупным событием в Национальной хоккейной лиге в XXI веке. А может, и в принципе в истории, если учесть, что только в этом столетии НХЛ стала полноценным многомиллионным бизнесом. Для таких суждений есть все основания.

Руководство лиги долгое время готовилось к рекорду. Церемония в честь великого момента была заготовлена заранее. Изначально говорилось о том, что на всё про всё уйдёт около семи минут, но суммарно празднование и чествование Овечкина продлилось примерно 25 минут. И это неудивительно, учитывая всю важность момента.

Когда Александр приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние трёх голов, матчи «Вашингтона» начал посещать комиссионер лиги Гэри Беттмэн. Он присутствовал на гостевой встрече «Кэпиталз» с «Каролиной» в Роли, где Ови забросил свою 892-ю шайбу.

На следующем матче, когда «столичные» играли с «Чикаго», Беттмэн был уже в компании самого Гретцки. Они успели вовремя — тогда же Овечкин оформил дубль, забив 893-й и 894-й голы и сравнявшись с Величайшим.

На следующий день рекорд легендарного канадца пал.

По такому случаю мы связались с вице-комиссионером Национальной хоккейной лиги Биллом Дэйли и обсудили самые важные вопросы относительно достижений Ови.

Ещё в день, когда капитан «Вашингтона» сравнялся с Гретцки, босс НХЛ в разговоре с нами поделился эмоциями от повторения рекорда: «Это был отличный вечер. Алекс значил очень много для хоккея и нашей лиги с момента своего прихода в 2005 году. Я счастлив за него и его семью».

Александр Овечкин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мы, ещё не зная, что произойдёт днём позже, напрямую задали вопрос, который, пожалуй, сидел в головах многих хоккейных болельщиков в тот момент.

— Можно ли сказать, что теперь Овечкин встал на один уровень с Гретцки?

— Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнёс Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно, — рассказал нам Дэйли.

Через день, когда Овечкин официально стал лучшим голеадором в истории НХЛ, вице-комиссионер ответил, считает ли этот момент одним из величайших в истории лиги.

— Вы рады тому, как было организовано празднование? Этот момент — один из величайших в истории НХЛ?

— Да, это несомненно один из самых ярких моментов моей карьеры в НХЛ. Очень волнительно. Удивительный момент, — ответил Дэйли.

И это на самом деле так. Церемония стала украшением вечера и позволила по достоинству насладиться моментом. Моментом, которого пришлось ждать 31 год — именно столько прошло с 802-го гола Гретцки, позволившего канадцу обойти Горди Хоу и заполучить титул лучшего голеадора в истории НХЛ.

Примечательно, что Овечкину потребовалось почти 20 лет, чтобы побить рекорд. 5 октября 2005 года нападающий «Вашингтона» открыл счёт своим голам в НХЛ, дважды поразив ворота «Коламбуса» в дебютном матче в лиге. 7 апреля 2025 года он забросил свою 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории.

Практически весь хоккейный мир считал рекорд Гретцки вечным. Даже в Ови поначалу было непросто поверить — настолько великое достижение установил канадец!

Но время шло — и мнения многих людей стали меняться.

— В какой момент вы подумали, что Алекс действительно может побить этот рекорд?

— Я честно думал, что этот рекорд недостижим, пока Ови не оказался рядом с отметкой в 800 голов, — поделился Дэйли.

Капитан «столичных» вошёл в «Клуб 800» 14 декабря 2022 года. Тогда он оформил хет-трик в ворота «Чикаго» и стал третьим хоккеистом, которому покорилась отметка в 800 шайб в НХЛ.

Теперь на счету Ови 895 голов. Он обогнал Гретцки. Великая погоня завершена. Но это не значит, что у нападающего больше нет целей. Уже в этом сезоне Александр может добраться до планки в 900 шайб в НХЛ. Впереди у «Вашингтона» ещё пять матчей в нынешнем сезоне, так что, учитывая нынешний темп форварда, забившего шесть голов в последних пяти встречах, Овечкин более чем способен стать первым представителем «Клуба 900».

Однако главной темой ближайшего будущего становится погоня за 1000 голов. Ови не хватает всего 105 шайб. А до конца действующего соглашения с «Вашингтоном» остаётся чуть больше года — оно завершается после сезона-2025/2026.

— На ваш взгляд, сможет ли Овечкин забросить 1000 шайб в НХЛ?

— Он определённо способен забить 1000 голов, но это полностью зависит от того, как долго он хочет играть в НХЛ. Всё зависит от него, — ответил Дэйли.

Овечкин уже несколько раз намекал на то, что нынешний контракт с «Кэпиталз» станет для него последним в НХЛ, но кто знает, что будет дальше. Вдруг Александр взглянет на всё, чего добился в этом сезоне, и передумает, начав погоню за 1000 голов в лиге?

Было бы здорово. Но это пока что всё равно вопрос будущего. Сейчас же стоит отдать должное моменту покорения рекорда и по полной насладиться им. Возможно, больше никто и никогда не сумеет добраться до Овечкина. А мы наблюдали этот момент, когда Алекс стал лучшим голеадором в истории, вживую.

Настоящее величие. И нам очень повезло стать его свидетелями.