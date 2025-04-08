В решающем матче своей серии «Салават Юлаев» и «Сибирь» сегодня снимут все оставшиеся вопросы.

Пять команд ждут исхода одной пары. Кто и с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ?

Накануне, 7 апреля, в Екатеринбурге состоялся седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Судьба невероятно упорной встречи решилась лишь во втором овертайме, на старте которого казанцы смогли реализовать большинство. Гол Кирилла Семёнова отправил команду Анвара Гатиятулина во второй раунд плей-офф.

Таким образом, стали известны семь из восьми участников четвертьфиналов Кубка Гагарина – 2025. При этом на данный момент образована лишь одна пара второго раунда – победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Трактор» сыграет с минским «Динамо». Остальные пять четвертьфиналистов Кубка Гагарина ждут исхода последней пары первого раунда. В Уфе в седьмом матче серии сразятся «Салават Юлаев» и «Сибирь». И только после завершения этого матча сетка плей-офф будет полностью сформирована.

Регламент определения пар второго раунда Кубка Гагарина

Напомним, с сезона-2023/2024 на стадии второго раунда введён перекрёстный плей-офф – команды из разных конференций играют друг против друга. Пары составляются следующим образом: команда с Востока, имеющая наивысший посев (по итогам регулярки) из числа тех, кто прошёл во второй раунд из конференции, встречается с соперником с Запада, имеющим самый низкий посев. Второй посев Востока играет с третьим посевом Запада – и так далее.

На этапе второго раунда также формируется сетка плей-офф для последующего определения полуфинальных пар. Для этого создаются две группы, и полуфиналы Кубка Гагарина затем играются внутри этих групп.

Группа А

Пара А1: лучший посев Запада против худшего посева Востока.

Пара А2: второй посев Востока против предпоследнего посева Запада.



Группа Б

Пара Б1: лучший посев Востока против худшего посева Запада.

Пара Б2: второй посев Запада против предпоследнего посева Востока.

По итогам первого раунда плей-офф в следующий круг прошли все команды из числа топ-4 в Западной конференции. С учётом выхода «Трактора» (1В) во второй раунд от Востока первая пара нового круга была определена максимально просто. Теперь лидер Восточной конференции встретится с командой с худшим посевом с Запада – минским «Динамо» (4З).

Матч «Трактора» с минским «Динамо» Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

Для того же, чтобы определить другие три пары, необходимо понять, сумеет ли сегодня «Сибирь» (7В) совершить объективно главную сенсацию нынешнего плей-офф и выбить из борьбы за Кубок Гагарина «Салават» (2В). Поэтому для наглядности сейчас мы рассмотрим оба возможных варианта развития событий.

При условии победы «Салавата Юлаева» в серии:

Группа А – серии стартуют 11 апреля

«Локомотив» (1З) – «Авангард» (6В);

«Салават Юлаев (2В) – «Спартак» (3З).

Группа Б – серии стартуют 12 апреля

«Трактор» (1В) – «Динамо» Мн (4З);

«Динамо» М (2З) – «Ак Барс» (5В).

При условии победы «Сибири» в серии:

Группа А – серии стартуют 11 апреля

«Локомотив» (1З) – «Сибирь» (7В);

«Спартак» (3З) – «Ак Барс» (5В).

Группа Б – серии стартуют 12 апреля

«Трактор» (1В) – «Динамо» Мн (4З);

«Динамо» М (2З) – «Авангард» (6В)

В завершение стоит заметить, что на стадии полуфиналов дальше сыграют победители пар в каждой из групп.

Седьмой же матч серии «Салавата Юлаева» и «Сибири» состоится сегодня, 8 апреля, в Уфе. Начало последней встречи первого раунда плей-офф КХЛ – в 17:00 мск.