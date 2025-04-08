«Обидно, всё решил не совсем хоккей». Екатеринбург не смирился с вылетом из плей-офф КХЛ

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» точно войдёт в историю КХЛ: ни разу до этого в седьмых матчах не играли второй овертайм. Исход противостояния решило удаление Степана Хрипунова на Никите Лямкине. Удаление, которое вызывает много вопросов – как у хоккейных людей, так и не только.

Уходили со льда «УГМК-Арены» казанцы под громогласное «Ак Барс» – позор российского хоккея». «Полыхало» и у участников матча, начиная с главного тренера уральцев Николая Заварухина и заканчивая стюардами на парковке. Что творилось в раздевалках обеих команд по итогам этой эмоциональной серии?

От противостояния Казани и Екатеринбурга можно было ожидать чего угодно, но только не обоюдной ненависти. «Ак Барс» и «Автомобилист» не так часто пересекались друг с другом в плей-офф, между ними нет какой-то особенной связи, это точно не московское «Динамо» против СКА или «Металлург» против «Авангарда». Конечно, эмоций добавляли казанские флешбэки о прошлогоднем быстром вылете от команды Николая Заварухина, но в межсезонье «Ак Барс» серьёзно обновился, отказавшись от прежних лидеров и сменив тренерский штаб. Так что эксперты логично предсказывали хоккейные шахматы и шаблонные ответы на пресс-конференциях. Эти предсказания разбились полностью: все семь матчей было горячо как на ледовой площадке, так и вне её. С первой же встречи «Автомобилист» показал, что может играть в силовой хоккей. Местами – даже в жёсткий и грубый, достаточно вспомнить, как прилетело Дмитрию Яшкину в первой игре.

Отступать уральцы не были готовы даже в мелких околохоккейных ритуалах. Игроки «Автомобилиста» пытались отобрать у казанцев шайбу после первого матча, так как для «Ак Барса» она стала победной. Такую шайбу в плей-офф забирают и вешают в специальную рамку. Необходимо собрать 16 – именно столько каждому клубу нужно победить весной, чтобы добраться до Кубка Гагарина. Второй раз показал излишнюю суеверность уже сам Николай Николаевич. По ходу четвёртой встречи, когда «Ак Барс» разносил на «Татнефть-Арене» екатеринбуржцев в пух и прах, он поймал летящую в его сторону шайбу и бросил её на трибуны. На пресс-конференции Заварухин объяснил это тем, что хотел подарить шайбу своему товарищу, который сидел как раз за гостевой скамейкой. Разлетелись по соцсетям и кадры с ярким празднованием тренерского штаба «Автомобилиста» победной шайбы во втором овертайме третьей игры серии, вызывая дискуссию об этичности такого поведения.

Та самая реакция тренеров «Автомобилиста» на победу: Видео Яркая реакция тренерского штаба «Автомобилиста» на гол «Ак Барсу» во втором овертайме

Намекали на своеобразные выходки со стороны соперника и игроки «Ак Барса», хотя кто-то, например, Никита Дыняк и Алексей Пустозёров — джокеры Казани в этой серии — наоборот, ловили от такого хоккея кайф. Не дошло дело разве что до разборок в соцсетях в духе жены капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, но ещё перед стартом седьмой встречи можно было сказать точно – как бы она не завершилась, проигравшая сторона будет явно недовольна произошедшим и станет искать в итогах нехоккейные факторы.

Седьмая игра серии «Автомобилист» — «Ак Барс» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Николай Заварухин держался до последнего, говоря разве что намёками. Например, креативно уколол арбитров после матча в Казани, рассказывая про уникальный рекорд «Автомобилиста» – 97 минут без игры в большинстве. В понедельник «УГМК-Арена» разрывалась ещё до удаления Хрипунова. Неоднозначно трибуны отнеслись, например, к штрафу Никиты Трямкина на Степане Фальковском. Ему за атаку в голову дали две минуты, хотя, в принципе, могли выписывать и полноценные 5+20.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Площадку Фальковский самостоятельно покинуть не сумел, ему помогали партнёры по команде. Тем не менее болельщики «Автомобилиста» сопроводили Степана красноречивыми выкриками «симулянт». После реализованного штрафа во втором овертайме радостных казанцев провожали уже скандированием: «Ак Барс» – позор российского хоккея». За подобные выкрики в адрес СКА принимающих армейцев соперников наказывали денежными штрафами. Будут ли санкции в адрес клуба из Екатеринбурга?

Степану Фальковскому помогают покинуть лёд Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Близок был к штрафу в 300 тысяч рублей на пресс-конференции и Заварухин. «Обидно, что исход серии решила не команда, а другие люди», – сказал он во время приветственного слова. Корреспондент «Чемпионата» пересёкся с Николаем Николаевичем ещё минут за 20 до официального общения с медиа – и тогда Заварухин был ещё более откровенен. «Хорошая серия. Обидно, что всё решил не совсем хоккей», – сказал он при рукопожатии.

В раздевалке «Автомобилиста» царила гнетущая атмосфера, но совсем лица не было на человеке в правом дальнем углу – Алексее Бывальцеве. Именно от его руки шайба предательски и отлетела в ворота Евгения Аликина, который в тот вечер делал всё для прохода Екатеринбурга. От комментариев Бывальцев отказался, попросив не обижаться и понять его по-человечески. Зато подробно поделился своими впечатлениями как от игры, так и от серии в целом Артём Каштанов. «Всего хватало по ходу серии. В этом матче всё решила игра в неравных составах, большинство, меньшинство. «5 на 5» играли здорово, да и в меньшинстве играли здорово. Просто сопернику где-то повезло, они смогли удаления реализовать, мы не смогли», – сказал он в беседе с нашим изданием. Только на главный вопрос – что случилось с «Автомобилистом» на старте четвёртой и шестой игр – Каштанов ответить не смог.

Гол в свои ворота, ставший победным в серии:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Зато подметил изменения у соперника. По мнению Артёма, «Ак Барс» Анвара Гатиятулина сильно отличается от «Ак Барса» из 2024 года, которым руководил Зинэтула Билялетдинов. Сейчас Билялетдинов также близок к команде, был он в раздевалке и после этой победы, но, судя по всему, напрямую влиять на тренировочный процесс, как после первых встреч серии, он перестал. Гатиятулину доверили, и он не подвёл.

А затем и смог ответить на выпад журналистов из Екатеринбурга. «Почему ваши хоккеисты всё время падали? Это накопившая к седьмой игре усталость?» – спросил тренера «Ак Барса» корреспондент местного телеканала. Анвар Рафаилович уверенно парировал, что это видение журналиста, и он имеет на него право. А о здоровье Никиты Лямкина он может спросить защитника казанцев лично в раздевалке. К слову, с Никитой всё в порядке, но это ничего не говорит о том эпизоде в контексте назначения двухминутного штрафа.

Подтвердил правильность судейского решения и Леонид Вайсфельд. «Формально Степан Хрипунов попал клюшкой в подбородок Никите Лямкину. По правилам это наказывается малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой», – сказал он в разговоре с «Чемпионатом». Так что в этой истории точно можно поставить точку. Как и в сезоне «Автомобилиста». Он получился для команды из Екатеринбурга неоднозначным: неровный регулярный чемпионат, яркие победные серии и провальные отрезки, игровая стагнация и вылет в первом раунде, хоть и максимально драматичным образом. Действительно ли команда, которая проигрывает во втором овертайме седьмой встречи, существенно хуже своего оппонента? С другой стороны, Заварухин с «Автомобилистом» упускает уже третий седьмой матч подряд. Гол Николая Голдобина в овертайме из 2023-го до сих пор снится болельщикам уральцев в кошмарах, как казанцам – гол Оливера Каски за «Авангард» из сезона-2020/2021.

Многие в Екатеринбурге ждали перемен, если не на тренерском мостике, то хотя бы в руководстве. Но, с учётом того, как именно проиграл «Автомобилист», шансы, что всё останется как есть, высоки.

ХК «Автомобилист» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Перестало качаться кресло теперь и под Гатиятулиным. Второй раунд – это была программа-минимум для него на первый год работы в клубе, и её Анвар Рафаилович выполнил. Дальше — либо «Спартак», либо московское «Динамо». Не под запись все хотят встречи с командой Алексея Жамнова, несмотря на два поражения в регулярном чемпионате при двух успехах над коллективом Алексея Кудашова. Причина банальна – «Спартак» Жамнова и хоккей плей-офф — вещи едва ли совместимые. На «ВТБ Арену» точно хочет только Эрик О’Делл. В концовке серии с «Автомобилистом» канадец стал обретать себя и горит желанием доказать менеджменту «Динамо» что они ошиблись, поставив на нём крест.