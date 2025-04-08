«Все дружно хоронили «Трактор», через час переобулись. Смешно». Чудинов — о плей-офф КХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира – 2014 Максим Чудинов за карьеру повидал многое и обладает огромным опытом. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он разобрал ключевые моменты первого раунда плей-офф – роковое удаление Хрипунова, незасчитанный гол СКА в овертайме, важную роль Ги Буше в преображении «Авангарда» по ходу сезона, причины вылета «Северстали» и другие. В ожидании седьмого матча последней серии – между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» — читаем!

«Все дружно хоронили «Трактор» при 0:4, через час переобулись. Смешно»

— Ты во время карьеры был закрыт от медиа и вдруг появился в питерской студии «Матч ТВ» в качестве эксперта перед третьей игрой серии СКА – «Динамо». Как так вышло?

— Пригласили — я согласился. Интересно попробовать что-то новое. Сейчас такой период, свободного времени стало больше, пробую себя в тренерстве и смотрю много хоккея, прессу читаю. Много нового для себя открываю. Когда сконцентрирован на игре, на выступлении команды, что происходит в лиге в целом, особо не замечаешь.

— Что главного для себя отметил?

— Уровень конкуренции вырос. Команды подравнялись. Вот сейчас в плей-офф практически в любой паре победителя не предсказать. Хотя ещё несколько лет назад ещё до старта было понятно, что на Кубок претендуют от силы пять команд, а может, и меньше. В текущем раскладе болельщикам, конечно, интереснее. Ну и, конечно, ажиотаж, который поднимается вокруг команд, вокруг матчей. Раньше, если он и был, то как-то мимо меня проходил.

— Серьёзно? И СКА, и «Авангард» в те сезоны, когда ты выигрывал с этими командами кубки, в плане медийности ходили в топах.

— Говорю же, что сам внимания не обращал. Сейчас мне иногда присылают ссылки или скриншоты постов в том же «Телеграме» — даже не знаю, как реагировать.

— Это какой-то конкретный момент имеешь в виду или просто общий фон?

— На самом деле конкретный. Как все дружно хоронили «Трактор», когда они в пятом матче летели 0:4, и отправляли команду в Дубай, а через час произошла общая переобувка. Смешно было наблюдать. Хотя понять можно. Столько эмоций.

«Гол СКА в овертайме отменили по делу. Остальное — эмоции»

— Но больше всего эмоций у болельщиков традиционно в последние годы вызывает выступление СКА. По-твоему, что произошло в этой серии?

— СКА подвела неровная регулярка. Вопросов нет — к серии с «Динамо» они взбодрились и играли практически на равных, однако почти все ключевые моменты — за соперниками. Это идёт от уверенности. Да, плей-офф мало что имеет общего с регуляркой, но переключаться за два дня между этапами нереально. У меня был пример в СКА, когда после победы в 2015-м на следующий год вышли с седьмого места. Прошли два раунда, в третьем вылетели от ЦСКА, хотя по именам были не слабее. Просто как ни мобилизуйся в кубковых играх, качественная регулярка за спиной скажется в нужный момент.

— Мы и сейчас видели, что СКА не уступал ни в агрессии, ни в характере, а серию забрало «Динамо».

— Так я про это говорю. Вот эта уверенность, что ты забьёшь, дожмёшь в нужный момент — она переносится из регулярки. Искать её по ходу плей-офф, да ещё и в серии с таким организованным соперником очень сложно. А ключевые эпизоды на этой уверенности и забираются. И с травмой Никишина СКА ещё не повезло. С ним Питер имел бы больше шансов зацепить один из первых матчей, а с 0-2 с таким «Динамо» выбраться очень тяжело.

Рукопожатие после серии «Динамо» — СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— То есть в камбэк после первых двух игр уже особо не верил?

— Да нет, почему? Всё равно же игры равные, большинство много решало. И характер у команды был. Один-другой эпизод в их сторону, и могло перевернуться. Во второй игре в Питере ошиблись в овертайме — и 1-3. Но я про то же и говорю, что в решающий момент вероятность ошибиться меньше у той команды, которая идёт на уверенности.

— Но в той же игре был и незасчитанный гол в ворота «Динамо», который называют ключевым эпизодом серии.

¬- Согласен, «Динамо» чуть просело, когда повело 4:2. СКА почувствовал кровь, на кураже перевёл игру в овертайм. И тут этот гол. Но сейчас на матчах работают по 500 камер, комната всё смотрит — и голы, и нарушения. Когда арбитры видят любой спорный момент со всех точек, принять несправедливое решение практически невозможно. Остальное — эмоции. 100% могу дать, что все игроки на площадке это понимают. И здесь согласятся, что гол был отменён по делу.

— Пятый матч в Москве дал новую надежду питерцам. Сразу принялись вспоминать вашу легендарную серию с ЦСКА в 2015-м. А ты считаешь её одним из самых больших достижений в карьере, раз её постоянно приводят в пример?

— Вообще об этом даже не задумывался. Да и нет никакого секрета. Просто надо поймать ощущение, что выиграть надо просто сегодня одну встречу и ничего не загадывать дальше. Кажется — просто, однако от лишних мыслей не всегда получается избавиться. Тогда выиграли первый матч дома, поехали дальше — взяли второй на выезде. Но никто и не думал о седьмом матче. Только ближайшие 60 минут. Плюс психология туда-сюда переходит. Поймали их на расслабленности. Четвёртую победу забрать тяжелее всего. Вот они и упёрлись в барьер.

«Омские ребята сказали, что Буше — это Хартли номер два»

— Провернуть фокус перевернуть серию с 0-3 пыталась в этом плей-офф и «Магнитка», но хватило только на две победы.

— Внимательно следил за этой серией, и после трёх побед не было сомнений в «Авангарде». Магнитогорск, конечно, сам «напривозил» в первых матчах, хотя по игре более-менее равно шло. Однако, когда назначили Буше, я интересовался у ребят, все говорили, что это Хартли номер два. Та же основа — система, порядок, максимальная дисциплина, постоянные разборы видео до мелочей: индивидуальные, командные. Тренера ненавидишь, но в плей-офф говорили спасибо, когда видели, что работает. Автоматизм. И уже думаешь: «Блин, наш тренер-то в порядке». Думаю, у игроков «Авангарда» был такой же эффект, поэтому они просто играли, как просили, и были уверены, что это принесёт победу. То есть какие-то переживания, мол, а вдруг мы те неудачники, которые отдадут серию с 3-0, вряд ли у них были. Просто концентрировались на том, как играть по системе.

Ги Буше после победы в серии с «Магниткой» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— По твоей логике выходит, что Разин явно всё это видел и пытался, наоборот, вывести их из состояния роботов в эмоциональное?

— Возможно. Думаю, он, как Знарок, говорил своим ребятам: «Вы не обращайте внимания на судей. Не надо с ними разговаривать. Если что, мы поговорим, а вы делайте своё дело». И работает в этом направлении и на играх, и в своих комментариях.

— Ты сам смотрел или читал пресс-конференции тренеров?

— Вечером, когда лежишь уже отдыхаешь, можно было почитать от скуки. Но никакого значения им не придавал. Там своя возня идёт, всё, что надо говорить именно команде, звучит на разборе и на установке.

«Русский костяк «Сибири» опытнее. Это важный фактор»

— А всякие скандалы вокруг серии? Вот, допустим, история с обращением жены Дамира Шарипзянова к Никите Камалову.

— Это всё вода. Моё поколение игроков вообще ничего такого не заметило бы. Нынешние, думаю, тоже. Мне вообще не понять, зачем жёны вмешиваются в эти дела, да ещё и с оскорблениями? Ребята сами разберутся на льду. Вообще, как и говорил, в этом году больше обращал внимание на всякие слухи, которые вкидываются в СМИ. Писали, что игроки «Сибири» ещё до старта серии купили себе билеты в отпуск. Кто хоть как-то связан с хоккеем, понимает, что это полный бред. Такое в принципе невозможно. Но люди верят, обсуждают. Наверное, так веселее следить за сериями. Почему нет?

— И счёт в серии — как подтверждение твоих слов.

— «Салават» по нашим меркам топ-команда, но, как я и говорил, время явных фаворитов сейчас ушло. Потолок зарплат поменял очень многое. Вот я играл за команды, у которых был чемпионский состав, мы были уверены, что первые два раунда пройдём без проблем. Так, в принципе, всегда и было. Уровень игроков был разный. Ну вот сейчас у «Салавата» сильные легионеры, всю погоду они и делают. Но у «Сибири» тоже иностранцы решают большинство, а в целом, по опыту вообще даже превосходят. Взять того же Серёгу Широкова. Вообще, у Новосибирска русский костяк опытнее, у Уфы помоложе — это тоже важный фактор. Мы же видим, что у обеих команд получалось закрывать легионеров по серии, а у «Салавата» они играют по полчаса. Если не пойдёт у них во вторник, то тащить надо будет местным ребятам, которые практически без опыта матчей такого накала.

— Могла Уфа после крупных побед в первых встречах слишком поверить, что соперник никуда не годится?

— Фактор своей площадки в этой серии много значит. В этом у «Салавата» сохраняется преимущество перед последней игрой. Думаю, трибуны помогли «Сибири» в третьей, четвёртой игре. А дальше уже поняли, за счёт чего могут лидеров «Салавата» закрывать. Но в Уфе болельщики погонят своих, дадут энергию. По себе могу сказать, что играть седьмой матч дома — большое преимущество.

«Лямкину прилетело черенком в шею — это удаление. Могли дать и пять минут»

— Серия «Автомобилиста» и «Ак Барса» закончилась скандалом. Её как оцениваешь?

— Да каким скандалом? Эмоции. Могу только повторить, сейчас для судей все условия созданы, бери паузу — смотри со ста ракурсов. Почитал после матча, что пишут — показалось, что правила хоккея не все знают. Здесь чётко прилетает черенком в шею, это очень больно, это удаление. Причём иногда такие эпизоды вообще трактуют как колющий удар и дают пять.

А так — максимально равная серия. Шахматы. По тактике тренеры делали ходы. Заварухин менял состав, вратарей, у Гатиятулина больше стабильности в этом плане, но тоже работа велась. В третьем матче, когда «Ак Барс» проигрывал 0:2, обратил внимание, что он на несколько смен посадил лидеров Яшкина и Петана. Посадить капитана и дорогого легионера — так-то шаг. И на третий период они вышли другими и спасли игру. И овертайм могли брать, моментов было больше.

— Кстати, ты же играл в «Ак Барсе» при Знарке, когда в какой-то момент пошли слухи, что Билялетдинов стал ближе к команде и влияет на принятие решений. Сейчас по ходу серии в прессе такая же информация появлялась.

— Это тоже разговоры ни о чём. Зинэтулу Хайдяровича все уважают, но понимают, кто главный тренер. Вообще не могу представить, что он говорит, как играть. Да, может, даёт советы после того, как смотрит игры сверху. Действительно же, многое лучше видно. Вот сейчас с трибуны я сам вижу, кто куда должен был отдать или куда бежать. А Билялетдинов понимает игру как никто другой.

— Ключевой фактор, решивший седьмую игру?

— Характер, разбор соперника и лидеры. Без этого никак. Во всех трёх моих чемпионских командах огромную роль играл Илья Ковальчук. Вот кто точно знал, когда подбодрить, когда дать эмоций. Работа тренера в плей-офф — выбрать тактику, внести изменения по ходу, но роль раздевалки вырастает. Вот в раздевалках всё и решится.

— На тему раздевалок сразу приходит на ум история твоей родной «Северстали», которая вроде как сознательно отказалась от силовых приёмов.

— Бываю на родине, встречаюсь с людьми из хоккея, разговариваем. В регулярном сезоне такой стиль прокатывает. В плей-офф — очень сомнительно. Два гола спокойно забивают, потом за минуту три пропускают. Это игра плей-офф, что ли? Такого быть не должно.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Как бы ты отреагировал, если бы тренер дал установку «поменьше силовой игры»?

— Если команда ставит задачу выигрывать и проходить раунды, то удивился бы. Плей-офф — это всегда игра в тело, самоотверженность, задавить, задушить соперника. Любой хит может завести команду. А игра без силовой, с акцентом на технику и скорость – это для болельщиков, а не для побед. Понимаю задумку Козырева. Команда молодая, быстрая, лёгкая. Ставка на быстрый пас, на движение. Но в плей-офф здоровые мужики с другой стороны просто не дадут это использовать — в психологии заложено, что в плей-офф вышли все суперзаряженные. Пока имеем два поражения в первом раунде. Да, красиво, да, болельщики ходят, всегда полные трибуны. Но вылетать в первом раунде, а на следующий год играть в такой же хоккей и снова вылетать в первом… Надо же как-то вперёд двигаться. Задачи, цели перед собой ставить. Закончишь с хоккеем и что вспомнишь, что в плей-офф каждый год выходил?

— Ещё двух серий на Западе не коснулись.

— «Локомотив» — «Торпедо» особо не смотрел. Мне всё было понятно заранее. Ярославль долго идёт к цели, команда меняется только точечно. У них одна задача: самим себе не проиграть. По мне, они фавориты и по тактике, и по игрокам, и по подходу. Очень уверенно смотрятся. Для победы надо, чтобы сразу все элементы были. Вот ЦСКА пытался взять заряженностью, в силовую манеру все матчи переводить. Как видим, этого оказалось мало.