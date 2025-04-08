Новая погоня за Гретцки, возвращение в Россию. Что ждёт Овечкина после рекорда?

Суперзвезда «Вашингтона» обошёл Величайшего, но впереди у него ещё много очень крутых целей.

Александр Овечкин в ходе карьеры неоднократно добивался целей, которые ставил перед собой. Несмотря на столько успешных моментов, его путь никогда не был лёгким.

Сколько раз «Вашингтон» считался главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли и сколько раз обманывал ожидания, разочаровывая болельщиков? Не счесть! И ведь всегда в провалах «Кэпиталз» винили Овечкина, который всем сердцем хотел добраться до главного трофея в жизни. Нельзя сказать, что критика была совершенно незаслуженной, но и тот шквал, который обычно обрушивался на нападающего, также не всегда был справедливым.

Ови шёл до Кубка Стэнли 13 лет. Он завоевал трофей только в 32 года. Тогда казалось, что капитан «столичных» так и не приведёт свою команду к главной победе в истории. Однако, когда многие потеряли веру, Алекс наконец добрался до Кубка.

Путь к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ также оказался сложным. От первых робких разговоров о потенциальной погоне до непосредственного падения рекорда прошло около девяти лет. Да, попутно Овечкин прихватил Кубок Стэнли, а сама возможность добраться до Величайшего обрела реальные очертания только лет семь назад — как раз после победы в плей-офф. Однако, несмотря на радости по дороге к рекорду, путь всё равно был усыпан сложностями, болью, разочарованиями, тревогами и даже трагедиями.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Ови получил всё, чего хотел. И хотя впереди остался только один сезон плюс концовка текущей регулярки и грядущий плей-офф, это не значит, что капитан «Вашингтона» остановится на достигнутом. У него впереди ещё много интересного. Какие же теперь у него могут быть цели?

Конечно, первоочередная — та, что кажется не просто чем-то достижимым, а вопросом времени — это отметка в 900 голов. Потенциально Александр может покорить её даже в нынешней регулярке, если учитывать его текущий темп.

Затем, вероятно, начнётся новая погоня. Даже две.

Во-первых, погоня за статусом абсолютно лучшего снайпера в истории НХЛ. То есть будут учитываться голы не только в регулярных чемпионатах, но и в плей-офф. Гретцки за 1695 матчей забросил 1016 шайб. На счету Ови сейчас 965 точных бросков в 1636 встречах. Нападающий находится в 51 голе от Величайшего — а у него впереди ещё концовка регулярки, плей-офф с мощным «Вашингтоном» и целый сезон.

Зная Александра, можно с уверенностью сказать, что он точно захочет забрать и титул абсолютно лучшего голеадора в истории. Поэтому новый отсчёт уже начался.

Во-вторых, более вечная и трудоёмкая погоня. Погоня за 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. И тут уже буквально всё будет зависеть от самого Овечкина. Наверняка если он будет чувствовать, что не вывозит, то ничто не сможет заставить его выйти на лёд. Алекс не из тех, кто готов быть обузой для команды во имя личных успехов.

Контракт Ови действует до конца сезона-2025/2026, и нападающий уже не раз отмечал, что это соглашение станет для него последним в НХЛ. Впрочем, пока не наступило межсезонье-2026, ничего ещё не решено окончательно. Овечкин даже за счёт таланта и опыта мог бы забивать в преклонном для хоккеиста возрасте, так что возможность погони за 1000 голов отрицать нельзя. Сейчас капитану «столичных» не хватает 105 шайб, поэтому двух-трёх лет после нынешнего контракта ему хватило бы, чтобы добраться до юбилейной отметки.

Один из возможных факторов, который поможет нападающему оставаться в форме и продолжать полностью отдаваться хоккею, — это потенциальный допуск сборной России до Олимпиады-2026. Олимпийские игры — единственный незакрытый гештальт Александра. Если появится хотя бы маленький шанс, что Овечкин сумеет сыграть на турнире в Милане и Кортине-д’Ампеццо, он будет готов к этому.

В крайнем случае, если всё-таки сборную России не допустят до Олимпиады-2026, у форварда будет стимул продлить контракт с «Вашингтоном» и продолжить выступления на высшем уровне. На ОИ-2030 уж точно должны дать сыграть.

Впрочем, есть и более насущные цели.

Овечкин неоднократно повторял, что его главная задача — выиграть Кубок Стэнли. Да, на его счету уже есть трофей, но победа в плей-офф — это особые чувства. Вряд ли кто-либо в здравом уме откажется от второго Кубка. А с учётом нацеленности Ови на командные успехи, с учётом классной игры «Вашингтона» в этом году, все шансы на трофей есть. Рекорд + Кубок Стэнли — так бы выглядел идеальный сезон.

Нет сомнений, что Александр до конца карьеры в НХЛ будет гнаться за ещё вторым трофеем.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: John Locher/AP/ТАСС

А дальше… возвращение в «Динамо».

Этот шаг также кажется абсолютно ожидаемым и предсказуемым. Овечкина просто не поймут, если он не вернётся в родную команду, если решит поиграть за другой клуб или сразу после НХЛ завершить карьеру. Все знают, что сердце форварда в России принадлежит только московскому «Динамо». И наверняка он хочет взять Кубок Гагарина с бело-голубыми.

Конечно, на его счету уже есть трофей со столичной командой. В 2012 году, когда в НХЛ наступил локаут, Ови приехал в Россию, поиграл за «Динамо» и стал обладателем Кубка Гагарина. Конечно, во время розыгрыша трофея Алекс уже вернулся в Северную Америку, но он успел выполнить все условия, чтобы оказаться в числе победителей постфактум. Удивительная ситуация, не так ли?

Но, понятное дело, для Овечкина это мало что значит. Он не участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина, не внёс вклада в завоевание трофея, так что под конец карьеры наверняка захочет это исправить, порадовав родную публику.

На рекорде Уэйна Гретцки путь Ови в хоккее не завершается. У него остаётся ещё много целей. Сможет ли Овечкин реализовать и их — и какой ценой, — остаётся вопросом. Но нам уж точно будет за чем последить в последние годы карьеры нападающего.