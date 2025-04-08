«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?

Из восьми серий первого раунда Кубка Гагарина – 2025 до решающего седьмого матча дошли только две. И если от противостояния «Автомобилиста» и «Ак Барса» многие именно такого и ожидали, то подобный исход в серии «Салават Юлаев» – «Сибирь» стал если не шоком, то довольно-таки большой сенсацией. Пранком, вышедшим из-под контроля, если хотите.

Особенно после того, как уфимцы буквально размазали соперника в первых двух матчах на своей площадке. Общий счёт 15:2 по итогам тех игр кричал, что надолго это действо не затянется. От команды Вадима Епанчинцева, конечно, ждали ответ – особенно новосибирцы, однако даже в самых смелых прогнозах седьмой матч не фигурировал вообще. Впрочем, «Салават», который два года назад споткнулся об «Адмирал», уже не раз доказал, что умеет удивлять. Как в хорошем смысле, так и в не очень.

При этом за развязкой в этой серии пристально следили болельщики не только «Салавата» и «Сибири», но и ещё пяти клубов КХЛ, уже обеспечивших себе участие во втором раунде плей-офф. Судьба «Локомотива», московского «Динамо», «Спартака», «Ак Барса» и «Авангарда» напрямую зависела от результата сегодняшнего матча.

Начался он с большой активности от хозяев, которые находились под гораздо большим давлением по сравнению с оппонентами. Но «Сибирь» довольно быстро эту активность подавила и даже забросила шайбу. По крайней мере, так решили арбитры – после наброса от Романа Рукавишникова Владислав Кара подправил шайбу, которая просочилась сквозь амуницию Александра Самонова и пересекла линию ворот. Но есть нюанс – после видеопросмотра судьи отменили гол: выяснилось, что полностью за ленточку она всё-таки не заползла!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вскоре новосибирцы ещё раз получили возможность открыть счёт, оказавшись в большинстве после удаления Михаила Науменкова, но не воспользовались ей. Так же, как и «Салават», не сумевший наказать подопечных Вадима Епанчинцева за фол 18-летнего Александра Першакова.

Однако это удаление не прошло для уфимцев просто так – начавшие второй период в зоне атаки хозяева всё-таки дожали соперника через считаные секунды после выхода Першакова из штрафного бокса и открыли счёт в матче. Точный бросок нанёс Деннис Ян – нападающий отреагировал на шикарный пас Шелдона Ремпала и в касание поразил верхний угол ворот Дениса Костина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол благотворно повлиял на команду Виктора Козлова и, напротив, слегка выбил из колеи новосибирцев. Настолько, что в середине периода они позволили игрокам «Салавата» удвоить преимущество. И дали сделать это уж слишком просто – Скотт Уилсон, находившийся в окружении аж четверых соперников на пятаке у владений Костина, без особого сопротивления со стороны полевых хоккеистов протолкнул шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На старте заключительной трети основного времени настроение резко поменялось – Кара бросал в сторону ворот Самонова и попал в ногу Тейлору Беку. Рикошет от канадца дезориентировал голкипера «Салавата» – шайба изменила направление и залетела в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ответ хозяев мог быть практически моментальным – через полторы минуты Тимуру Ахиярову после ещё одного необычного рикошета – от головы Костина – пришлось выносить шайбу с линии собственных ворот. Но Павел Гоголев, влетевший в эти же самые ворота и сдвинув их с места, отправился отбывать двухминутное наказание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игрокам «Сибири» необходимо отдать должное – они боролись до последней секунды, оказывали очень серьёзное давление на ворота Самонова и могли сравнять счёт. Однако огромную работу проделали полевые хоккеисты «Салавата», которые очень самоотверженно принимали на себя броски и помогали своему голкиперу.

Овертайма, как днём ранее в Екатеринбурге, не случилось – команда Виктора Козлова смогла сохранить минимальное преимущество и победить в очень напряжённом седьмом матче серии. Теперь «Салавату» предстоит играть со «Спартаком». А вот для «Сибири» сезон окончен.