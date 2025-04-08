Почему «Сибири» не засчитали гол в этом моменте?

Кажется, оптическая иллюзия смутила многих — однако 100-процентно точного момента с повтором гола так и нет.

Спустя 23 года после Олимпиады в Солт-Лейке многие в России до сих пор вспоминают «гол-фантом» Сергея Самсонова в полуфинале с США. Качество картинки того времени до сих пор не даёт 100-процентной уверенности в том, пересекла ли шайба линию ворот — легендарный судья Билл Макрири тогда гол не засчитал. В 2025-м, кажется, Новосибирск получает свой сюжет на годы вперёд.

«Сибирь» занималась непонятно чем три четверти регулярки, заходила в плей-офф разобранной, получила 2:15 в двух уфимских матчах, после чего команду все оплевали. Однако невероятными усилиями и самоотверженностью команда Вадима Епанчинцева перевела серию в седьмой матч, потеряв по ходу серии полноценное звено нападения — места опытных игроков занимали парни из «Сибирских Снайперов».

Первый гол всегда важен — особенно важен он в седьмом матче, когда шайба после подставления Владислава Кары заползла между щитков Александра Самонова, который вытащил её с ленточки. Но судья в поле уверенно показал на ворота, а комментаторы убеждённо говорили, что просмотр момента станет лишь формальностью. Однако «военная комната» обнаружила, что шайба не пересекла линию ворот полностью — это вызвало бурю эмоций, которые уже бесполезно развернуть назад. Гол не вернуть назад, игру не переиграют.

Самым скандальным стал ракурс, который вы видите на топовом фото этого материала. С одной позиции создаётся впечатление, что шайба полностью пересекла линию ворот Самонова, ведь она окружена белым пространством льда и не касается красной краски.

Однако проблема здесь в оптической иллюзии, которая происходит из-за ракурса и особенностей заливки льда. Коллеги в телеграм-каналах нашли видео из 2015-го, когда в Кубке Стэнли отменили шайбу Сэма Беннетта, когда шайба — как казалось — полностью пересекла линию ворот. Оцените сами, как выглядел тот момент: почти брат-близнец сегодняшнего события.

Отменённый гол «Сибири» Фото: Кадр из трансляции

Однако коварный параллакс искажал обзор момента — и из-за этого могло показаться, что шайба, которая цепляла линию ворот какими-то сантиметрами, полностью пересекла линию ворот.

Операторы трансляции в Уфе в перерыве даже провели следственный эксперимент, примерно воссоздав эпизод. Вид сбоку — шайба как будто полностью за линией. Вид сверху — и видно, что не хватает коварных сантиметров.

Видео

Но странно при этом, что лучшие ракурсы этого момента, по которым можно было бы принять решение о его отмене, оказались не в объяснении Департамента судейства КХЛ, а в телеграм-канале ведущего программы «Судейская» Владимира Гучека. И уже здесь, если брать вид сверху, неплохо видно, что шайба всё-таки не на 100% пересекла линию ворот.

Видео

Кажется, каждый здесь останется при своём — болельщики «Сибири» и «СЮ» будут пользоваться теми ракурсами, которые им больше удобны. Такой спор про «черно-синее платье» 10 лет спустя, однако имеющий совсем другой уровень важности.