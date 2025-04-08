Возьмёт ли «Авангард» реванш у «Локомотива»? Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина

После того как «Салават Юлаев» всё-таки дожал «Сибирь» в седьмом матче серии и впервые с 2022 года преодолел первый раунд плей-офф, стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина – 2025.

«Локомотив» — «Авангард»

Второй год подряд судьба сводит этих соперников именно на этой стадии, только в этот раз серия начнётся на домашней площадке «Локомотива». Ярославцы с запасом выиграли регулярку, в 1/8 финала не заметили сопротивление «Торпедо», взяв серию 4-0, да и вообще команду Игоря Никитина многие справедливо считают главным фаворитом в борьбе за кубок в этом году.

Но уже на второй стадии «Локомотиву» предстоит сразиться с самой «горячей» командой второй половины сезона в КХЛ. При Ги Буше «Авангард» преобразился до неузнаваемости, и хоть в регулярке так и не сумел подняться выше шестого места Востока, но и с этой позиции разобрался в первом раунде с прошлогодним чемпионом «Металлургом». Который в финале-2024, между прочим, всухую обыграл тот же самый «Локомотив».

Есть ли фаворит в этой паре? Вряд ли. Да, «Локомотив» практически весь сезон выглядит мощно, но существенное преимущество «Авангарда» в том, что «ястребы» уже вкусили плей-офф, проведя тяжёлую и равную серию с «Металлургом», тогда как для Ярославля настоящие кубковые игры начнутся только сейчас и команда отдыхает уже довольно давно. А что бывает с «Локомотивом» в серии с серьёзным соперником после долгого простоя и потери тонуса? Опять же, вспоминаем прошлогодний финал. Кроме того, не будем забывать, что в прошлом сезоне на пути к финалу именно «Авангард» доставил «Локомотиву» наибольшие проблемы: после смены тренера «ястребы» выиграли три матча у вроде бы безупречных железнодорожников и пропустили их в следующий раунд только в седьмой игре.

Не факт, что эта серия получится зрелищной. Но нервов и упорнейшей борьбы в ней точно будет предостаточно.

«Авангард» — «Локомотив» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Динамо» М – «Ак Барс»

Одно из классических противостояний нашего хоккея, уходящее корнями ещё в прошлый век. Помните финал-2000? Тогда в битве с казанцами очередной чемпионский титул для «Динамо» выиграл Зинэтула Билялетдинов, будущая легенда «Ак Барса». Кстати, Билялетдинов и сейчас где-то рядом с казанским клубом, но руководит им всё-таки Анвар Гатиятулин, у которого явно отлегло, когда Алексей Бывальцев ловко (на самом деле, нет) закинул шайбу рукой в собственные ворота во втором овертайме седьмой игры с «Автомобилистом».

Бело-голубые не без проблем прошли в первом раунде СКА, но в целом выглядели убедительно на фоне армейцев и в нужный момент решительно включились и забрали серию. Про «Ак Барс» таких слов сказать нельзя. Серия с «Автомобилистом» прошла в «качельном» стиле, и хоть в конце концов казанцы проявили характер и одержали волевую победу в седьмой игре, но показали, что игровых проблем у них ещё хватает.

Есть ощущение, что более структурированное, опытное и мастеровитое «Динамо» — фаворит этого противостояния. С другой стороны, мы помним, что произошло с бело-голубыми год назад, когда они внезапно развалились в четвертьфинале с «Трактором». Сейчас у «Динамо» как будто и лидеры похара́ктернее и вратарской проблемы будто бы не существует, но всё-таки в этом не помешает ещё раз убедиться.

«Динамо» Москва — «Ак Барс» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Трактор» — «Динамо» Мн

Сказал бы кто пару лет назад, что «Трактор» и Минск сыграют между собой во втором раунде – не поверили бы. Ещё не так давно оба эти клуба спокойно и без драмы могли пропустить плей-офф, сейчас же их впору называть главными прорывами года в хоккее. «Трактор» исключительно по своей вине помучился в первом раунде с «Адмиралом», но концовку серии (начиная с середины третьего периода пятой игры) провёл так, что все увидели, насколько это мощная, сбалансированная и обученная команда, которую не зря называют фаворитом в первый же год существования в нынешнем виде.

«Зубры» как будто пошатнулись, дважды проиграв в Москве, однако затем так смачно прихлопнули ЦСКА в пятой и шестой играх серии (общий счёт 13:2), что никаких сомнений не осталось – это минское «Динамо» не чета прежним, оно реально готово к совершенно новым для клуба высотам. Кстати, это будет первая в истории КХЛ встреча белорусов в плей-офф с командой с Востока.

И знаете, в этой паре нет фаворита. Да, «Трактор» силён, и хочется верить, что перестал валять дурака, но ведь и «Динамо» невероятно хорошо, когда играет в свой лучший хоккей, а на домашней площадке «зубры» вообще способны задавить любого. В общем, здесь точно будет интересно.

«Трактор» — «Динамо» Минск Фото: Павел Табарчук,photo.khl.ru

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Уфимцы с гигантским трудом преодолели «Сибирь», но есть подозрение, что второй раунд сложится для команды Виктора Козлова попроще. Объективно, «Спартак» сейчас выглядит самым некубковым участником четвертьфинала со своей лихой и частенько безалаберной игрой. С другой стороны, оснований для навешивания ярлыков на красно-белых не так уж и много. За последние два года в плей-офф они дважды обыграли «Северсталь», а уступили только «Металлургу» — будущему чемпиону. И как раз серия с «Салаватом» даст ответы на многие вопросы относительно перспектив и амбиций москвичей.

«Салават Юлаев» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, вероятно, эта серия окажется самой результативной на стадии четвертьфинала. Мастеров атаки в обеих командах достаточно, а с надёжностью обороны есть перманентные проблемы.