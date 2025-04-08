В СКА — жара! Клуб расторг контракт с Кузнецовым и отпустил главную молодую звезду в НХЛ

СКА, может быть, и закончил выступление в этом сезоне, но интересные события, связанные с этим клубом, до начала межсезонья ещё явно будут происходить. Оно и неудивительно – клубу, очевидно, необходимы перемены, тем более после худшего чемпионата за последние 15 лет.

Спустя два дня после поражения «Динамо» на своей площадке, ознаменовавшего вылет армейцев из Кубка Гагарина, в Северной столице пошли первые тектонические изменения.

Утро 8 апреля началось с обращения Арсения Грицюка к болельщикам петербуржцев в социальных сетях. Напрямую нападающий, конечно, не заявил об уходе из клуба, но тон повествования активно намекает на его скорый отъезд – в «Нью-Джерси» уже ждут молодого игрока, ставшего лучшим бомбардиром СКА в этом плей-офф.

А вечером, уже по завершении седьмого матча в серии «Салават Юлаев» – «Сибирь», стало известно, что команду покинет Иван Демидов. Ходили слухи, что 19-летний форвард может пополнить состав «Невы» в борьбе за звание чемпионов России в ВХЛ, однако состояться этому было не суждено – самый результативный игрок СКА в этом сезоне отправится покорять Национальную хоккейную лигу, как он и заявлял ещё перед началом регулярного чемпионата.

Материалы по теме Официально Нападающий СКА Иван Демидов продолжит карьеру в «Монреале» в текущем сезоне НХЛ

«Мы с Ваней Демидовым приняли совместное решение, что нападающий поедет в НХЛ уже сейчас – получит шанс освоиться в новой стране, в новой лиге, чтобы чувствовать себя комфортнее. Тем более что в плей-офф НХЛ «Монреаль» может попасть на «Вашингтон», и парень, который рос в СКА, встретится с лучшим снайпером в мире Александром Овечкиным. Это был бы отличный сюжет!

Ване могу пожелать только успехов. Он прекрасно знает, на какие аспекты игры мы рекомендовали ему обращать внимание. Тем более права на Демидова остаются в СКА, мы всегда будем рады видеть его в нашей команде. В системе СКА мы старались гармонично его развивать: не только хоккейные навыки, но и характер, ментальную подготовку.

Уверен, Иван Демидов будет лидером сборной России на турнирах самого высокого уровня, как стал им на победном Кубке Первого канала. Принесёт стране победы над Канадой, золото чемпионатов мира, Олимпийских игр. Рады, что приложили руку к развитию талантливого игрока. Удачи тебе, Ваня!» — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Но и на этом новости для болельщиков петербургского клуба сегодня не закончились. Команду покинул ещё один хоккеист, который был на виду в этом сезоне. С одной лишь разницей по сравнению с Грицюком и Демидовым – его контракт со СКА должен был действовать и после этого сезона.

Имя этому игроку – Евгений Кузнецов. Опытный нападающий пополнил состав армейцев предыдущим летом, подписав сразу четырёхлетний контракт с клубом. Ради переезда в Санкт-Петербург он расторг соглашение с «Каролиной», досрочно покинув Национальную хоккейную лигу.

Преждевременным его уход получился и из СКА, хотя по ходу сезона Кузнецов исполнял обязанности альтернативного капитана команды, а на первый матч плей-офф ввиду отсутствия Александра Никишина и вовсе выводил армейцев с литерой «С» на груди.

Но союз Евгения и СКА всё-таки оказался неудачным – добраться до Кубка Гагарина в первый год пребывания форварда в Санкт-Петербурге не получилось, а следующих трёх и не будет, потому что клуб и игрок приняли решение расторгнуть контракт.

Материалы по теме Официально СКА и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию

Даже исходя из этих трёх событий, очевидно, что в следующем сезоне предстанет кардинально обновлённый СКА – в очередной раз. А ведь ещё ожидаются отъезды за океан Александра Никишина и Захара Бардакова – то есть армейцы могут одновременно лишиться пятерых ключевых игроков.

Болельщикам петербуржцев рекомендую пристегнуться – предстоящее лето обещает быть очень жарким.