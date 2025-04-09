Система не сработала. В СКА сделали всё, чтобы вылететь из плей-офф именно от «Динамо»

Вчера, 8 апреля, в Континентальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф. На старте розыгрыша Кубка Гагарина – 2025 мы стали свидетелями двух семиматчевых противостояний, однако вряд ли найдётся много желающих поспорить с тем, что одним из главных украшений первого раунда стала серия московского «Динамо» и СКА. Бело-голубым хватило шести матчей, чтобы отправить в отпуск дружину Романа Ротенберга.

Впервые с 2010 года армейцы не смогли преодолеть барьер 1/8 финала плей-офф КХЛ, и необходимо признать, что в клубе на протяжении последнего времени делали всё, чтобы проиграть в плей-офф именно «Динамо».

Если коснуться исторического экскурса, то всё началось ещё в 2020 году, когда Алексея Кудашова уволили с поста главного тренера СКА. Сезон-2019/2020 был дебютным для Алексея Николаевича в той должности. На старте регулярного чемпионата питерские армейцы барахлили, но под занавес гладкой части сезона набрали ход. Питерский клуб выдал 12-матчевую победную серию и со второго места в Западной конференции отобрался в плей-офф.

Там СКА за четыре матча выбил из борьбы «Витязь», после чего приключилась та самая пандемия коронавируса. Сезон КХЛ был остановлен, и Кудашова лишили возможности довести его до конца. Если бы не это обстоятельство, кто знает, как бы всё сложилось дальше. Однако всё произошло так, как произошло. Коронавирус не только досрочно закончил сезон КХЛ, но и лишил Кудашова возможности повезти сборную России на чемпионат мира.

А затем последовал странный уход специалиста со своих должностей. В июне 2020 года стало известно, что Алексей Николаевич одновременно покидает пост главного тренера как в СКА, так и в национальной команде. По словам самого Кудашова, ему вроде бы предлагали остаться в обеих структурах, и он сам принял решение этого не делать, уступив должности Валерию Брагину, которого в скором времени на посту главного тренера СКА сменил как раз Ротенберг.

И уже тогда запомнились те шпильки, которыми Роман Борисович сопровождал расставание с Кудашовым. «У нас системная работа в течение пяти лет, мы соблюдаем идентичность, почерк сборных команд. Хотим быть первыми в рейтингах. Мы со всеми тренерами поддерживаем общение. Но работа в сборной России подразумевает круглосуточную занятость в хоккее, полное погружение в интересы команды. И в таких ситуациях не все на это готовы пойти», – говорил тогда глава штаба сборной России и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Кудашов проведёт следующий сезон без работы, после чего весной 2021 года возглавит родное для него московское «Динамо». Именно в тот момент Алексей Николаевич и приступил к формированию команды, которая спустя четыре года остановила СКА в Кубке Гагарина – 2025. Эта дорога получилась очень тернистой, и за время работы в столичной организации Кудашов практически на 100% обновил состав команды. Лишь один игрок – нападающий Дмитрий Рашевский – по сей день остаётся в московском клубе. Все остальные игроки заменены, а некоторые позиции обновлены неоднократно.

И в формировании нового «Динамо» посильное участие принял СКА. Там налево и направо раскидывались лидерами, для начала испортив отношения с лучшим бомбардиром в истории армейского клуба Никитой Гусевым. Путь от любви до ненависти занял очень короткий промежуток времени.

В ноябре 2022 года Ротенберг вышел на лёд арены в Санкт-Петербурге, чтобы лично поздравить Никиту с выходом на чистое первое место в списке бомбардиров в истории команды из Санкт-Петербурга. Спустя же пять месяцев Никиту вывели из состава СКА, словно какого-то заурядного хоккеиста. Это произошло в ходе серии плей-офф с ЦСКА, и следом в СМИ появились смешные сообщения под анонимным авторством, что у героя Олимпиады-2018 возникли серьёзные проблемы с режимом. Гусева обвинили в злоупотреблении пивом, а в скором времени после неудачного для СКА завершения сезона в Санкт-Петербурге кратко и сухо попрощались со своей легендой.

Роман Ротенберг и Никита Гусев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Тогда же армейскую команду покинул ещё и защитник Игорь Ожиганов. Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 по сей день остаётся лучшим в карьере защитника с точки зрения результативности. Тогда Игорь установил свои снайперский (11 шайб), ассистентский (26 передач) и бомбардирский (37 очков) рекорды. Никогда ранее он не приближался к этим показателям, но в ходе той самой серии с ЦСКА и Ожиганов оказался в опале у Ротенберга.

«Как говорится, годы берут своё. В былые сезоны Игорь приносил немало пользы СКА, однако в последнем плей-офф как-то потух. Особенно это было заметно в серии с ЦСКА. На таком высоком уровне атакующие таланты Ожиганова почти пропали, а вот ошибки в обороне никуда не делись. При этом у Игоря была очень солидная зарплата, одна из самых больших в команде. Скажу жёстко: он перестал её отрабатывать, поэтому обмен стал абсолютно верным решением», – прокомментировал расставание с защитником штатный эксперт по делам СКА Александр Юдин.

Интересно, что в интервью «Чемпионату» сам Игорь отметил, что о предстоящем расставании со СКА всё понял задолго до той самой серии с ЦСКА. Ещё в январе хоккеист сообщил жене, что в новом сезоне будет выступать за другую команду. Это интервью Ожиганов давал мне, уже находясь в Нижегородской области и привыкая к форме любимого им московского «Динамо». В то межсезонье к бело-голубым болевший за столичный клуб с самого детства защитник перебрался вместе с Гусевым и Даниилом Пыленковым.

24-летний Пыленков пополнил состав команды чуть иным образом, нежели его куда более опытные товарищи. Даниил сильно разочаровал главного тренера армейцев ещё в ходе регулярки-2022/2023. Уроженцу Егорьевска указали на дверь через несколько часов после болезненного поражения в Новосибирске в матче с «Сибирью». Вместе с Александром Самоновым защитник был обменян в «Северсталь», откуда весной 2023 года занимавший пост генерального менеджера Алексей Сопин забрал хоккеиста в «Динамо».

Спустя год новой жертвой системы СКА стал один из лучших оборонительных защитников КХЛ Артём Сергеев. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА пополнил состав армейцев из Санкт-Петербурга в 2023 году, подписав с командой трёхлетний контракт. Однако Сергееву было суждено отыграть в свитере СКА лишь один сезон. Всего через 24 часа после поражения во втором раунде плей-офф от «Автомобилиста» (1-4) защитнику поступил телефонный звонок с предложением найти себе новую команду.

Этой командой для Артёма стало московское «Динамо», которое с огромным удовольствием оперативно забрало себе шикарного защитника в борьбе с рядом топ-клубов Восточной конференции. Таким образом, всего за год сразу четыре хоккеиста СКА оказались в составе одного из самых принципиальных конкурентов армейского клуба. Кстати, помимо перечисленных хоккеистов, в Москву год назад перебрался ещё и нападающий Артём Швец-Роговой, но его история расставания со СКА всё-таки не несла в себе столько драмы. Зато в последний дедлайн в столицу России перебрался ещё и голкипер Владислав Подъяпольский, которого также совсем недавно списали со счетов в городе на Неве.

Неудивительно, что противостояние Москвы и Санкт-Петербурга резко вышло на новый уровень. На самом деле, на протяжении примерно пяти-шести лет армейцы доминировали в личном противостоянии, стабильно обыгрывая «Динамо». Однако в минувшем регулярном чемпионате всё изменилось. Бело-голубые забрали у армейцев пять очных матчей из шести. Уже тогда Гусев прилично попил крови у бывшей команды, несколько раз став главным героем матчей. Всегда отличавшийся экстравагантным поведением на пресс-конференциях Ротенберг удержаться не смог и вспомнил, как в 2015 году Гусев оказался никому не нужен и как СКА подобрал хоккеиста, которого «выкинули на улицу в Ханты-Мансийске».

Яркая пресс-конференция Ротенберга после одного из поражений от «Динамо»: Р. Ротенберг: Гусева в Ханты-Мансийске выкинули на улицу. Он был вообще никому не нужен

Со своей стороны можно лишь напомнить, что в Ханты-Мансийске Гусев отыграл два с половиной года, успев в сезоне-2014/2015 стать лучшим бомбардиром «Югры» по итогам регулярного чемпионата. А в тот момент, когда СКА в следующем сезоне забирал игрока в свои ряды, он считался одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке КХЛ.

Никита никогда не скрывал, что не любит общаться с прессой. Подобное отношение является исключительно его личным делом и не подлежит какому-либо осуждению. Однако после одного из голов в ворота СКА в регулярке Никита всё-таки отметился яркой фразой, которая моментально разлетелась на цитаты. На вопрос о причинах яркого празднования гола в ворота бывшей команды он ответил коротко и ясно: «Думаю, вы и сами догадываетесь почему».

Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Заноза в памяти осталась и у 32-летнего Ожиганова, который сейчас является капитаном столичного клуба. На открытой тренировке перед стартом серии плей-офф со СКА Игорь довольно откровенно и понятно рассказал о своих ожиданиях от противостояния:

«Мы уже два года с ними играем. Но понятно, если сейчас вам скажу, что для меня это будет рядовая серия, то совру. Да, я там играл. Конечно, теперь мне хочется добиться результата здесь. Поэтому есть такой момент», – говорил Ожиганов о своём настрое.

Владислав Подъяпольский и Игорь Ожиганов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В принципе, нам было без разницы, на кого попадать в плей-офф. Мы готовились к любому сопернику. Питер – значит Питер. Лично мне в первую очередь будет приятно сыграть против СКА. Хочется победить эту команду и выйти в следующий раунд», – вторил своему капитану Пыленков.

Неудивительно, что в такой ситуации настрой динамовской команды на стартовую серию зашкаливал. Очень показательный момент произошёл в заключительной встрече серии. Уже в первой смене на самом старте важнейшего матча 32-летний Ожиганов получил повреждение, в результате которого не смог продолжить игру. Однако лидер «Динамо» остался на скамейке своей команды и морально поддерживал партнёров, которые играли за себя и за сломавшегося капитана. Травмированный защитник провёл всю игру на скамейке, наблюдая за тем, как его новая команда отправляет в отпуск его старых одноклубников.

Теперь же настало время от просто слов перейти к языку фактов. Как же выступили экс-армейцы в серии со своим бывшим клубом с точки зрения статистики?

в. Подъяпольский – победа в заключительном матче серии, 35 сейвов после 37 бросков;

з. Ожиганов – 3 (1+2) очка в шести матчах;

з. Пыленков – 4 (0+4) очка в шести матчах;

з. Сергеев – 2 (1+1) очка в шести матчах при полезности «+7», это лучший показатель на обе команды в серии;

н. Гусев – 5 (3+2) очков в шести матчах, победный гол в овертайме второй игры, ключевые шайбы в первом и шестом матчах серии;

гт. Кудашов – победа в серии.

Нужно ли здесь ещё что-то добавлять? В принципе, на этом можно было бы и закончить с разговором о том влиянии, которое оказал СКА на формирование московского «Динамо» текущего образца. Если бы не ещё одно: помимо невольного участия в селекционных делах бело-голубых, главный тренер СКА умудрялся активно мотивировать соперника ещё и по ходу серии.

Седрик Пакетт был назван «сбитым лётчиком», на Макса Комтуа и Дилана Сикуру оказался навешен ярлык «игроки из АХЛ», а в адрес Алексея Кудашова и всей скамейки «Динамо» то и дело летели жесты провокационного характера. Было бы наивно думать, что в стане московского клуба не переводили своим иностранцам, что говорят о них соперники. Всё это с каждым новым матчем лишь добавляло игрокам бело-голубых желания доказать свою правоту. И в итоге получилось так, что в этой серии не сработала та самая система СКА, для которой в своё время оказались лишними Гусев и Ко.