Кузнецов отыграл в СКА всего год и расторг контракт. Что это было и что дальше?

«Когда я думаю о своей жене, то всегда думаю о её голове. Я представляю, как вскрываю её очаровательный череп, достаю мозги и пытаюсь найти ответы. Ответы на основные вопросы любого брака: «О чём ты думаешь? Что чувствуешь? Что мы сделали друг с другом?»

Вряд ли вы могли представить, что хоккейный текст начнётся с таких слов, не правда ли? Уж не знаю почему, но именно этот монолог первым пришёл в голову при прочтении новости о расставании СКА с Евгением Кузнецовым. Может, из-за последнего вопроса? Союз этот был, конечно же, не брачным, однако брака в нём оказалось довольно-таки много. Знакомы ли его участники с творчеством Дэвида Финчера, из чьего фильма и приведена цитата? Так или иначе, залезть в голову с целью лучше понять друг друга у них, судя по всему, не получилось.

И нельзя сказать, чтобы это стало какой-то неожиданностью – напротив, сложно найти человека, который предыдущим летом предполагал, что Кузнецов отыграет в Санкт-Петербурге все положенные по контракту четыре года. Самые смелые прогнозы «увольняли» Евгения из СКА уже осенью, относительно недавние слухи заканчивали его карьеру в Северной столице после злополучного сотрясения в матче с «Куньлунем», однако опытный форвард провёл в составе армейцев весь плей-офф и покинул команду уже по его окончании. Покинул, не добравшись даже до второго раунда.

Есть ли в этом раннем вылете вина самого Кузнецова? Скажем так, настоящим лидером для петербуржцев в борьбе за Кубок Гагарина он так и не стал. В серии с «Динамо» были определённые всплески, когда Евгений брал инициативу на себя, буквально руководил партнёрами на площадке и действительно вёл команду за собой. Но в основном всплески были другого характера – кажется, уж очень много энергии нападающий потратил на стычки с соперниками. Да и штрафных минут в плей-офф у него оказалось больше, чем очков.

В регулярке, к слову, тоже – вопрос дисциплины Кузнецова красной нитью проходил чуть ли не через весь сезон. Это было большой проблемой для СКА до перерыва на Кубок Первого канала, с чем соглашался и Роман Ротенберг. И есть некое ощущение, что удаления Евгения навредили армейцам больше, чем принесли пользы результативные действия.

Евгений Кузнецов и арбитр Виктор Бирин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Их на самом деле тоже было немало – 37 за 39 матчей в регулярке. Статистикой с показателем «очко за игру» в КХЛ могут похвастаться немногие хоккеисты, и Кузнецов был к этому максимально близок. Однако ему очень не хватало стабильности – практически в половине игр (19 из 39) он уходил с площадки без результативных действий. А более трети очков набрал за один лишь октябрь. От этого общая картина выглядит уже не так привлекательно – в этом плане от Евгения действительно ждали большего. Но наши ожидания, как вы знаете…

Справедливости ради, некоторые ожидания он всё-таки оправдал – временами мы видели того самого Кузнецова с магией и заряженностью, что он демонстрировал за океаном. Один из самых ярких моментов регулярного сезона нам подарил именно Евгений – его гол в домашнем матче с «Амуром» вполне заслуживает попадания как минимум в пятёрку лучших в чемпионате.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но давайте ненадолго вернёмся к началу – желание узнать ответ на вопрос, что же происходит в голове у Кузнецова на льду, довольно часто становилось навязчивым. При всей своей абсолютной адекватности в общении за пределами площадки – не раз проверено лично – во время матчей Евгений периодически заставлял серьёзно задуматься, что же происходит с ним в пылу борьбы и почему в тех или иных ситуациях он поступает именно так, как поступает.

Знали ли Роман Ротенберг и его штаб эти ответы? Главный тренер СКА объяснял это «менталитетом», однако ключей к его обузданию так и не нашёл. Вот и получилось, что самому дорогому и статусному новичку армейцев должного применения не нашли. Свою роль наверняка сыграли сотрясения и другие травмы, которые оставили Кузнецова вне игры на половину сезона. Но о них за всё это время было сказано и так очень много.

Что же сделали СКА и Кузнецов друг с другом? Ротенберг привёз Евгения в Санкт-Петербург и устроил ему презентацию, не знавшую аналогов в КХЛ – 92-го номера с помпой представили в «Ледовом дворце» и сделали главным медийным лицом клуба (да-да), а наставник армейцев заявил, что теперь по ночам можно спать спокойно, ведь стимула смотреть североамериканский хоккей после возвращения центрфорварда в Россию больше нет.

Доказать это делом, как того обещал Ротенберг, не получилось – откровенным провалом пребывание Кузнецова в СКА не назовёшь, но и какого-то реального следа в игре команды Евгений так и не оставил, сделать шаг вперёд не помог. Стоило ли ради этого нарушать данное несколько лет назад слово вернуться только в «Трактор»? Вопрос, пожалуй, риторический.

Теперь будущее одного из самых ярких хоккеистов КХЛ окутано очень густым туманом. Что Кузнецов будет делать дальше? Возвращение за океан, скорее всего, исключено, в родном Челябинске Евгения, кажется, не особо-то и ждут, а какие ещё есть варианты? Кто и какими средствами решит и сможет переманить форварда к себе? Чего сейчас хочет сам нападающий, которому в мае исполнится 33 года?

Материалы по теме Опрос В каком клубе вы хотели бы увидеть Кузнецова после ухода из СКА?

Не думаю, что о его дальнейших перспективах стоит судить по последнему сезону. Всё-таки в Санкт-Петербурге с игроками могут происходить различного рода метаморфозы, которые сходят на нет, едва эти хоккеисты покидают Северную столицу. Может, и Кузнецов после ухода из СКА ещё докажет, что он – птичка высокого полёта?