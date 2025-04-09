Два камбэка с 0-3, потасовка с участием болельщиков. Как прошёл первый раунд плей-офф ВХЛ

Уже сегодня, 9 апреля, начнётся второй раунд плей-офф OLIMPBET-ВХЛ, а это значит, что пора разобрать первый раунд, который был невероятным. Во-первых, мы увидели два камбэка со счёта 0-3 – за всю историю лиги до этого было столько же героических возвращений. Во-вторых, в первом раунде были четыре семиматчевые серии, три шестиматчевые и одна пятиматчевая. Всего была сыграна 51 игра – это рекорд ВХЛ, который вряд ли будет побит в ближайшее время. В-третьих, многие команды с высоким посевом закончили выступления, уступив записным аутсайдерам.

«Металлург» Новокузнецк – «Магнитка» — 3-4

Ещё перед плей-офф, говоря об интригах, мы размышляли, сможет ли третий год подряд команда, занявшая 16-е место, выбить первую. Как мы видим, это уже входит в добрую традицию. «Магнитка», вышедшая в плей-офф в последний день благодаря осечке АКМ, начала серию, не имея никакого груза на плечах – юная магнитогорская команда уже сделала многое. Именно отсутствие давления помогло подопечным Полозова на старте – они превосходили «Металлург» и в борьбе, и в организации, и в эффективности. Логичным итогом первых двух игр в Новокузнецке стал счёт 2-0 в пользу магнитогорцев.

Третья игра, казалось, похоронила надежды новокузнечан – «Магнитка» перетерпела соперника, забила нужный гол и повела 3-0. Однако четвёртый матч вышел из привычной канвы – на оба коллектива нашло какое-то затмение. Игроки «Кузни» и «Магнитки» бесконечно удалялись, а гости, не реализовав уйму большинства, всё-таки вымучили победу.

Далее показалось, что фаворит взял быка за рога – «Металлург» сравнял счёт в серии, особенно убедительно проведя пятый матч, но в седьмом вновь предстал достаточно робкой командой. «Магнитка» с четвёртого «матчбола» закрыла серию и отправилась во второй раунд.

Отлично характеризуют эту фантастическую серию слова главного тренера «Магнитки»: «Это была суперсерия! И суперразвязка для нашей команды! Хочется поблагодарить команду «Металлург», которая действительно очень серьёзный и сильный соперник. Он заставлял нас расти в этой серии именно командой — проявлять самоотверженность, самоотдачу на протяжении всех матчей».

«Динамо» Санкт-Петербург – «Буран» — 4-3

Ещё одна пара, где фаворит вроде был ясен, однако серия приняла самый удивительный оборот. Петербуржцы, которые не очень удачно закончили сезон и дали «Кузне» выиграть регулярку, будто бы перенесли ту неудачную игру на плей-офф – «Буран» добыл три победы подряд и находился в шаге от выхода во второй раунд.

ХК «Динамо» Санкт-Петербург Фото: vhlru.ru

Но этому не суждено было сбыться – Игорь Гришин достучался до своей команды, и та начала восхождение. Хотя надо отметить и то, что «Буран» выиграл три плотных матча, где чаша весов могла качнуться в любую сторону. Что удивительно, за последующие четыре матча «Динамо» пропустило лишь одну шайбу, одержав три сухих победы.

Главный тренер петербуржцев после седьмого матча сказал: «Из ямы с ребятами все вместе вылезли — нашли в себе силы, характер, мастерство и добились первой промежуточной цели. Теперь все вместе будем двигаться дальше».

«Рубин» — «СКА-Нева» — 2-4

«СКА-Нева», как и «Магнитка», оформил выход в плей-офф только в последний день, получив в соперники одну из самых стабильных команд в истории лиги. После первого матча, который петербуржцы проиграли со счётом 2:4, было ощущение, что исход серии предопределён. Но, как это иногда бывает, команда, на которую ничего не давит, способна обыгрывать фаворита.

Так и случилось – «СКА-Нева» забрал три матча, а потом разменялся победами с командой из Тюмени. Удивительный факт – «Рубин» впервые в своей истории не смог преодолеть стадию первого раунда.

«Горняк-УГМК» — «Норильск» — 2-4

Серия «Горняка» и «Норильска» обещала стать одной из самых интересных. И командам удалось оправдать ожидания. После первого скромного матча, который закончился победой «Горняка» со счётом 2:1, команды раздухарились и начали показывать именно тот хоккей, который от них ждали.

ХК «Норильск» Фото: vhlru.ru

Правда, вряд ли это устраивало подопечных Алексеева – «Горняк» проиграл три матча с общим счётом 4:13 и оказался на грани вылета. А далее случился великий матч, который болельщики запомнят надолго – коллектив из Верхней Пышмы разнёс оппонента 12:1 и настроился на возвращение в серию. «Горняк» повторил рекорд ТХК, который обыгрывал «Кристалл» со счётом 11:0.

Однако «Норильск» ничуть не пошатнулся и шестой матч уверенно забрал. «Парни вышли после провальной игры, собрались, показали, что у них есть характер», — сказал после решающего матча главный тренер «Норильска» Владимир Гусев.

«Химик» — «Зауралье» — 4-3

Серия «Химика» и «Зауралья» не выглядела прототипом американских горок, но при этом не потеряла в зрелищности. Несмотря на несколько разгромных побед, все игры получились боевыми и равными. В качестве исключения можно выделить только третью, когда Денис Синягин не лучшим образом провёл первый период.

Однако седьмая решающая игра не особо задалась у курганцев – две пропущенные шайбы на старте третьего периода предопределили исход. Выдающимся достижением отметился защитник «Зауралья» Максим Верёвкин, который провёл 144-й матч в плей-офф ВХЛ и вышел на второе место по этому показателю.

«Югра» — «Рязань-ВДВ» — 4-1

Перед началом плей-офф многие говорили, что серия получится плотной, вязкой и где-то даже тяжёлой для просмотра. «Рязань-ВДВ», которая своей самоотверженностью добилась высокого положения в турнирной таблице, не выглядела очевидным андердогом в этой паре. Хоккей, который Кулибаба поставил команде, идеально подходит для игр на вылет.

Но ханты-мансийцы, более искушённые в кубковых делах, продемонстрировали эталонную надёжность, трижды оставив ворота в неприкосновенности. Сыграла в итоге оборотная сторона игрового стиля рязанской команды – не лучшая реализация.

«Торпедо-Горький» — «Звезда» — 4-3

«Торпедо-Горький» заходило в эту серию фаворитом – команда отлично провела регулярный чемпионат, и не было похоже, что она будет довольствоваться малым. «Звезда» же заполучила в свои ряды топового по меркам ВХЛ вратаря – Дмитрия Гамзина.

Удивительно, но серия получилась крайне малорезультативной, хотя команды не проповедуют сугубо оборонительный и надёжный хоккей. Особо плотными получились три последних матча, где было сыграно два овертайма, а в сумме заброшено лишь семь шайб.

В заключительной встрече нижегородцы заполучили усиление, так как основная команда уже закончила поход за Кубком Гагарина. Может, решающим фактором это и не стало, но помогло однозначно – «Торпедо-Горький» гремит уже в первом плей-офф.

«Челмет» — «Молот» — 4-2

Год для челябинского хоккея получается грандиозным – основная команда впервые за несколько лет всерьёз претендует на Кубок Гагарина, а сам «Челмет» уже завтра дебютирует в четвертьфинале ВХЛ. Ранее челябинцы до этой стадии не доходили.

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Но самый резонансный эпизод в этой серии получился нехоккейным – в четвёртом матче болельщики «Молота» забросали посторонними предметами тренера по физподготовке «Челмета» Никиту Складчикова и скандировали оскорбления в адрес хоккеистов соперника. При этом и сам матч был полон потасовок.

Ту встречу «Молот» выиграл, но больше пермяки не одержали ни одной победы и вновь закончили сезон поражением на стадии первого раунда.

Четвертьфинальные пары