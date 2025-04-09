Если бы Ротенберга не было, его бы стоило придумать

Пресс-конференцию Романа Ротенберга после шестого матча со СКА в прямом эфире смотрели 5000 человек, в записи – на порядок больше. Это внушительные цифры для КХЛ, где бо́льшая часть пресс-конференций – довольно скучное мероприятие с однотипными вопросами и ответами.

Но не у Ротенберга. Его прессухи — это отдельный вид искусства. На них он вступает в жаркие дискуссии с журналистами, провоцирует, зачастую едва не переходя грань, подаёт идеи для названия личных телеграм-каналов (по крайней мере, двое журналистов ими воспользовались), сам задаёт вопросы, приводит небанальную статистику (пусть многие над ней и смеются), показывает видео спорных моментов, дарит будильники…

Где ещё такое встретишь? Какой тренер одним своим появлением, любым словом вызывает столько интереса? Нет, конечно, ярко выступить могут и другие – вспомнить хотя бы недавний монолог Андрея Разина про «жеманных тварей», но это всё эпизодически. Ротенберг даёт стране угля, а публике – новые поводы для обсуждения каждый день.

Роман Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если смотреть статистику «Чемпионата», то Ротенберг по популярности в разы опережает всех остальных тренеров КХЛ. Один мой коллега любит поныть, что Роман Борисович плох тем, что переводит разговор от, собственно, хоккея в сторону шоу и вместо серьёзной дискуссии о тактике и прочем генерирует «бред».

Но ведь это – тоже нужно, причём вам самим. Если бы не было общественного запроса, не было бы и такого Ротенберга. Но народ требует хлеба и зрелищ, «кефира и каши», «ленинградских улиц», «канадских провокаторов» и «журналистов из Бостона». Кого ещё в КХЛ так активно разбирают на цитаты, которые потом уходят в народ?

И нам, прессе, тоже нужно. Иначе тратили бы журналисты время на придумывание подарков для него? Классный тренд, кстати, который потихоньку может охватить всю лигу – недавно, например, книгу подарили и Дмитрию Квартальнову.

Шушукались бы между собой в ожидании пресс-конференции: «Хочу получить будильник, интересно, подарит мне?» Романа Борисовича есть за что ругать (нет таких людей, кого не за что), но за пыл, рвение и задор его можно только похвалить.

Никто в КХЛ не даёт в одиночку столько инфоповодов, сколько один Ротенберг. Это же сколько надо иметь энтузиазма, чтобы без устали на протяжении уже нескольких лет заставлять говорить о себе и о хоккее даже тех, кто максимально далёк от этой игры?

Роман Ротенберг дарит журналисту будильник Фото: ska.ru

Благодаря ему о КХЛ узнают люди, которые без этого и не услышали бы о ней. Он уже вышел далеко за локальные рамки лиги и оказался в поле глобального дискурса. Он – в «рилсах», «тик-токах», «ютубах», его цитаты видят домохозяйки и пенсионеры.

Каждый матч СКА – это событие, к которому приковано максимальное внимание. Кто-то вообще следил за серией «Локомотива» с «Торпедо» (не в обиду этим клубам?). Помнит, что говорили после матчей тренеры?

За серией СКА следили все. Как и весь сезон следят за этим клубом.

Так что давайте признаемся честно, прежде всего – самим себе. Без Ротенберга в КХЛ было бы скучно. И если бы его не было, то его стоило бы придумать.