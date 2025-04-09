Отомстят ли «Трактору» бывшие? Ждать ли реванш Омска? Превью второго раунда Кубка Гагарина

Второй раунд — потенциально самое интересное время в плей-офф: это время, когда начинают отсеиваться те, о ком такого нельзя было подумать осенью, а у команд ещё достаточно сил. С чем же подходят к этому этапу восемь оставшихся команд?

«Трактор» — «Динамо» Мн

Уже приходится читать о том, что это «самая предсказуемая серия». Уже не все помнят это, однако ведь такое писалось и про серию с «Адмиралом», да и сам «Трактор» год назад был аутсайдером в серии с «Динамо», но московским.

В первом раунде кучу проблем «Трактору» доставили бывшие игроки команды. Сейчас легче тоже не будет. Роберт Хэмилтон в своё время странно ушёл из «Трактора» после первых же проблем, а «Трактор» до сих пор как будто полноценно не компенсировал его функционал атакующего защитника. Однако даже это не сравнится с историей Василия Демченко: челябинский воспитанник в своё время здорово подтаскивал «Трактор», но после первых же проблем уехал в список отказов. Представляете, какая там мотивация? Даже покруче бурно праздновавшего голы Сошникова будет.

Вратарская дуэль — вообще ключевая часть этой битвы. Зак Фукале только в шестом матче первого раунда, когда он вышел на замену, напомнил себя образца из прошлогоднего плей-офф и подтащил всё. Канадец очень неровно смотрелся в начале серии и уступил место в воротах Сергею Мыльникову, который получил травму уже в первом периоде после выхода в роли первого номера. Бенуа Гру уже сказал, что Сергей пройдёт обследование, однако кадры с хромающим голкипером явно оптимизма не вселяют.

Василий Демченко Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Обе команды по ходу плей-офф смогли закалиться. Проблемы, которые преодолевал «Трактор», и так понятны, а минчан в какой-то момент начали просто бить. Возможно, старые версии «Динамо» при 2-2 в серии и чудес от Просветова в четвёртом матче развалились бы, но в пятой игре команда Квартальнова перестроилась и уже в первом периоде выкинула ЦСКА за канаты ринга.

Главной проблемой, которую надо будет решать обеим командам, будет прямолинейность. Команды Квартальнова не первый сезон бьются головой о стену в решающие моменты плей-офф, когда надо проявить хитрость — и это явно побочный эффект тренерского стиля, который так просто не убрать. Однако и «Трактор» Гру в кризисные моменты начинал точно так же стучаться в закрытую дверь, нанося плохие броски с любых позиций. Кто окажется хитрее, тот и победит.

«Ак Барс» — «Динамо»

Зинэтула Билялетдинов в этом плей-офф консультирует «Ак Барс»: с учётом динамовского прошлого ЗХБ четвертьфинальную серию можно называть «битвой имени Билялетдинова». Это даже не первая серия соперников в КХЛ, которые встречались в полуфинале первого сезона КХЛ. Состав москвичей был даже в чём-то более звёздным, а особую пикантность серии придавало то, что Сергей Зиновьев, покинувший Казань со скандалом, выходил против бывших одноклубников. Тогда серию забрал «Ак Барс».

«Ак Барс» в первом раунде произвёл странное впечатление. В своих пиковых матчах казанский клуб был сильнее «Автомобилиста», но в целом слишком часто по серии «барсы» сбивались на крайне осторожный, пассивный и предсказуемый хоккей, хотя «Авто» в таком стиле переиграть было нельзя. Коллеги пишут, что в пятом матче обычно спокойный и сдержанный Гатиятулин вышел из себя во втором перерыве, устроив разнос команде. Это подтверждается тем, что главный тренер казанцев перед шестой встречей пошёл на нетипичные для себя изменения, отправив в запас опытных, но игравших бледно Коршкова и Кошелева.

MVP казанского клуба в первом раунде стал Кирилл Семёнов, который не только набирал очки, но и выигрывал точку, проделывал кучу черновой работы и бился в меньшинстве. Искривший в регулярке Артём Галимов очков набрал не так много, однако на площадке чаще был заметен, чем нет, и в отдельных моментах только его техника оживляла уныловатый хоккей казанцев. При этом появление в составе молодых и цепких Бровкина и Замалтдинова вместо указанных выше игроков оживило и нижние звенья, добавив им энергии.

Первая встреча соперников в плей-офф КХЛ в 2009-м Фото: photo.khl.ru

У «Динамо» же всё вполне хорошо. Лидеры забивают в нужные моменты, Комтуа и Пакетт и провоцируют, и принимают решающее участие в атаках, игроки нижних звеньев бьются, защитники чётко делят обязанности, оба вратаря не дали слабины — Владислав Подъяпольский сильно вернулся в состав посреди серии, выиграв решающий матч против СКА. До появления у соперника Александра Никишина динамовцы вообще шли к тому, чтобы относительно быстро закончить эту серию. Никишина у «Ак Барса» нет.

Серия «Автомобилиста» и «Ак Барса» очень напомнила серию «Авто» с «Магниткой» двухлетней давности: тогда «Металлург» тоже прошёл на волоске в седьмом матче и без шансов сгорел «Авангарду» во втором раунде. «Ак Барсу», чтобы избежать такой судьбы, надо играть на уровне первых месяцев регулярки, со скоростью и давлением — и делать это с первых же смен. «Динамо» ничего лишнего придумывать не надо.

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Пожалуй, самая непредсказуемая серия второго раунда в плане потенциального развития событий. Обе команды выглядят в моментах слишком уж хаотично — и даже сложно было поверить за месяц перед плей-офф, что одна из них станет минимум медалистом.

«Спартак» два года подряд проходит «Северсталь», и оба года казалось, что это для красно-белых будет непросто. Однако всё заканчивалось со счётом 4-1, и в этом году «Северсталь» по ходу матчей дважды просто ломалась, а ещё один раз проиграла вратарю, как говорил главный тренер. При этом год назад ожидалось, что серия с «Металлургом» тоже будет весёлой-атакующей, но в реальности тогда «Магнитка» с первых же матчей засушила «Спартак» (и не только благодаря Набокову).

При этом если у тройки Морозова в новом сезоне, в отличие от прошлого, начались весёлые приключения с периодической отправкой в запас, то в целом глубина состава команды стала намного лучше. Прорывные сезоны выдали Пашин, уже списанный многими Рубцов, Ружичка при своём немаленьком «минусе» всегда выглядит отличным вариантом при завершении, а Галимов, Беляев и Филин дают энергию и страсть. Разве что защита у «Спартака» слишком молодая: не хватает травмированного Чайковски.

Матч соперников в регулярке Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Салават» же сам себе нашёл кучу проблем. Пожалуй, судьбу седьмой игры в первую очередь решили даже не параллаксы, а то, что «Сибирь» на матч выходила, потеряв целое звено важных игроков — в ином случае легко представить, что нервы могли и дрогнуть. Опять же, очень повезло Самонову, что шайбу он выгреб с самой ленточки: ему могли бы и припомнить две нестабильные серии против «Адмирала» и «Трактора». Впрочем, после седьмой игры выдохнула вся Уфа.

В этом противостоянии домашний старт и в целом преимущество своей площадки видятся главными плюсами «СЮ»: в регулярке мы прекрасно увидели, как это важно, да и в плей-офф уфимцы проиграли в Новосибирске все три матча, забив за 180 минут три шайбы. Те минусы, о которых можно было догадываться весь сезон, никуда после старта плей-офф не испарились — и надежда здесь только на то, что Виктор Козлов, к которому готовы ехать легионеры, в решающий момент до них достучится.

«Локомотив» — «Авангард»

«Просто здравствуй, просто как дела?». Семиматчевый триллер в Омске подарил нам отставку главного тренера по ходу серии, кадры с бешено заряжающим трибуны Сергеем Звягиным и конец, который до старта серии выглядел немного предсказуемым. Теперь на манеже те же, но одна из сторон успела сильно измениться.

По «Локомотиву» даже сложно сделать какие-то выводы после первого раунда. В прошлом году проход ЦСКА получился непростым: пришлось ломать и сопротивление соперника, и самих себя после сухого старта серии. А сейчас серия с «Торпедо» получилась слегка прогулочной: не надо было напрягаться на все сто и даже на меньший процент — ну «Локо» и не напрягался. Кроме того, самое быстрое окончание серии среди конкурентов тоже может охладить команду.

«Авангард», наоборот, предсказуемо помучился с «Металлургом», но прошёл дальше. Краткое содержание серии: «Магнитка» была в порядке, но «Авангард» был в полном порядке. Если в регулярке мы видели давящий и прессингующий омский клуб, то в плей-офф в нужные моменты Буше включал те тактические настройки, из-за которых в НХЛ он приобрёл репутацию сверхоборонительного тренера.

Как Ги Буше сыграет против Игоря Никитина? Фото: Дмитрий Лошакрев, photo.khl.ru

Икс-фактор для «ястребов» — статус Майкла Маклауда. Канадцу в Омске не надо было тянуть всю игру звена на себе, и он смог стать улучшенной версией Корбана Найта. Однако канадское правосудие не интересуется количеством выигранных вбрасываний Майкла: судебное заседание состоится как раз в те дни, когда могут пройти решающие матчи этой серии, а улетать из России надо будет ещё раньше. «Авангарду» нужны юридические чудеса.

«Локомотив» посмотрится почти что в зеркало — и увидит там такую же обученную команду, которая готова сочетать отрезки яростного прессинга с режимом энергосбережения. Преимущество Никитина — в давней сыгранности этой команды. У Буше есть преимущество в количестве игроков, которые могут придумать нестандартные решения. Что из этого окажется важнее в нужный момент, вообще загадка.