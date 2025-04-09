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Сравнение Овечкина и Кросби, стал ли Овечкин лучше Кросби после рекорда, противостояние, вражда и дружба Овечкина и Кросби

Долгожданная развязка. Овечкин выиграл многолетнее противостояние с Кросби?
Владимир Лаевский
Сравнение Овечкина и Кросби
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Ответ может удивить.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Великая погоня наконец-то завершена.

Теперь нам предстоит осознать произошедшее и понять реальное место Ови в истории хоккея. Однако даже тут среди первых мыслей в голову приходит тема, которая всегда находится где-то рядом. Тема Бэтмена и его Джокера. Тема великого противостояния, однажды спасшего НХЛ.

Тема Овечкина и Кросби.

Теперь, после покорения рекорда Гретцки, уже точно можно сказать, что Алекс лучше Сида? Великая битва двух легенд завершилась победой Ови?

Вопрос, который, казалось, останется вечным, получил новые вводные данные. И стал значительно сложнее.

В ходе сезона-2024/2025 североамериканские издания активно выпускали рейтинги лучших хоккеистов XXI века. The Score, Sportsnet, ESPN, Daily Faceoff и другие составляли свои топы. Многое менялось, но от списка к списку одно оставалось неизменным: Кросби — первый, Овечкин — второй.

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Более того, даже в нашем топе — исключительно о российских хоккеистах — в начале 2024 года капитан «Вашингтона» оказался лишь серебряным призёром.

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Получается, теперь, когда Овечкин официально стал лучшим снайпером в истории НХЛ, он может и должен наконец обойти Кросби?

На самом деле это крайне непростой вопрос. Тут многое зависит от того, какими критериями мы пользуемся при оценке достижений хоккеистов.

Давайте сравним двух легенд.

Для начала возьмём личные награды, но только из числа крупных:

НаградаСидОви
«Арт Росс»21
«Харт Трофи»23
«Морис Ришар»29
«Тед Линдсей»33
«Колдер»1
«Конн Смайт»21
Место в списке 100 величайших игроков НХЛ, по мнению лиги1 (2017)1 (2017)

Жирным выделены трофеи, в которых Ови оказался лучше, курсивом — Сид.

Тут мы видим небольшой перевес в плане разнообразия трофеев в пользу Овечкина. При этом по количеству наград (а попадание в топ-100 от НХЛ мы определённо учитываем как награду) нападающий «Вашингтона» значительно опережает Кросби: 19 против 12.

Отдельное внимание стоит уделить двум самым престижным трофеям: «Харту» и «Конн Смайту». Если упростить, первый вручается лучшему игроку регулярного чемпионата, второй — лучшему игроку плей-офф. «Хартов» больше у Ови, однако по «Конн Смайтам» Сид обходит капитана «столичных». И, вероятно, второй приз всё же несколько престижнее. Хотя бы из-за того, что до Кросби только пять хоккеистов выигрывали его больше одного раза — почти за 60 лет с момента учреждения трофея в сезоне-1964/1965. Естественно, Сидни — единственный такой игрок в XXI веке.

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Теперь обратим внимание на командные успехи.

ТурнирСидОви
Приз принца Уэльского41
Кубок Стэнли31
Президентский кубок3

Тут победа за Кросби. Капитан «Питтсбурга» ни разу не выигрывал регулярный чемпионат, но мало кто всерьёз рассматривает Президентский кубок как серьёзный трофей. То же самое касается и Приза принца Уэльского, вручаемого за победу в Восточной конференции НХЛ.

А вот по Кубкам Стэнли тут полное доминирование Сидни. Три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) плюс ещё один финал (2008) против одного Кубка Стэнли (2018). Абсолютная победа канадца.

Сидни Кросби и Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Сидни Кросби и Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Фото: Getty Images

Важно оценить и результаты со сборной.

ТурнирСидОви
МЧМ1 (2005)1 (2003)
ЧМ13
ОИ2
Кубок мира1
Турнир четырёх наций1

Здесь Овечкин опередил своего соперника только по количеству побед на чемпионатах мира. По всем остальным параметрам нападающий «Пингвинз» полностью переиграл своего оппонента. Включая, конечно же, два золота Олимпиад и голы в финалах обеих.

Вот и выходит, что перевес на стороне Сида.

Однако тут как раз и включается личная статистика.

Кросби уже входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории и с большой вероятностью к моменту завершения контракта в конце сезона-2026/2027 будет в топ-5 или даже топ-4. За ближайшие два года (плюс оставшиеся матчи текущей регулярки) ему потребуется набрать около 120 очков, чтобы обойти идущего пятым Рона Фрэнсиса, и около 170, чтобы обогнать Горди Хоу. В идеале Сидни может побороться и с Яромиром Ягром за второе место в истории НХЛ.

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Овечкин точно войдёт в топ-10, но вряд ли сумеет подняться выше девятой строчки (до идущего восьмым Марио Лемье более 100 очков).

В то же время на стороне Алекса титул лучшего снайпера в истории НХЛ, что, очевидно, крайне мощное достижение. Оно перекрывает любой трофей, любое достижение Сида. Однако, чтобы ответить на главный вопрос, нам необходимо рассматривать все успехи и неудачи хоккеистов вместе.

И как раз тут возникает главная сложность. Во многом из-за того, что важность того или иного достижения субъективна. Для одних в спорте главное — командные трофеи. Для других — индивидуальные призы. Для третьих — личная статистика. Для четвёртых — успехи со сборной. Для пятых — влияние на спорт, так называемое наследие.

Каждый из этих параметров действительно важен. И можно было бы их объединить, подсчитать всё, однако непонятно, какая «стоимость» будет у каждого.

Сидни Кросби и Александр Овечкин

Сидни Кросби и Александр Овечкин

Фото: World Cup of Hockey via Getty Images

С одной стороны, у Кросби значительно больше Кубков Стэнли — а это вроде как главный трофей в лучшей лиге мира. С другой — у Овечкина тоже есть Кубок, но вдобавок он сумел побить Вечный рекорд и обойти лучшего хоккеиста в истории. В то же время Сид хорошо себя показал на Олимпиадах, да и по некоторой статистике превосходит Алекса…

В общем, рекорд Ови лишь усложнил ситуацию. Однако теперь есть более чем законные основания считать его лучшим хоккеистом XXI века — лучше, чем Кросби. Но и приверженцы противоположной позиции имеют достаточно легитимные основания давать совершенно иную оценку.

Но ведь Александр и Сидни очень похожи. Они переживали свои спады, свои разочарования, они спасали свои клубы, делая из аутсайдеров и лузеров топы и великие команды. Они вдвоём спасли НХЛ, когда лига нуждалась в героях, в великом противостоянии больше всего.

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В конце концов, они всю карьеру посвятили своим командам и всегда выкладывались ради них на полную. И они оба повлияли на хоккей, став для тысяч или даже миллионов парней и девушек кумирами и образцами для подражания.

И смогли показать, что лучшее соперничество — то, которое так или иначе заканчивается тёплыми, уважительными и даже дружескими отношениями.

Пожалуй, это главное, о чём нужно подумать в контексте этого противостояния.

Так выиграл ли Овечкин битву, занявшую два десятилетия, у Кросби? Если кто-то ответит положительно, вряд ли это вызовет большие вопросы. Если кто-то даст отрицательный ответ, то и у него будут законные основания для этого.

Однако, если взглянуть объективно, теперь Овечкин, вероятно, встал на одну ступеньку с Кросби.

Наконец-то они поравнялись. Даже спустя почти 20 лет ожесточённого соперничества, переросшего в дружбу, ни один не намерен отпускать своего заклятого друга далеко вперёд.

И, есть ощущение, величайшее противостояние ещё совсем не завершено.

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