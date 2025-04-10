Какое возвращение Капризова! Оформил дубль, закончив безумный матч НХЛ с 15 голами

Эффектная точка от россиянина в игре с невероятным сценарием, покером Эрикссона Эка и хет-триком Селебрини.

Кирилл Капризов в нынешнем сезоне НХЛ впервые в своей карьере столкнулся с серьёзной травмой. Повреждение нижней части тела в совокупности с операцией и последующим восстановлением вынудили россиянина, успевшего в 37 матчах набрать 52 (23+29) очка, пропустить долгих два с половиной месяца. Лидер «Миннесоты» не играл с 27 января, и вот в домашнем матче с «Сан-Хосе» состоялось возвращение Кирилла на лёд. Весьма вовремя, ведь «дикарям» в концовке регулярки необходимо сохранить своё место в плей-офф, и Капризов уж точно должен помочь команде в выполнении этой задачи.

Как положено главной звезде клуба, Капризов отметил возвращение на лёд голом. В концовке второго периода «Миннесота», уступая в счёте, получила двойное большинство, и Кирилл точным броском из круга вбрасывания пробил Александра Георгиева.

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Но эффект от долгожданного гола Капризова мог смазаться на фоне совершенно безумного сценария игры и обилия заброшенных шайб. «Акулы» открыли счёт, «Миннесота» уже в первом периоде вышла вперёд, но ближе к середине встречи «Сан-Хосе» отыгрался благодаря 22-й шайбе в сезоне первого номера драфта Маклина Селебрини.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

Через 18 секунд после вбрасывания в центре площадки «Миннесота» вновь повела – Йоэль Эрикссон Эк запихал шайбу за спину Георгиеву. Однако спустя пять минут «Сан-Хосе» уже выигрывал! Грундстрём сделал 3:3, а Селебрини, оформив дубль, – 3:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

Тут-то лидеры «Уайлд» взялись за дело с удвоенной силой и сокрушили и без того хлипкую оборону «акул», которые ещё и стали без конца нарушать правила. Капризов сравнял счёт, а затем на авансцену вышел Эрикссон Эк. За две с половиной минуты в концовке второго и начале третьего периодов швед забросил трижды подряд, оформив таким образом покер! Интересно, что три гола из четырёх Эрикссон Эк забил в похожем стиле, яростно работая на пятаке «Сан-Хосе».

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Впрочем, это был лишь один из поворотов сюжета этой безумной игры. Эрикссон Эк превратил для «Миннесоты» 4:4 в 7:4, а затем «Сан-Хосе» бросился в погоню, амбассадорами которой стали Селебрини и Николай Коваленко. Сначала забил российский форвард, получив передачу от канадского таланта из-за ворот.

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Затем уже сам Селебрини оформил хет-трик и сократил отставание в счёте до минимума, использовав великолепную передачу защитника Уилла Смита.

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А на последней минуте основного времени Селебрини уже в роли ассистента поучаствовал в атаке, которую отличным броском завершил всё тот же Смит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

7:7! Великолепный хоккей, шикарные перформансы Эрикссона Эка и Селебрини. Молодой канадец набрал 5 (3+2) очков за игру, выдав пока лучший матч в своей начинающейся карьере в НХЛ. Однако последнее слово в этой встрече всё-таки осталось за «Миннесотой». И за Капризовым! В начале овертайма российский форвард зашёл с шайбой в зону, затем исполнил нехитрый трюк отдал-открылся и броском в касание забил восьмой гол «Уайлд» в этой встрече, зафиксировав важнейшую для «дикарей» победу.

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Фантастическая игра закончилась для «Миннесоты» хэппи-эндом. А Капризов, набравший в этой встрече 3 (2+1) очка, показал, что он вернулся, чтобы снова тащить «дикарей».