Молодой российский феномен отправляется покорять НХЛ. Что ждёт Демидова в «Монреале»?

На днях Континентальная хоккейная лига потеряла одного из самых ярких молодых игроков за последние годы – Иван Демидов и СКА досрочно расторгли соглашение, истекавшее в мае, благодаря чему 19-летний нападающий смог отправиться в Канаду, где его с распростёртыми объятиями уже ждал «Монреаль».

«Канадиенс», задрафтовавшие российского таланта под общим пятым номером год назад, решили не ждать следующего сезона, чтобы заиграть его у себя в команде, и пригласили Ивана к себе прямо сейчас, аккурат под конец регулярного чемпионата и начало розыгрыша Кубка Стэнли, к попаданию в который они невероятно близки.

Сказать, что местные болельщики в восторге от скорого дебюта Демидова в их любимой команде, значит не сказать ничего. После объявления о подписании трёхлетнего контракта с россиянином в соцсетях с новой силой загорелась «Демидовомания», которая перенеслась и на улицы Монреаля – болельщики хвастались джерси с фамилией талантливого новичка «хабс» и распевали сочинённую в его честь песню. А ведь он ещё даже не сыграл ни одного матча!

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Прошедший сезон для Ивана дебютным полноценным в КХЛ, и, к сожалению, мы ещё до его начала знали, что на какое-то время (может, и навсегда?) он же станет и последним – в вышедшем в августе интервью «Чемпионату» Демидов заявил, что собирается уехать в «Монреаль» в этом году и что он готов пробиваться туда даже через АХЛ (чего ему делать, очевидно, не придётся). В этом плане немного забавно, что за каких-то два дня до официального ухода Демидова из СКА Роман Ротенберг пообещал приложить все усилия, чтобы удержать его в России. Хотя, повторюсь, было очевидно, что оставаться здесь Ваня не собирался.

При этом хорошо, что Демидову не стали чинить никаких препятствий по отъезду и отпустили его практически сразу же по окончании плей-офф и не стали отправлять на помощь «Неве» или «СКА-1946». Иван, конечно, навёл бы шороху в ВХЛ или МХЛ, но эти лиги он уже очень давно перерос – в каком-то смысле его спуск туда выглядел бы издевательством.

Да и в целом история форварда в СКА получилась гораздо более светлой, чем у других молодых игроков на истекающих контрактах – Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Василия Подколзина, Фёдора Свечкова, Никиты Чибрикова, Ярослава Аскарова и других, которым в основе такого доверия не оказывали.

Демидову дали играть в первой команде, чего не получили его, с позволения сказать, предшественники, познавшие на себе всю «пользу» от ссылок вниз. Здесь главному тренеру армейцев, пусть и с небольшими оговорками – всё-таки, по ходу сезона Иван оказывался и в нижних звеньях, и на позиции 13-го нападающего, и даже вне заявки, – но ставим плюс.

Арсений Грицюк, Иван Демидов и Александр Никишин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

19-летнего нападающего, как ни крути, и СКА, и всей КХЛ будет очень сильно не хватать – ни один хоккеист в этом сезоне не заставлял в изумлении хвататься за голову так же часто, как он. Свой игровой стиль Иван успешно перенёс из молодёжки на взрослый уровень без потерь в качестве. Ещё и с ходу стал лучшим бомбардиром СКА как в регулярке (единолично), так и в плей-офф (с Арсением Грицюком). И это при среднем игровом времени 14 минут. Феномен, не иначе. Страшно представить, что было бы с петербуржцами в этом сезоне без него. Хотя мы могли видеть это в отдельных матчах.

Будет ли он так же эффективен в НХЛ и какие у него вообще перспективы в «Монреале»?

Давайте так: «хабс» подписали контракт с Иваном уже сейчас явно не для того, чтобы мариновать его в запасе, заявлять на игры 13-м нападающим или же усилять фарм-клуб в АХЛ. В НХЛ вообще существует трепетное отношение к игрокам, выбранным так высоко. Тем более, когда речь идёт о хоккеисте, который только что выдал мощнейший дебютный сезон во второй сильнейшей лиге в мире и провёл впечатляющий, пусть и короткий плей-офф.

На Демидова в основе рассчитывают не только болельщики и пресса, но и руководство с тренерским штабом. Не зря же в декабре в Санкт-Петербург прилетели целый генеральный менеджер «Монреаля» Кент Джонсон и специальный советник по хоккейным операциям Венсан Лекавалье. Ради абы кого командировки такого уровня не проводятся – в клубе на Ивана точно возлагают очень большие надежды.

Демидов уже определился с номером: Видео Стал известен номер, под которым будет играть Иван Демидов в «Монреале»

И в этом же есть обратная сторона – давление в Канаде, да ещё и в Монреале для него будет беспрецедентным. Из всех 32 клубов НХЛ Ивану повезло попасть в тот, где хоккей – не просто вид спорта, а целый культ, образ жизни. В конце концов, это место называют хоккейной Меккой не просто так. В далеко не самом «больном» хоккеем Санкт-Петербурге такого внимания со всех сторон он не получал, хотя явно этого заслуживал. Но в Квебеке его ждёт совершенно другая жизнь как на льду, так и за его пределами.

К счастью, Демидов – именно тот хоккеист, который может выдержать всё это давление. О его личных качествах уже не раз хорошо отзывались как мои, так и его коллеги, а также руководители различных клубов по обе стороны океана. И никаких сомнений в том, что Иван с честью пройдёт через все связанные с повышенным вниманием испытания, лично у меня не возникает. А уж в его хоккейных качествах их, кажется, после такого захода в КХЛ и вовсе быть не может.

Ещё один хороший знак для Демидова – «Канадиенс» ожили. Если год назад казалось, что Иван поедет в строящуюся команду с сомнительными краткосрочными перспективами (не «Сан-Хосе» или «Чикаго», конечно, но тоже не самый привлекательный вариант), то сейчас это вполне себе интересный коллектив, который готовится впервые с 2021 года принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Когда Иван дебютирует в НХЛ? Стало известно, когда может дебютировать в НХЛ Иван Демидов

«Монреаль» выиграл в шести последних матчах, дважды на этом отрезке обыграв действующих чемпионов из «Флориды» – потрепать нервы условному «Вашингтону», который пока что является наиболее вероятным соперником канадцев в случае их выхода в плей-офф (а ведь «Канадиенс на 98% уже там), он явно может.

Ещё пара моментов, говорящих о привлекательности проекта, новым кирпичиком которого стал Иван – моложе «хабс» в НХЛ сейчас только «Баффало», при этом канадцы, в отличие от «клинков», уже дают результат. Судзуки, Кофилд, Слафковски, Хатсон и вот теперь Демидов – будущее у «Монреаля» может быть очень ярким. И да, Мартен Сан-Луи ставит атакующий хоккей и позволяет своим молодым игрокам ошибаться, не отправляя их в АХЛ за любой промах. Поэтому есть уверенность, что Иван, который умеет творить чудеса на льду, уехал всерьёз и надолго. И остаётся лишь пожелать ему удачи на этом пути.