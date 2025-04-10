«Надо быть мужиком и не искать себе оправданий». Беседа с форвардом «Динамо» о проходе СКА

В первом раунде плей-офф КХЛ московское «Динамо» выбило из борьбы СКА (4-2) – армейский клуб впервые с 2010 года не смог преодолеть барьер 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина. 8 апреля команда Алексея Кудашова после выходных возобновила тренировочный процесс, начав подготовку к серии второго раунда с «Ак Барсом».

Что вчера сказал Алексей Кудашов о проходе СКА: Главный тренер московского «Динамо» оценил выступление команды в серии плей-офф со СКА

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» нападающий столичного клуба Дмитрий Рашевский критически оценил свою игру в серии со СКА, прокомментировал инцидент с защитником армейского клуба Андреем Педаном, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим бывшим партнёром по звену, а ныне форвардом казанского клуба Эриком О’Деллом.

«Не могу осуждать Педана. В плей-офф друзей нет – тут идёт битва»

— Как переживал серию со СКА, потому что ты вряд ли можешь быть доволен своей игрой?

— Да, игру показал действительно неважную. Были моменты, было давление. Может быть, где-то ментально и не справился с эмоциональным и физическим напряжением. Сейчас сделал выводы, буду настраиваться совершенно по-другому и иначе готовиться к серии второго раунда. Теперь ставки уже повыше. Уверен, что покажу лучшую игру, чем в первом раунде.

— Тот момент из первого матча серии, когда в начале третьего периода защитник СКА Андрей Педан сыграл откровенно по-хамски, ударив тебя клюшкой по голове, не выбил из колеи? На следующий матч тебе пришлось выйти в защитной маске.

— На самом деле, в маске действительно не очень привычно играть, особенно тем ребятам, которые уже несколько лет катаются с визором. Был дискомфорт. Но это не оправдание, поэтому и не стану оправдываться. Не буду говорить, что мне что-то мешало или что у меня что-то болело.

Вчера (интервью записывалось 9 апреля. — Прим. «Чемпионата») смотрел матч «Салавата Юлаева» и «Сибири». Когда увидел одного из игроков новосибирской команды, то мне стало страшно – на нём живого места не было, а он терпел и играл. Мне 24 года. Пора становиться мужиком и уметь терпеть. Всё-таки уже не такой молодой игрок – нужно показывать свою стойкость, характер и что могу выдавать результат, несмотря на определённое давление.

Дмитрий Рашевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Закрывая тему с Педаном: ожидал, что твой бывший одноклубник может вот так сыграть в том эпизоде? Или, в принципе, в плей-офф все средства хороши?

— Не могу его осуждать и не могу говорить, что у него была какая-то тренерская установка. На пятаке там был сложный момент. Слышал, как он говорил – не мне, но другим ребятам – что хотел просто меня оттолкнуть, однако из-за того, что я сам тянулся к шайбе и пытался затолкнуть её в ворота, он попал мне по лицу.

Он нормальный парень. Мы с ним в очень хороших отношениях. Но в плей-офф идёт битва, и тут уже нет друзей. У меня нет никаких обид на него. Это хоккей. Хочу пожелать ему, чтобы в дальнейшем у него всё отлично сложилось.

«Собаки лают – караван идёт. Мы доказали, что сильнее СКА в этой серии»

— Как удавалось абстрагироваться от околохоккейных вещей, которые преобладали в серии со СКА. Были жесты в вашу сторону, были высказывания про «сбитых лётчиков» и «хоккеистов из АХЛ». Вы это старались не замечать или, наоборот, использовали в качестве дополнительной мотивации?

— Тут всё просто. У нас рабочая команда: головы опустили и работаем. Нас не должно задевать, кто и что говорит. Мы должны доказывать всё результатом. Мы это и сделали, доказав, что были сильнее в этой серии. Нам этого достаточно для душевного спокойствия. Знаете, как говорится, собаки лают – караван идёт. Мы доказали делом, и это самое главное. Прошли дальше, чему очень рады.

— Что стало ключевым фактором, благодаря которому вам удалось выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина?

— Дисциплина. Самопожертвование. Командная сплочённость.

«Скорее всего, гол СКА в НХЛ бы засчитали, но в КХЛ всё строже, и судьи сделали всё правильно»

— Прошла уже неделя с того матча, а из стана СКА до сих пор доносятся сетования относительного спорного момента с отменённым голом Михаила Воробьёва в овертайме четвёртого матча серии. Как ты видел тот эпизод?

— Если сравнивать две лиги – КХЛ и НХЛ – то за океаном такой гол, скорее всего, засчитали бы. Там забивают много подобных голов, и судьи относятся к этому иначе. У нас в лиге всё строже, поэтому моё мнение – гола не было, потому что нашего вратаря затолкали в ворота вместе с шайбой. Считаю, что судьи сделали всё правильно, приняв верное решение. Отмена этого гола придала нам ещё больше уверенности, и впоследствии мы победили в той игре.

— Год назад «Динамо» в первом раунде также в шестиматчевой серии выбило из борьбы минское «Динамо», но серия с «Трактором» затем не задалась с самого начала. Что нужно сделать на сей раз, чтобы избежать повторения прошлогодней истории?

— В прошлом году, когда прошли минское «Динамо», у нас возникло ощущение, что мы непобедимы и что у нас всё начнёт получаться. Вышли на «Трактор», и оказалось так, что их вратарь был фактически непробиваем. Если посмотреть на содержание тех матчей, то мы доминировали и наносили по 40+ бросков, но не могли забить гол. Всё упирается в работу и желание. Сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться и не допустить тех ошибок. Нужно спокойно выходить на лёд и играть в свой хоккей.

Хоккеисты московского «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Впереди серия с «Ак Барсом», где впервые в карьере ты встретишься с Эриком О’Деллом в качестве соперника на льду, а не своего партнёра. Что это будут за ощущения?

— Даже если Эрик будет пытаться залезть мне под кожу, то не смогу на него злиться. Буду только улыбаться, потому что он человек, с которым я столько времени отыграл – почти всю свою карьеру в КХЛ. Но не думаю, что он будет как-то грязно играть против меня. Рассчитываю на честную борьбу. Надеюсь, что во всей серии обойдётся без «грязи», без травм и что победит сильнейший.