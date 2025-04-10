Каким теперь будет состав ЦСКА? Чистки и усиление просто необходимы

В прошлое межсезонье в ЦСКА затеяли глобальную перестройку. Скажем прямо: результата она пока не принесла, да и не могла принести за столь короткий срок. Посмотрите за схожими процессами в НХЛ и сразу всё поймёте. Там команды, выигрывавшие несколько Кубков Стэнли, позднее годами приходят в себя.

ЦСКА — исторически клуб с чемпионскими амбициями, поэтому ждать пять или шесть лет здесь никто не будет. Но и рубить с плеча после первого же «обновлённого» для москвичей года (у Сергея Фёдорова была совершенно другая команда) тоже не стоит. Рассказываем об изменениях, которые, на наш взгляд, необходимы команде Ильи Воробьёва на следующий сезон.

Тренерский штаб

Тренерский штаб нуждается в усилении. Например, остро стоит вопрос в хорошем специалисте по защитникам, которым мог стать Анвар Гатиятулин, но не сложилось, так как человека позвали в «Ак Барс» на роль главного тренера. Обязательно нужно оставить главного тренера Илью Воробьёва, у которого огромный опыт работы в КХЛ и сборной России, четыре финала Кубка Гагарина, из них два — победные. Сейчас тренеров подобного уровня найти объективно сложно, а ходить по кругу и через год просить вернуться Сергея Фёдорова — так себе идея. Пусть Воробьёв спокойно занимается своим делом и строит команду.

Вратари

Для хорошего выступления в плей-офф нужен сильный вратарь. Иван Просветов имеет опыт выступлений в Северной Америке, но статистика говорит о том, что пропускал он там стабильно много и надёжностью не отличался. Дмитрия Гамзина переподписали ещё на два года, однако сейчас это не голкипер для борьбы за чемпионство, а в большей степени бэкап. С Павлом Хомченко продлевать истекающий контракт нет никакого смысла.

Защитники

Здесь соглашения истекают у Кристиана Яроша и Фредрика Классона — с обоими нужно прощаться. Вообще, легионерские позиции в топ-клубах (да и в целом в командах КХЛ) должны соответствовать нашей лиге, но порой, увы, бывают и иные примеры. Важно найти человека под вторую спецбригаду большинства, так как справляться с одним Никитой Нестеровым сложно. Пора прибавлять вернувшемуся из-за океана Никите Охотюку, а Дмитрий Саморуков, к сожалению, слишком много пропустил из-за травмы. Сезон для него оказался скомканным.

Игроки и тренерский штаб ХК ЦСКА Фото: ХК ЦСКА

Нападающие

Здесь тоже много хоккеистов, вернувшихся из-за океана и получивших авансы в плане игры, солидные контракты и большой кредит доверия. Речь про Гурьянова, Исхакова, Афанасьева. Все трое в завершившемся для армейцев сезоне играли вспышками, но пора становиться реальными лидерами.

Менеджменту нужно обратить особое внимание на поиск высококвалифицированных центральных форвардов, так как в плей-офф с ними случилась настоящая беда: кроме Максима Соркина, других профильных людей на данной ключевой позиции не было. Сильно сказалось на москвичах дело Каменева, и вряд ли (по понятным причинам) мы ещё увидим этого игрока в форме армейского клуба.

Заканчивается контракт у Максима Мамина, и, вполне возможно, больше в ЦСКА мы не увидим и его. Хорошее впечатление произвёл Карнаухов, раскрылся молодой Долженков, молодцы Соркин, Полтапов и Абрамов, в итоге выбывший из-за серьёзной травмы. Очень обидно, ведь Виталий набрал потрясающую форму.

Прощаться нужно с Шартье, Галиевым и Касселсом (все трое были призваны усилить команду в дедлайн, но мы видим, что из этого получилось). У Касселса, кстати, ещё год действующего соглашения, однако вряд ли это станет проблемой: легионеры в ЦСКА должны делать результат, а не просто находиться для галочки.