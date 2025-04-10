Говорят, «Металлург» думает об увольнении Разина. Это решение станет абсурдом

Тренерский рынок в России пуст — и это далеко не открытие. Клубы держатся за всех тренеров с приличным статусом с руками и ногами. Лет 10 назад можно было представить, что Игоря Никитина убрали бы после 0-4 в главном финале, Виктора Козлова уволили бы после двух вылетов в первом раунде подряд, а Леониду Тамбиеву после 11-го места в конференции не дали бы новый контракт. Все эти тренеры сейчас продолжают работать.

Например, «Торпедо» убрало Игоря Ларионова после того, как клуб очевидно стал топтаться на месте при нём — но сказать, что у него есть какая-то очевидная замена с опытом в КХЛ, тоже нельзя. И на этом фоне абсолютно внезапно прилетает новость из Магнитогорска о том, что клуб рассматривает возможность увольнения Андрея Разина. Даже с формулировкой «рассматривает возможность» спустя один год после чемпионства это звучит абсурдно — однако такие разговоры подтверждают многие коллеги.

История говорит нам, что вылет клуба-чемпиона в первом раунде сопровождался неизменной тренерской отставкой. Однако каждый раз ситуация разнилась:

в 2012-м «Салават» вылетал в первом раунде уже не с Быковым и Захаркиным, а с Венером Сафиным. При этом суперзвёздный состав-2011, стоивший бешеных денег, к тому моменту уже развалился, а Александр Радулов писал легендарные твиты про «обмена прошу»;

спустя два года Олег Знарок покинул «Динамо» ради работы в сборной России;

в 2019-м «Ак Барс» после чемпионства очень сильно шатало по сезону, а 0-4 в первом раунде от яростного и прессингующего «Авангарда» на тот момент словно бы выглядели приговором тактическому стилю Билялетдинова;

наконец, год назад ЦСКА после двух чемпионств весь сезон не был похож на себя, а отставка Сергея Фёдорова стала следствием известной нетерпеливости боссов ЦСКА, которые когда-то убирали Игоря Никитина после трёх финалов подряд и одного Кубка Гагарина.

«Металлургу», откровенно говоря, не повезло. Судя по игре команды с «Авангардом» и форме остальных конкурентов по Востоку, «Магнитка» в первом раунде могла проходить и «Автомобилист», и «Ак Барс», и «Салават Юлаев» — не говоря уж про команды ниже посевом. Омичи, которые резко усилились по ходу сезона, набрали сумасшедшую форму и привезли дающего результат в первый год работы Ги Буше, изначально казались худшим вариантом для любого соперника в первом раунде — и «Магнитка» получила самого сложного соперника, при этом заняв третье место.

Серия «Авангарда» и «Металлурга» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Какие вообще есть реальные причины для того, чтобы думать об отставке Разина? Допустим, первая из них — это селекция, уже неоднократно обсмеянное стремление перевезти в Магнитогорск весь Череповец. Это желание характерно для очень многих тренеров, которые обычно предпочитают работать с теми, кого «держали в руках». Из-за этого НХЛ, НБА и другие американские лиги отказались от практики совмещения постов главного тренера и генменеджера, потому что это ведёт к большим перекосам в селекции и стремлению работать в моменте, не думая о завтрашнем дне.

Летняя селекция «Металлурга», и это уже можно признать, была провалена. Здесь и загадочная история с оффершитом Башкирова, и отсутствие усиления в центральную ось, которая даже в «золотом» плей-офф не выглядела гарантией чемпионства. На дедлайне «Магнитка» угадала с переходом Никиты Камалова, однако Трой Джозефс и (вполне ожидаемо) Борна Рендулич в разинский хоккей не вписались. Это были бы отличные точечные усиления для уже готовой команды, однако большие дыры в составе они прикрыть не могли.

Чёткое разграничение обязанностей между тренером и генменеджером случается не всегда и часто приводит к конфликтам — и это касается не только нашего спорта, но и европейского, и американского. Для кого-то зачастую становится проблемой авторитет человека из нехоккейной среды — но у Евгения Бирюкова репутация должна быть, мягко говоря, очень солидной.

Вторая причина — возможные конфликты со статусными игроками, на которые как бы намекало попадание в запас капитана команды Егора Яковлева. Здесь вопрос другой: возможно ли в нынешних условиях привезти суперзвёзд в «Металлург»? В условиях жёсткого потолка зарплат предложение из Магнитогорска будет проигрывать схожим предложениям из более крупных городов, потому что география — это судьба. Даже Никите Михайлису пару лет назад пришлось явно переплатить.

Игровая концепция чемпионской команды прошлого года — четыре играющие тройки. Суперзвёзды в такой ситуации неизбежно будут оттягивать одеяло на себя — как игровое, так и зарплатное, урезая место для усиления. Так что здесь выбор простой: или так, или гоняться за призраком суперзвёзд, которым сложнее приехать в «Магнитку» по указанным выше причинам.

Третья причина — сложный характер самого Разина. Здесь спорить уже сложнее. Разин ещё в 2017-м говорил, что его пресс-конференции будут очень скучным и их можно будет не смотреть, однако главный тренер «Металлурга» продолжает говорить почти всё то, что думает. Мартовский перформанс с рассказами о «жеманных тварях» и Вале Карнавал забыть весьма сложно. В общем, характер человека по щелчку пальцев не меняется.

Однако для того, чтобы уволить тренера-чемпиона, нужны более серьёзные вещи. Например, баскетбольный «Денвер» недавно шокировал всю НБА, уволив главного тренера Майкла Мэлоуна за три встречи до конца регулярки — при этом Мэлоун явно потерял команду и постоянно жёстко критиковал своих баскетболистов после поражений. «Металлург» же на финише регулярки выиграл 12 из 14 матчей и в серии с Омском явно не заслуживал 0-3. «Потерянной» командой это не выглядело.

Ну и кого назначить вместо Разина в случае отставки? Допустим, что в Магнитогорске соблазнились выходом на рынок Игоря Ларионова. Только вот Игорь Николаевич, как показал прошлый год, стремится контролировать селекцию ещё сильнее — при этом ставшие уже мемами Томпсон и Филлипс явно принесли меньше пользы, чем череповецкий десант. Конфликтность это тоже не устранит — вспомните историю с Сизовым и Кручининым и представьте, что их отстранил бы тренер Разин. Сколько шуму было бы!

Андрей Разин с Кубком Гагарина Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На каждый пример можно найти контрпример. Не сработался, возможно, Разин с Яковлевым — а вот с непростым Алексеем Симаковым в Екатеринбурге когда-то сработался, теперь в свой штаб взял после неплохой работы в МХЛ. Не заиграли Уилсон и Рендулич — но при этом Пресс был загадочным гостем из финской лиги, а превратился в топового атакующего защитника чемпионата, да и в «Северстали» другие иностранцы хорошо себя показывали.

Говорить о том, что Разин вообще никаких ошибок не допустил, не стоит. Ещё на предсезонке смутил скандальный уход команды с площадки во встрече с «Нефтехимиком», и даже какими-то личными трениями с тренером оппонента его полностью оправдать нельзя. Однако так бывает, что после чемпионства нужно жёсткое приземление в реальность — и вылет в первом раунде, вполне возможно, может таким стать.

Прямо сейчас апологеты Романа Борисовича Ротенберга находят множество причин для сохранения его позиции в СКА— и молодёжь он развивает, и хоккей атакующий, и пресс-конференции-то какие! Но ведь всё это у Разина проявляется куда сильнее: молодёжь он развивает местную, а не тщательно отобранную в большой стране. Атакующий хоккей тренер ставил ещё в «Автомобилисте» 10 лет назад, обладая куда более скромными ресурсами, и сейчас это продолжает. Пресс-конференции — яркие, причём каждый раз особенные. При этом — самое важное — у Разина есть чемпионский перстень.

В Магнитогорске как будто забыли, что совсем недавно упускали 3-1 в финале, ведя в пятом матче, на волос проходили первый раунд, отлетая без шансов во втором, имея куда более звёздный и дорогой состав. Сложно оценивать ситуацию, не находясь в раздевалке «Металлурга», но тренеру-чемпиону как будто проще разобрать и исправить свои ошибки, чем его клубу — искать такого же специалиста — без всяких гарантий успешности этого поиска.