Яркое 11 апреля: «Локомотив» — «Авангард» в плей-офф КХЛ, «Милан» против «Удинезе» в Серии А, «Айлендерс» — «Рейнджерс» в НХЛ и НБА!

Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «островитяне» впервые в сезоне одолеть соседей?

Давайте говорить откровенно – реальных шансов на попадание в плей-офф ни у одной из этих команд уже не сохранилось. Команды доигрывают регулярный чемпионат и просто бьются за свой престиж. А у «Айлендерс» осталась последняя в этом сезоне возможность обыграть «Рейнджерс» – в предыдущих трёх встречах победили подопечные Питера Лавиолетта. Смогут ли «островитяне» забрать два очка у потерпевших три поражения подряд «копов»?

Артемий Панарин отметил юбилей: Видео Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли Александр Овечкин к 900-му голу в НХЛ?

Никакого снайперского рекорда Гретцки в НХЛ больше нет. Теперь он носит имя Александра Овечкина, который 6 апреля забросил судьбоносную 895-ю шайбу в лиге. Но это не значит, что всё кончено – впереди у капитана «Вашингтона» новые высоты. До одной из них можно подать рукой – всего пять точных бросков отделяют Александра от 900-го гола в элите североамериканского хоккея. Получится ли у него сделать очередной шаг к этой высоте уже в игре с «Каролиной»?

🏀 4:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто сделает важнейший шаг на пути к плей-офф?

«Мишки» и «волки» бьются за прямое попадание в плей-офф. На данный момент «Мемфис» занимает шестую строчку на Западе, а «Миннесота» — восьмую. Клубы разделяет всего одно очко в турнирной таблице. Каждая победа сейчас на вес золота, ошибаться вообще нельзя. При этом команды находятся в отменной форме, кому достанется победа?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто заберёт стартовый матч серии?

Первый раунд для обеих команд получился довольно-таки разным – красно-белые, пусть, по признанию Алексея Жамнова, в очень тяжёлой борьбе, но всё-таки за пять матчей обыграли «Северсталь», в то время как подопечные Виктора Козлова смогли сломить сопротивление «Сибири» лишь в решающей седьмой встрече. Явного фаворита в этой серии нет – кто сделает первый шаг по направлению к полуфиналу?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится ремейк прошлогодней серии?

В предыдущем плей-офф эти же команды встретились друг с другом во втором раунде и подарили нам самое яркое противостояние того этапа. 7:0 в пользу «Локомотива» в Омске, увольнение Михаила Кравца, камбэк «Авангарда» с 1-3 в серии и драматическая развязка на льду «ястребов» – тогда в этой серии мы увидели практически всё. Что нам покажут команды на этот раз?

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» не отпустит «Краснодар»?

«Спартак» остаётся в гонке за золотом РПЛ. Но за семь туров до финиша москвичи на пять очков отстают от «Краснодара». Любая осечка для команды Станковича = большие проблемы. Поэтому «Спартак» обязан в следующем туре побеждать махачкалинское «Динамо». Да, клуб из Дагестана — не самый простой соперник в РПЛ. Махачкала занимает 10-е место, а в первом круге отняли очка у «Спартака» дома (1:1). Так что москвичам придётся выложиться на 100%, чтобы забрать победу. Но на кону стоит борьба за трофей РПЛ.

⚽️ 21:45: «Удинезе» — «Милан», Серия А, 32-й тур

Интрига: последний шанс для «Милана» зацепиться за еврокубки

«Милан» проваливает сезон. Команда уже точно не станет чемпионом Италии, да и попасть в еврокубки будет трудно. Отставание от седьмого места (потенциальное место в Лигу конференций) — пять очков. А по качеству футбола «Милан» вряд ли попадает сейчас даже в десятку сильнейших в Италии. Но всё же серия побед на финише может позволить помечтать о попадании в евротурниры. Впереди — выезд к «Удинезе». Клуб из Удине уступил в последних трёх турах, поэтому вряд ли является непобедимым соперником. Воспользуется ли этим «Милан»?

⚽️ 22:00: «Валенсия» — «Севилья», Примера, 31-й тур

Интрига: битва двух кризисных, но важных для Испании клубов

В 2000-х «Валенсия» становилась чемпионом Испании и играла в финалах ЛЧ. А «Севилья» ещё два года назад брала очередную Лигу Европы. Но теперь команды находятся в кризисе. «Валенсия» занимает 14-е место в таблице Примеры в нынешнем сезоне. «Севилья» — 12-я. Сейчас клубы не борются ни за что, а просто ждут концовки сезона. Главная задача — как можно чаще радовать болельщиков в непростое время.