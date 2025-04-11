Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда

Александр Овечкин выбрал идеальный тайминг, чтобы побить рекорд Гретцки. После матча с «Айлендерс», в котором Ови забросил 895-ю шайбу, у «Вашингтона» и его капитана было целых пять дней без игр. Вполне достаточно, чтобы и попраздновать как следует, и перезагрузиться для решения командных задач в концовке сезона.

На первой домашней игре после сноса рекорда, конечно, Овечкина не могли оставить без особенного внимания. Перед матчем с «Каролиной» прошла церемония чествования Александра, в которой приняли участие владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, супруга Ови Анастасия Шубская, его мама Татьяна Николаевна, а также сыновья Сергей и Илья. На кубе под сводами арены «Кэпиталз» был показан трогательный видеоролик, затем Джон Карлсон и Том Уилсон вручили цветы главным женщинам в жизни Овечкина, а самому Ови и его сыновьям достались золотые клюшки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Возможно, значимость момента слегка придавила «столичных» на старте встречи, но к восьмой минуте «Вашингтон» уже «горел» 0:2. Счёт открыл Логан Станковен с передачи Андрея Свечникова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем настоящий тачдаун занёс Джексон Блейк. Уилсон врезался в форварда «Каролины» на пятачке, тот воткнулся в голкипера Чарли Линдгрена, который вместе с шайбой влетел в ворота. Но это чистый гол, ведь воздействие на Блейка оказывал игрок «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» бросились в погоню за соперником, не дожидаясь перерыва, и на 19-й минуте Пьер-Люк Дюбуа реализовал большинство. А в середине второго периода «Вашингтон» снова воспользовался численным преимуществом. Овечкин летел на отскок забивать сам, но в результате только коснулся шайбы, ассистировав тем самым Дилану Строуму. Тот сравнял счёт, а Ови заработал 70-е очко в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева раздухарились и в концовке отрезка забросили ещё две шайбы в ворота Фредерика Андерсена. Отличились Ник Дауд и Том Уилсон, причём последний в фирменном стиле буквально смял оборону «ураганов». 33-я шайба Уилсона в регулярке – очень неплохо для «силовика».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в третьем периоде уже пришла очередь «Каролины» камбэчить. Джордан Мартинук отличился в начале отрезка, а на 59-й минуте Сет Джарвис перевёл игру в овертайм. Интересно, что за несколько секунд до своего гола Джарвис заблокировал бросок Овечкина по пустым воротам, после чего и улетел в контратаку, где разыграл «стеночку» с Себастьяном Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов всё решила единственная успешная попытка в исполнении Дюбуа. Овечкин на штрафные броски не вышел. «Вашингтон» одержал победу, борьба «столичных» за победу в регулярном чемпионате продолжается. «Кэпиталз» отстают от «Виннипега» на три очка, при этом у команды из США есть игра в запасе. В регулярке «Виннипегу» осталось сыграть три матча, «Вашингтону» — четыре.