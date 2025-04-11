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Вашингтон – Каролина – 5:4 Б, церемония в Вашингтоне в честь Овечкина, Овечкин набрал 70-е очко в сезоне, видео

Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда
Лев Лукин
Обзор матча «Вашингтон» – «Каролина»
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«Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» и продолжает борьбу за Президентский кубок.

Александр Овечкин выбрал идеальный тайминг, чтобы побить рекорд Гретцки. После матча с «Айлендерс», в котором Ови забросил 895-ю шайбу, у «Вашингтона» и его капитана было целых пять дней без игр. Вполне достаточно, чтобы и попраздновать как следует, и перезагрузиться для решения командных задач в концовке сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Свечников, Рослович) – 05:42     0:2 Блейк (Джарвис) – 07:14     1:2 Дюбуа (Манджапане, Сандин) – 18:06 (pp)     2:2 Строум (Овечкин) – 30:50 (pp)     3:2 Дауд (Дьюхейм, Карлсон) – 36:51     4:2 Уилсон (Макмайкл) – 37:29     4:3 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 44:42     4:4 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15     5:4 Дюбуа – 65:00    

На первой домашней игре после сноса рекорда, конечно, Овечкина не могли оставить без особенного внимания. Перед матчем с «Каролиной» прошла церемония чествования Александра, в которой приняли участие владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, супруга Ови Анастасия Шубская, его мама Татьяна Николаевна, а также сыновья Сергей и Илья. На кубе под сводами арены «Кэпиталз» был показан трогательный видеоролик, затем Джон Карлсон и Том Уилсон вручили цветы главным женщинам в жизни Овечкина, а самому Ови и его сыновьям достались золотые клюшки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Возможно, значимость момента слегка придавила «столичных» на старте встречи, но к восьмой минуте «Вашингтон» уже «горел» 0:2. Счёт открыл Логан Станковен с передачи Андрея Свечникова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем настоящий тачдаун занёс Джексон Блейк. Уилсон врезался в форварда «Каролины» на пятачке, тот воткнулся в голкипера Чарли Линдгрена, который вместе с шайбой влетел в ворота. Но это чистый гол, ведь воздействие на Блейка оказывал игрок «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» бросились в погоню за соперником, не дожидаясь перерыва, и на 19-й минуте Пьер-Люк Дюбуа реализовал большинство. А в середине второго периода «Вашингтон» снова воспользовался численным преимуществом. Овечкин летел на отскок забивать сам, но в результате только коснулся шайбы, ассистировав тем самым Дилану Строуму. Тот сравнял счёт, а Ови заработал 70-е очко в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева раздухарились и в концовке отрезка забросили ещё две шайбы в ворота Фредерика Андерсена. Отличились Ник Дауд и Том Уилсон, причём последний в фирменном стиле буквально смял оборону «ураганов». 33-я шайба Уилсона в регулярке – очень неплохо для «силовика».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в третьем периоде уже пришла очередь «Каролины» камбэчить. Джордан Мартинук отличился в начале отрезка, а на 59-й минуте Сет Джарвис перевёл игру в овертайм. Интересно, что за несколько секунд до своего гола Джарвис заблокировал бросок Овечкина по пустым воротам, после чего и улетел в контратаку, где разыграл «стеночку» с Себастьяном Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов всё решила единственная успешная попытка в исполнении Дюбуа. Овечкин на штрафные броски не вышел. «Вашингтон» одержал победу, борьба «столичных» за победу в регулярном чемпионате продолжается. «Кэпиталз» отстают от «Виннипега» на три очка, при этом у команды из США есть игра в запасе. В регулярке «Виннипегу» осталось сыграть три матча, «Вашингтону» — четыре.

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