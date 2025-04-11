Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги

Битва за «Арт Росс Трофи» в концовке сезона превратилась в противостояние двух тяжеловесов: с одной стороны – действующий обладатель трофея Никита Кучеров, с другой – Натан Маккиннон, который не раз был близко, но пока не выигрывал этот приз.

У обоих на данный момент по 116 очков, Никита занимает первую строчку за счёт дополнительных показателей. Однако перед матчем с «Ванкувером» главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что Маккиннон не сыграет из-за травмы и вообще может пропустить концовку регулярки: «У него кое-какое повреждение. Думаю, в это время года у всех что-то есть. У этого парня ещё не было паузы из-за Турнира четырёх наций, и с тех пор была тяжёлая серия матчей».

Материалы по теме Один из лучших бомбардиров сезона НХЛ Маккиннон может пропустить остаток регулярки

С Маккинноном ничего серьёзного, но он пропустил первый матч в НХЛ с декабря 2022 года. «Колорадо» может себе позволить поберечь лидера, ведь их турнирное положение уже фактически окончательное. Они третьи в Центральном дивизионе, сместить «Даллас» со второго места уже не могут даже теоретически, выпасть из топ-3 – тоже. Думается, если бы последние матчи имели какое-то значение для команды, то Маккиннон бы играл. Но сейчас они важны только для развязки в гонке бомбардиров – но для Натана важнее не это, а готовность тащить в плей-офф, заявил Беднар: «Не думаю, что гонка бомбардиров имеет для него значение. Для него всегда самым главным была только победа [команды]. Он стал чемпионом в 2022 году, почувствовал вкус победы и хочет выиграть ещё».

Топ-3 бомбардиров НХЛ на данный момент

Никита Кучеров – 116 (34+82) очков в 74 матчах. Натан Маккиннон – 116 (32+84) очков в 79 матчах. Леон Драйзайтль – 106 (52+54) очков в 71 матче.

Месяц назад всё было не так очевидно – Маккиннон лидировал в гонке бомбардиров с приличным запасом в пять очков, и на пятки ему наступал Леон Драйзайтль, а не Кучеров. Но затем немец пропустил неделю из-за одной травмы в конце марта, а сейчас не играет с 3 апреля из-за другого повреждения. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох рассчитывает, что немец восстановится до плей-офф.

Предположим, что Драйзайтль вернётся в строй уже в ближайшем матче с «Сан-Хосе». Чтобы обойти Кучерова, ему надо набрать 10 очков в четырёх матчах. Более чем выполнимое задание для Леона, когда он находится в хорошей форме, но всё равно в этом уравнении слишком много если. Вернётся ли он уже в ближайшем матче? Как будет себя чувствовать? Сможет ли выдавать по 2,5 очка (как минимум) в среднем за игру (даже с учётом того, что два из четырёх оставшихся матчей «Эдмонтон» проведёт с худшей командой Запада)? И прочее, и прочее.

Оставшиеся матчи

« Тампа-Бэй »: «Детройт» (12.04), «Баффало» (14.04), «Флорида» (16.04), «Рейнджерс» (18.04).

»: «Детройт» (12.04), «Баффало» (14.04), «Флорида» (16.04), «Рейнджерс» (18.04). « Колорадо »: «Лос-Анджелес» (12.04), «Анахайм» (14.04).

»: «Лос-Анджелес» (12.04), «Анахайм» (14.04). «Эдмонтон»: «Сан-Хосе» (12.04), «Виннипег» (14.04), «Лос-Анджелес» (15.04), «Сан-Хосе» (17.04).

А Никита сейчас точно в огне без всяких если. На его счету 24 (6+18) очка в последних 13 матчах, и только в одном из них он вообще не набирал очков. Невозможно представить, что концовку регулярки он откатает вообще по нулям.

Так что интриги как будто уже и нет: конкуренты Кучерова, можно сказать, практически выбыли, а Никите осталось набрать одно очко, чтобы вырваться в единоличные лидеры в гонке бомбардиров.

Через неделю он официально должен стать первым в истории НХЛ российским игроком, который выиграет два «Арт Росса» подряд.