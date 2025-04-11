«Переход в СКА — ни в коем случае не ошибка». Интервью с агентом Кузнецова

Вернувшийся из Северной Америки Евгений Кузнецов отыграл в составе СКА всего год, а после вылета клуба из плей-офф КХЛ расторг контракт с армейцами по обоюдному соглашению сторон. О причинах расставания и о взаимодействии форварда с главным тренером Романом Ротенбергом в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев. Кроме того, мы обсудили с известным агентом будущее других его клиентов: Сергея Толчинского, Арсения Грицюка и Захара Бардакова.

«Никаких недомолвок со СКА и кирпичей за пазухой у нас нет»

— Новость о расторжении контракта Евгения Кузнецова со СКА стала для вас неожиданностью?

— Нам нужно было всё обговорить, встретиться лично и понять, что происходит. Просто пресса всё это подала в другом формате. Мне нужно было чётко понять позицию руководства клуба, мнение Жени. Когда мы все встретились, то поговорили, выслушали друг друга. Решение было на поверхности, оно получилось совместным, по соглашению сторон. Так что ничего экстраординарного не случилось.

— Как вы с игроком отреагировали на случившееся?

— Женя абсолютно благодарен Санкт-Петербургу, руководству СКА, болельщикам. Какие бы ситуации ни складывались — Роман Борисович [Ротенберг] всегда поддерживал Женю, они находились в диалоге. Женя увидел, что в России есть такие клубы, как СКА, где всё организовано, выстроено и нет никаких проблем. На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию — здесь тоже достойные условия.

— Не считаете, что переход в СКА изначально был ошибкой?

— Нет, ни в коем случае. Я уверен, что Кузнецову нужен был этот город, адаптация. Дети в основном говорят по-английски, поэтому важно было наличие специального детского сада, школы. Санкт-Петербург — большой город с большими возможностями, где сам Женя, его жена и дети чувствовали себя комфортно. Этот год многому научил Кузнецова. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим того самого Женю, которого все ждём. Теперь он понимает все нюансы лиги.

— СКА, расторгнув контракт, выполнил перед игроком все свои обязательства?

— Да. Полностью выполнены все обязательства, всё согласно регламенту КХЛ, как положено. Никаких недомолвок со СКА и кирпичей за пазухой у нас нет.

Евгений Кузнецов и Роман Ротенберг в ХК СКА Фото: ska.ru

«Трактор» всегда присутствует в нашем списке»

— Как бы вы сами оценили нынешний сезон Евгения в составе армейцев?

— Тяжёлый. Но до декабря и до момента травмы он шёл в лидерах по многим номинациям в лиге, был в числе лучших хоккеистов КХЛ, а дальше всё завертелось и закрутилось… Урок получен, в следующем сезоне будет легче. При условии, что Кузнецов останется в России.

— У Евгения участились проблемы со здоровьем. Сейчас они уже решены?

— Перед плей-офф он полностью прошёл всё медицинское обследование: институт головного мозга, анализ крови. Клуб поступил очень профессионально, прежде чем выпустить Женю обратно на лёд. Пройдены все углублённые исследования и тесты.

— Вы произнесли фразу «при условии, что Кузнецов останется в России». Какие планы у Евгения на будущее? Вы будете искать ему команду в КХЛ?

— Мы будем работать по всем направлениям.

— Варианты с Северной Америкой и Европой тоже рассматриваются?

— Полностью все варианты будут рассмотрены. Начиная от Северной Америки и заканчивая Швейцарией и Россией.

— Возможно ли возвращение Кузнецова в «Трактор»?

— «Трактор» всегда присутствует в нашем списке.

Евгений Кузнецов в СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Грицюк в ближайшие дни подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз»

— Пошли слухи о возможном уходе из СКА Сергея Толчинского. Они не соответствуют действительности?

— Полностью не соответствуют. У Сергея действующий контракт, ещё три года. Роман Борисович чётко дал понять ему и мне, что рассчитывает на игрока в следующем сезоне как на лидера и будет ждать от Толчинского сильного выступления. Вопрос ухода из СКА не обсуждался и не обсуждается.

— Арсений Грицюк на своей странице в соцсетях попрощался с командой и болельщиками. Он собирается уезжать в «Нью-Джерси»?

— Да, Арсений в ближайшие дни подпишет контракт новичка с «Дэвилз» и в следующем сезоне будет выступать в НХЛ.

— Заканчивается контракт у Бардакова. Какие планы у Захара?

— Захар Бардаков пока размышляет. Он не принял решение, хотя тоже есть предложение из Северной Америки, где нападающего давно ждут в «Колорадо». Из СКА у нас тоже есть предложение. Захар, повторюсь, принимает решение и думает, что ему делать. В ближайшую неделю, после разговора с Романом Борисовичем, Бардаков примет окончательное решение.